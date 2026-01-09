Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

La empresa Metropol, conocida históricamente en la ciudad como “el de la rosa”, volverá a operar en la Terminal de Ómnibus de San Pedro

La empresa Metropol, conocida históricamente en San Pedro como “el de la rosa”, volverá a operar en la Terminal de Ómnibus luego del traspaso del predio a la órbita municipal, una medida que permitirá mejorar la conectividad regional tras varios meses sin el servicio.

El Municipio de San Pedro asumirá la gestión de la Nueva Terminal de Ómnibus desde el 15 de enero

El retorno de Metropol a la Terminal de Ómnibus marca un punto de inflexión en el sistema de transporte interurbano de San Pedro. El servicio había sido interrumpido hace varios meses, lo que generó complicaciones para cientos de usuarios que utilizan esta línea para trasladarse por motivos laborales, educativos o personales. Su vuelta permitirá normalizar una prestación considerada histórica para la ciudad.

Según se informó oficialmente, la restitución del recorrido apunta a recomponer los viajes entre Zárate , Baradero , San Pedro y San Nicolás. Estos trayectos resultan estratégicos no solo para los vecinos de la región, sino también para el movimiento turístico, especialmente durante fines de semana y temporadas altas.

Desde el Municipio señalaron que el regreso de la empresa se da en el marco de un plan integral tras la municipalización de la Terminal de Ómnibus. El objetivo central es revertir el deterioro que presentaba el edificio, luego de un prolongado período de falta de mantenimiento y escasa inversión en infraestructura y servicios.

En un comunicado, las autoridades destacaron que la normalización del funcionamiento de la Terminal permitirá elevar la calidad de atención, mejorar las condiciones para las empresas de transporte y ofrecer mayor comodidad y seguridad a los pasajeros que circulan diariamente por el lugar.

Impacto en vecinos, estudiantes y turismo regional

El Ejecutivo local explicó que el acuerdo con Metropol surge a partir de las dificultades que enfrentaban ciudadanos y visitantes ante la ausencia del servicio. En ese sentido, este jueves se realizará una reunión entre funcionarios municipales y directivos de la empresa para ultimar detalles operativos y avanzar en la reactivación plena del recorrido.

“La terminal estaba en estado de abandono, por eso el Intendente habló con la empresa y se llegó a este acuerdo”, indicaron fuentes oficiales, remarcando que recuperar este servicio resulta fundamental para fortalecer la integración regional y acompañar el crecimiento turístico y productivo de San Pedro.