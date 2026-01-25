Pergamino se posiciona como nodo clave para la producción frutihortícola del país

La ciudad de Pergamino podría dar en los próximos meses un paso estratégico clave en materia de desarrollo productivo y fortalecimiento de las economías regionales, a partir de la posibilidad concreta de que el Mercado Cooproyco , uno de los principales mercados concentradores de frutas y verduras del país y que en la actualidad operara en Tres de Febrero, se instale en nuestro Distrito con una sucursal, similar a la que funciona en aquella localidad bonaerense. La iniciativa, que se encuentra en una etapa avanzada de análisis y diálogo institucional, posicionaría a Pergamino como un nodo logístico y comercial de referencia para toda la producción frutihortícola local, regional y nacional.

Esta eventual llegada del Mercado “Cooproyco” no sólo implicaría una inversión significativa en infraestructura y servicios, sino que también consolidaría el perfil histórico de Pergamino como una ciudad que apuesta al crecimiento productivo, al agregado de valor y al acompañamiento permanente de quienes deciden invertir y generar empleo en el Partido. En ese sentido, desde el ámbito municipal se viene trabajando en un esquema integral de incentivos y beneficios impositivos destinado a facilitar la radicación de las empresas, cooperativas y emprendimientos vinculados a la actividad agroalimentaria.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la concentración de producción que permitiría el mercado. La instalación de “Cooproyco” en Pergamino posibilitaría reunir en un mismo espacio la oferta frutihortícola proveniente de productores locales, de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. Este esquema no sólo optimiza la logística y reduce costos de comercialización, sino que también fortalece a los pequeños y medianos productores, que encuentran en los mercados concentradores una herramienta fundamental para acceder a canales de venta más amplios y competitivos.

Asimismo, la ubicación estratégica de Pergamino, con excelente conectividad vial y cercanía a importantes corredores productivos, aparece como uno de los factores determinantes en la evaluación del proyecto. La ciudad cuenta además con condiciones logísticas que facilitan el transporte de mercadería hacia los principales centros de consumo, lo que representa una ventaja comparativa clave para un mercado de estas características.

Desde el Municipio remarcan que, en los últimos años, se avanzó en políticas públicas orientadas a generar un entorno favorable para la inversión privada y cooperativa. Entre ellas se destacan exenciones y reducciones impositivas, facilidades administrativas, acompañamiento técnico y articulación permanente con el sector productivo. Este tipo de beneficios están pensados no sólo para quienes se radiquen en la ciudad cabecera, sino también para todos aquellos emprendimientos que elijan instalarse en las distintas localidades del Partido, promoviendo así un desarrollo territorial equilibrado.

Cooproyco, un gran Mercado

La posible instalación del Mercado Cooproyco también tendría un impacto positivo en términos de empleo, tanto directo como indirecto. A la generación de puestos de trabajo vinculados al funcionamiento del Mercado se suman las oportunidades laborales asociadas a la logística, el transporte, los servicios, la comercialización y el agregado de valor. Además, la presencia de un mercado concentrador suele convertirse en un dinamizador de nuevas inversiones complementarias, como plantas de empaque, cámaras de frío y emprendimientos vinculados a la industrialización de alimentos.

Otro punto central es el fortalecimiento del entramado cooperativo y productivo, un rasgo distintivo de “Cooproyco”. La experiencia del mercado demuestra que este tipo de estructuras favorecen la transparencia en la formación de precios, mejoran las condiciones de comercialización para los productores y garantizan un abastecimiento más eficiente y ordenado para comerciantes y consumidores.

Ubicación estratégica

En este contexto, Pergamino se presenta como una ciudad preparada para asumir el desafío de albergar un proyecto de estas dimensiones, con una clara vocación de acompañar a la producción y de consolidarse como un actor clave en la cadena agroalimentaria.

La posible llegada del Mercado “Cooproyco” no sólo sería una oportunidad económica, sino también una señal concreta de un modelo de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la articulación público - privado.

Mientras continúan las gestiones y evaluaciones técnicas, la expectativa crece en el sector productivo local, que ve en esta iniciativa una herramienta estratégica para potenciar la producción frutihortícola y proyectar a Pergamino como un centro de referencia a nivel regional y nacional.