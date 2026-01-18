domingo 18 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mujeres en Acción: Pergamino entregó insumos para fortalecer la independencia económica de mujeres

    La Dirección de Asistencia a la Mujer de Pergamino entregó productos en el marco de esta iniciativa dirigida a mujeres que sufrieron violencia de género.

    18 de enero de 2026 - 07:05
    Florencia Vaño Abba hizo entrega de insumos y herramientas a las cuatro mujeres emprendedoras.

    Florencia Vaño Abba hizo entrega de insumos y herramientas a las cuatro mujeres emprendedoras.

    FLORENCIA VAÑO ABBA
    Lee además
    El verano a pura ternura infantil en el Club Comunicaciones.

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"
    Facundo Perrone, Marcos Giménez y Guillermo Pereira, tres de los cuatro refuerzos confirmados.

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    La titular del área, Florencia Vaño Abba, explicó que se trata de una iniciativa relativamente reciente pero con resultados alentadores. “El programa se llama Mujeres en Acción, lo implementamos por primera vez el año pasado, la idea es que se pueda seguir implementando”, señaló.

    Acompañar emprendimientos pergaminenses

    Según detalló Vaño Abba, el objetivo central es acompañar el inicio de microemprendimientos de mujeres del Partido de Pergamino que hayan sido asistidas por la Dirección de la Mujer y que necesiten generar ingresos propios para sostener una salida de las violencias.

    “El fin es poder acompañar el inicio de un microemprendimiento a mujeres que hayan asistido a la Dirección de Asistencia a la Mujer y que necesiten ingresos económicos para poder sostener una salida de las violencias”, explicó.

    En la primera experiencia del programa se convocó a 15 mujeres, de las cuales cuatro lograron cumplir con todos los requisitos establecidos.

    Capacitación y selección de proyectos

    Uno de los ejes fundamentales del programa es la formación previa. Las mujeres seleccionadas debieron participar de una capacitación brindada por la Dirección de Empleo, que incluyó contenidos vinculados a finanzas, marketing y gestión de emprendimientos.“De esas 15, cuatro terminaron con todos los requisitos cumplidos, que era hacer la capacitación, presentar un proyecto y luego acercarlo a la Dirección de la Mujer”, indicó Vaño Abba.

    A partir de allí, los fondos disponibles se distribuyeron entre los cuatro proyectos seleccionados y desde el Municipio se realizó la compra directa de los elementos necesarios para ponerlos en marcha.

    Qué iniciativas fueron acompañados

    Los proyectos apoyados fueron diversos y respondieron a intereses y trayectorias personales de cada mujer. “Dos fueron de gastronomía, de repostería específicamente, más de la parte dulce y la otra de lo que es más salado, pizzas”, detalló la funcionaria.Además, se acompañó un emprendimiento de estética y otro de costura: “Una estaba estudiando para cosmiatra, entonces se le compraron todas las cremas para que pueda iniciar con su trabajo, y la cuarta ya tenía un proyecto de costura, pero lo quería ampliar y necesitaba otro tipo de máquina”.

    Esta primera experiencia se desarrolló entre mayo y diciembre de 2025 y funcionó como una prueba piloto.

    La importancia de la independencia económica

    Desde la Dirección de la Mujer subrayan que el programa surge a partir de una realidad preocupante detectada en el territorio. “Más del cincuenta por ciento de las mujeres que asistíamos no tenían ingresos propios y dependían de otra persona”, remarcó Vaño Abba.

    En ese sentido, explicó que la violencia de género suele estar fuertemente ligada a la dependencia económica: “En los círculos violentos se cortan los vínculos, se corta la posibilidad de trabajo y después no se sabe cómo salir porque la mujer está atada económicamente”.

    Por eso, el enfoque del programa apunta al empoderamiento a través del trabajo: “Siempre insistimos en esto de que es importante no solo poner un emprendimiento, sino poder sostenerlo”, afirmó.

    Expectativas para este 2026

    Tras la entrega de los primeros cuatro proyectos, desde el área manifestaron su intención de replicar y ampliar el programa durante este año. “Estamos felices de terminar el año así, ayudamos a cuatro mujeres a iniciar su emprendimiento productivo para tener una independencia económica”, expresó Vaño Abba.

    “Mujeres en Acción” se consolida así como una herramienta clave dentro de las políticas locales de abordaje de la violencia por razones de género, poniendo el foco no solo en la asistencia, sino también en la autonomía y el fortalecimiento de proyectos de vida independientes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    Freddy Comitté: el arte de crear y hacer música desde lejos, volviendo siempre a la raíz

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Tolerancia Cero en Pergamino: en solo 16 días el Municipio secuestró 350 motos en controles de tránsito

    Pergamino Básquet vuelve a la ruta frente a un Pico FC fuerte en su casa

    Servicios Públicos de Pergamino: limpieza del lago del Parque Municipal y mantenimiento en los barrios

    Rutas y banquinas rotas: Pergamino trabaja en intervenciones para garantizar la seguridad vial

    Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    tolerancia cero en pergamino: en solo 16 dias el municipio secuestro 350 motos en controles de transito

    Tolerancia Cero en Pergamino: en solo 16 días el Municipio secuestró 350 motos en controles de tránsito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La oficina de PAMI permanece cerrada desde hace dos meses y los afiliados de Pérez Millán solo reciben atención remota, sin días ni horarios fijos.

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI
    El verano a pura ternura infantil en el Club Comunicaciones.

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El 14 de enero de 2006 se recuerda como una de las fechas más trágicas en la historia de San Nicolás.

    San Nicolás: A 20 años del incendio del hotel El Acuerdo, la tragedia que marcó para siempre a los nicoleños

    Trenes de larga distancia: una semana alocada para viajar por un servicio cada día menos confiable.

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    Pinzón se viste de fiesta. El evento invita a compartir una noche al aire libre con música, gastronomía y múltiples atractivos para todas las edades.
    Cultura y espectáculos

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City