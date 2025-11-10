Educación Vial orientada a personas con discapacidad

En el marco de la Semana de la Discapacidad , el Parque de Educación Vial de Pergamino junto al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, llevarán a cabo jornadas de Educación Vial Inclusiva. Estas experiencias diseñadas para proporcionar herramientas de autonomía y seguridad a niños y adolescentes con discapacidad, se realizarán del 1 al 5 de diciembre con inscripción previa.

La propuesta se fundamenta en la necesidad de ofrecer herramientas significativas para la vida cotidiana de los jóvenes con discapacidad, fomentando su autonomía, el respeto por las normas, y su propia seguridad en el espacio público. La iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de 8 a 18 años con discapacidad (intelectual, motora, sensorial o del desarrollo), que se encuentren en contextos de educación especial o inclusión.

La clave del proyecto es el uso de la ciudad infantil del Parque de Educación Vial (ubicado en un sector del Parque Belgrano) , que simula entornos reales de tránsito, promoviendo el aprendizaje vivencial en un espacio controlado, accesible y lúdico. Los principales objetivos incluyen:

• Inculcar valores de respeto, responsabilidad y cuidado en la vía pública.

• Desarrollar habilidades prácticas

• Promover el conocimiento y cumplimiento de las normas básicas de tránsito.

• Estimular la autonomía y la toma de decisiones seguras en contextos simulados.

Las actividades estarán coordinadas por el equipo pedagógico del Parque de Educación Vial y por profesionales especializados del Consejo Municipal para personas con Discapacidad.

Cómo participar e inscribirse

Las instituciones de educación especial o inclusión interesadas en participar en estas jornadas inclusivas, que buscan favorecer la internalización de valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad, pueden inscribirse enviando un correo electrónico a: [email protected], o por whatsapp al 2477 691854.