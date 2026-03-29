"El club es tan o más importante que la escuela": Oscar Crosetti y la visión integral de Viajantes

“Creo que hoy el club es tan o más importante que la escuela: el chico en el club aprende valores , sale de la calle, sabe qué valor tiene la amistad, el progreso, la frustración, todo eso se trabaja en un club. El club cumple una función social muy importante”, afirmó Oscar Crosetti , presidente del Club Viajantes , en el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 1051.1 .

Crosetti, que asumió la presidencia en 2024 y actualmente transita su segundo mandato, aseguró que su motivación para involucrarse en la institución tiene raíces personales: “Mis hijos se pasan mucho tiempo acá, entonces qué mejor que ayudar al lugar donde ellos están creciendo y formándose como personas. Me recibí en una universidad pública, estudié en Buenos Aires y el Estado pagó mi educación; devolverle algo a la sociedad, a través de instituciones intermedias, me parecía lo correcto”.

En los últimos tres años, Viajantes ha transitado un período de crecimiento sostenido, combinando desarrollo deportivo con mejoras edilicias. Crosetti enumeró algunas de las obras concretadas: “Hicimos una pileta para la guardería, que ayudó a descomprimir la pileta principal; construimos los baños y vestuarios de hockey; hicimos las cloacas, alambrados perimetrales, todo con fondos genuinos del club. Hoy aquel socio que va lo disfruta y ve que el club crece”.

El presidente anticipó las próximas obras: “Estamos evaluando qué hacer a continuación: terminar los baños de varones, mejorar los de fútbol y buscar la manera de habilitar el tinglado grande para eventos. Esto también generaría un ingreso que nos permitirá seguir creciendo”.

Sin embargo, advirtió que la expansión edilicia no es sencilla: “Ediliciamente estamos limitados, el club no tiene para dónde crecer. Necesitamos mejorar veredas, terminar las cloacas y alambrados, y para eso necesitamos ingresos adicionales”.

En constante expansión

Actualmente, Viajantes cuenta con cerca de 900 socios y una amplia oferta de disciplinas: fútbol, hockey, vóley, patín, destreza, EFI, running y strong, una gimnasia basada en fuerza. Crosetti explicó la estrategia para incorporar a las familias: “Tratamos de acomodar las disciplinas de adultos en los horarios de los chicos para que los padres puedan quedarse en el club mientras ellos entrenan. Es una estrategia para sumar socios y que el padre no se vaya a su casa, sino que participe de la vida del club”.

El crecimiento, sin embargo, genera desafíos: “En fútbol tenemos categorías con 50 chicos… ¿cómo le decís a los que quedan afuera que no entran? Es un tema, pero demuestra que los chicos siguen eligiendo venir. En hockey es igual, pasás por la ruta y ves que explota, que le da otra vida al club”.

Además, el club enfrenta cuestiones de seguridad: “Sufrimos dos robos en 20 días, el club es vulnerable y no tenemos cámaras en la zona. Pero no estamos ajenos a la realidad que vive el país hoy”.

Equipo interdisciplinario

Para Crosetti, la competencia no es el fin último: “Viajantes no es un club que quiere salir campeón en todo. Fomentamos el sentido de pertenencia y la amistad, porque el logro va a venir solo con el tiempo”.

El presidente resaltó también la función social del club: “Cuando viene un chico con frustración, ‘no me citaron’, ‘no me pusieron’, ahí el padre también tiene que acompañar. El trabajo del club es generar disciplina y educación en valores, y para eso contamos con un equipo interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales y nutricionistas”.

El equipo interdisciplinario trabaja con chicos y familias sobre situaciones de bullying, frustración y hábitos saludables: “Cuando asumí, tuvimos muchos casos de bullying. Decidimos rearmar el equipo y todas aquellas situaciones complejas las derivamos allí. Ahora todas las categorías de fútbol y hockey tienen charlas con los padres sobre alimentación, manejo de frustración y redes sociales. Esto da un respaldo profesional al trabajo de los profesores”.

Oscar Crosetti

Valores y sentido de pertenencia

El presidente destacó que el diferencial de Viajantes frente a otros clubes es su enfoque en formar personas: “Sentido de pertenencia. Lo ves en la colonia de verano, lo ves en la fiesta de fin de año, lo ves en hockey y fútbol. Ese logro que estamos transmitiendo hace que cada día veas más camisetas de Viajantes en la calle”.

Este sentido de pertenencia también involucra a los padres y exsocios: “Hicimos un almuerzo de reencuentro con viejos socios… involucrar a esa gente nos hace bien porque son referentes del club. Los padres de ahora también se arriman porque ven que el hijo tiene sentido de pertenencia. Si a mi hijo le hace bien, lo acompaño. El motor de esto son los pibes, no otra cosa”.

Además, la gestión del club se basa en la delegación y la participación: “Desde el vocal hasta el presidente somos todos iguales. Si vos tenés una idea, desarrollala, no esperes que todos estén de acuerdo. Así evitamos que el club se vuelva presidencialista y crecemos desde cualquier punto de la comisión directiva”.

Transparencia y planificación

Otro de los pilares de Viajantes es la transparencia en la gestión: “El padre nos exige porque ve lo que hacemos. Si hacemos algo mal, nos lo dicen. Eso nos obliga a replantearnos, a crecer. Estamos todos los días en el club, escuchamos y corregimos”.

Crosetti subrayó la importancia de mantener la coherencia entre infraestructura, actividades deportivas y comunidad: “No bajamos nunca la mirada de que Viajantes siga creciendo y brindándole comodidad al socio. Hoy, con una cuota de 40 mil pesos que cubre todas las actividades, cubrimos lo básico, pero para hacer obras necesitamos seguir creciendo económicamente”.

Una mirada hacia el futuro

Con una combinación de desarrollo edilicio, ampliación de disciplinas, participación familiar y enfoque en valores, Viajantes se consolida como un referente en Pergamino. Crosetti concluyó: “Lo importante es formar jugadores y personas, que ellos se sientan con sentido de pertenencia. Con eso, los logros deportivos vienen solos. Nuestro objetivo es que el club crezca desde los socios, no desde la comisión directiva”.