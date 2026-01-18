Mujeres en Acción: Pergamino entregó insumos para fortalecer la independencia económica de mujeres

La Dirección de la Mujer de Pergamino llevó adelante la entrega de insumos y maquinarias a mujeres beneficiarias del programa Mujeres en Acción , una política pública del Municipio de Pergamino , que apunta a acompañar procesos de salida de la violencia de género a través del fortalecimiento de la independencia económica.

La titular del área, Florencia Vaño Abba, explicó que se trata de una iniciativa relativamente reciente pero con resultados alentadores. “El programa se llama Mujeres en Acción, lo implementamos por primera vez el año pasado, la idea es que se pueda seguir implementando”, señaló.

Según detalló Vaño Abba, el objetivo central es acompañar el inicio de microemprendimientos de mujeres del Partido de Pergamino que hayan sido asistidas por la Dirección de la Mujer y que necesiten generar ingresos propios para sostener una salida de las violencias.

“El fin es poder acompañar el inicio de un microemprendimiento a mujeres que hayan asistido a la Dirección de Asistencia a la Mujer y que necesiten ingresos económicos para poder sostener una salida de las violencias”, explicó.

En la primera experiencia del programa se convocó a 15 mujeres, de las cuales cuatro lograron cumplir con todos los requisitos establecidos.

Capacitación y selección de proyectos

Uno de los ejes fundamentales del programa es la formación previa. Las mujeres seleccionadas debieron participar de una capacitación brindada por la Dirección de Empleo, que incluyó contenidos vinculados a finanzas, marketing y gestión de emprendimientos.“De esas 15, cuatro terminaron con todos los requisitos cumplidos, que era hacer la capacitación, presentar un proyecto y luego acercarlo a la Dirección de la Mujer”, indicó Vaño Abba.

A partir de allí, los fondos disponibles se distribuyeron entre los cuatro proyectos seleccionados y desde el Municipio se realizó la compra directa de los elementos necesarios para ponerlos en marcha.

Qué iniciativas fueron acompañados

Los proyectos apoyados fueron diversos y respondieron a intereses y trayectorias personales de cada mujer. “Dos fueron de gastronomía, de repostería específicamente, más de la parte dulce y la otra de lo que es más salado, pizzas”, detalló la funcionaria.Además, se acompañó un emprendimiento de estética y otro de costura: “Una estaba estudiando para cosmiatra, entonces se le compraron todas las cremas para que pueda iniciar con su trabajo, y la cuarta ya tenía un proyecto de costura, pero lo quería ampliar y necesitaba otro tipo de máquina”.

Esta primera experiencia se desarrolló entre mayo y diciembre de 2025 y funcionó como una prueba piloto.

La importancia de la independencia económica

Desde la Dirección de la Mujer subrayan que el programa surge a partir de una realidad preocupante detectada en el territorio. “Más del cincuenta por ciento de las mujeres que asistíamos no tenían ingresos propios y dependían de otra persona”, remarcó Vaño Abba.

En ese sentido, explicó que la violencia de género suele estar fuertemente ligada a la dependencia económica: “En los círculos violentos se cortan los vínculos, se corta la posibilidad de trabajo y después no se sabe cómo salir porque la mujer está atada económicamente”.

Por eso, el enfoque del programa apunta al empoderamiento a través del trabajo: “Siempre insistimos en esto de que es importante no solo poner un emprendimiento, sino poder sostenerlo”, afirmó.

Expectativas para este 2026

Tras la entrega de los primeros cuatro proyectos, desde el área manifestaron su intención de replicar y ampliar el programa durante este año. “Estamos felices de terminar el año así, ayudamos a cuatro mujeres a iniciar su emprendimiento productivo para tener una independencia económica”, expresó Vaño Abba.

“Mujeres en Acción” se consolida así como una herramienta clave dentro de las políticas locales de abordaje de la violencia por razones de género, poniendo el foco no solo en la asistencia, sino también en la autonomía y el fortalecimiento de proyectos de vida independientes.