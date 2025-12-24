miércoles 24 de diciembre de 2025
    • Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    Un operativo nocturno entre la Policía y el Municipio de San Pedro dejó vehículos secuestrados, alcoholemias positivas y diversas infracciones.

    24 de diciembre de 2025 - 11:21
    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría local y áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro realizaron un operativo de control vehicular y de personas que arrojó resultados significativos, con retención de rodados, detección de alcoholemias positivas y múltiples infracciones a la normativa vigente.

    Controles de tránsito y seguridad vial en San Pedro

    El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Pellegrini y Olivera César, un punto estratégico de circulación nocturna. Allí, los efectivos llevaron adelante tareas de identificación de personas y verificación de la documentación obligatoria de los vehículos, en el marco de los controles preventivos que se realizan de manera periódica en distintos sectores de la ciudad.

    Alcoholemia positiva y vehículos retenidos

    Como resultado de las inspecciones, las autoridades informaron que tres vehículos fueron retenidos por diversas irregularidades. En dos de los casos, los conductores arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia, lo que motivó el inmediato secuestro de los rodados. Además, se procedió a la regularización de tres vehículos que presentaban faltantes de documentación.

    Infracciones detectadas y actuaciones judiciales

    Durante el operativo también se detectó una motocicleta que circulaba con un caño de escape deficiente, situación que infringe las normas de tránsito y genera contaminación sonora. Asimismo, se dispuso el traslado de un equino al corralón municipal y el secuestro de un automóvil en estado de abandono en la vía pública. Todas las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de San Pedro, que determinará las sanciones correspondientes.

