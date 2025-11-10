Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

Semana a semana, la Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino organiza su cronograma de trabajo a partir de un esquema territorial que le permite abarcar diferentes sectores de la ciudad y dar respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos. Este método de planificación busca optimizar los recursos disponibles y atender de manera simultánea reclamos puntuales, mantenimiento preventivo y mejoras en las condiciones de infraestructura urbana.

En los barrios de Pergamino hay una intensa actividad de la Secretaría de Servicios Públicos

En ese marco, durante la mañana de hoy las cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de despeje de luminarias y bacheo sobre calle Echevarría. Estas acciones se enmarcan en un programa que apunta a reforzar la seguridad vial y garantizar visibilidad adecuada durante la noche, especialmente en arterias que registran un constante flujo vehicular.

Los trabajos de este lunes se suman a las intervenciones realizadas la semana pasada, entre las que se destaca la limpieza de canales en las colectoras de las rutas nacionales 8 y 178. Este tipo de tareas resulta central en épocas de lluvias intensas, ya que permite el correcto escurrimiento del agua y contribuye a prevenir anegamientos o inconvenientes en zonas bajas del ejido urbano.

Además, se completaron acciones de corte de pasto y mantenimiento del arbolado público, frente a una demanda creciente vinculada al crecimiento de la vegetación durante los meses de mayor temperatura. Por otro lado, equipos de Servicios Públicos intervinieron en la erradicación de basurales a cielo abierto, una problemática persistente que no solo genera impacto visual y ambiental sino también riesgos sanitarios para quienes viven en las inmediaciones.

En paralelo, continúa el plan de bacheo intensivo en Barrio Mariano Moreno, una de las áreas donde se registró un mayor deterioro de la calzada debido al paso del tiempo, el tránsito pesado y las lluvias de los últimos meses. Las reparaciones apuntan a mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil de las calles.

Obras en el barrio Aeroclub

Otra de las intervenciones destacadas tuvo lugar en Barrio Aeroclub, donde se viene desarrollando un frente de obra que incluye alteo, saneamiento de calles y mejoras generales en la colectora. Este tipo de trabajos requiere movimiento de suelo y colocación de material para consolidar la base de la calzada, garantizando mayor estabilidad para el paso de vehículos y evitando la formación de huellas.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos remarcaron que la planificación continúa activa y que los operativos se irán rotando por distintos barrios de la ciudad. El objetivo es equilibrar la atención inmediata de reclamos con políticas sostenidas de mantenimiento urbano, que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y mantener la ciudad en condiciones adecuadas.

Juan Pablo Verdun

“Estamos tratando de atender todos los reclamos y, al mismo tiempo, cumplir con el mantenimiento de las calles y los espacios verdes. Sabemos que las necesidades son muchas y nuestra intención es dar una respuesta en la medida de nuestras posibilidades y recursos”, afirmó el titular del área, Juan Pablo Verdún, quien agradeció la colaboración de los vecinos en el uso responsable del espacio público.

Finalmente, Verdún reiteró la importancia de que los ciudadanos realicen los reclamos y solicitudes a través de los canales oficiales del municipio, de manera que el equipo técnico pueda registrarlos, planificar su resolución y hacer un seguimiento adecuado de cada caso.