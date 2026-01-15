jueves 15 de enero de 2026
    • Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Tanto en la planta Pergamino como en el resto de la Provincia de Buenos Aires, la VTV tendrá un importante aumento de tarifas.

    Por Luciano Zuccarelli
    15 de enero de 2026 - 16:01
    Se viene otro aumento en la tarifa de la VTV.

    Desde este viernes 16 de enero, la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (V TV) en Pergamino y la provincia de Buenos Aires costará $97.057 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba hasta ahora. El monto se estableció según lo dispuesto en la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

    Según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte bonaerense, el valor de la tarifa básica de la VTV será de $97.057,65, cuando en la actualidad era de $79.640,87. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

    Otro ajuste importante

    Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.

    Desde la cartera que conduce el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea) y el sindicato Smata.

    Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

    Cabe recordar que la VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

    En la planta Pergamino de la VTV se actualizarán las tarifas este viernes.

    La nueva web de la VTV

    Cabe recordar que semanas atrás, el Ministerio de Transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

    La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

