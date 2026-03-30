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    • Provincia: Docentes y judiciales piden cobrar los sueldos antes de Semana Santa

    Por los feriados, cobrarían cerca del 10 de abril. Los gremios reclamaron a la Tesorería General que modifique las fechas en la Provincia.

    30 de marzo de 2026 - 15:51
    El pedido llegó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires

    Luego que el gobierno de la provincia de Buenos Aires diera a conocer el cronograma de cobro de sueldos para los trabajadores estatales, los gremios de docentes y judiciales reclamaron que se cambien las fechas para adelantar el pago. Es que a causa de los feriados de Semana Santa y el 2 de abril, varios tienen previsto cobrar en la segunda semana del mes.

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    De acuerdo al calendario oficial, el personal de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGep) va a percibir sus haberes de marzo el 9 de abril. Ante esto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) le envió una carta a Flavia Terigi, la titular de la DGCyE, para que adelanten la fecha al 6 de abril.

    Según los gremios, cobrar el 9 “implicaría un periodo de tiempo excesivamente extenso y generaría un impacto negativo en la realidad socioeconómica de las y los trabajadores de la educación”. Por el momento, la solicitud no obtuvo una respuesta formal y la Tesorería no aplicó ningún cambio en su cronograma.

    Judiciales y docentes

    Los judiciales bonaerenses nucleados en el gremio AJB se plegaron también al reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para adelantar la fecha de cobro de los haberes correspondientes al mes de marzo.

    Según detallaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), las presentaciones formales se realizaron ante el Ejecutivo provincial y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en virtud de la acumulación de feriados y la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores judiciales.

    En ese sentido, las organizaciones gremiales plantearon la importancia de garantizar una percepción más temprana de los salarios, que tendrán el 5% de aumento acordado en la última reunión paritaria, peusto que el cronograma habitual se modificó por la acumulación de días no laborables.

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