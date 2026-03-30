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    • El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento de las tarifas de gas a partir del miércoles

    Se confirmó desde el Gobierno nacional los cambios en las tarifas de gas. incluyendo a Pergamino mediante Litoral Gas.

    30 de marzo de 2026 - 16:34
    Nuevo esquema para las tarifas de gas

    El Gobierno argentino oficializó un aumento del gas que comenzará a regir desde el 1° de abril en todo el país. Las nuevas tarifas, definidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), se aplicarán impactarán directamente en las boletas de los usuarios residenciales y las empresas, incluyendo a Pergamino a través de la empresa Litoral Gas.

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    Tarifas de gas más caras

    La actualización se enmarca en el esquema de segmentación y reducción de subsidios energéticos vigente desde enero, con el objetivo de reducir el gasto estatal y focalizar la asistencia en los sectores de menores ingresos.

    Según la normativa, las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

    Hogares y empresas, a pagar más también en Pergamino

    Según lo establecido en el Decreto N°943/25, las bonificaciones "aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar". De esta manera, los descuentos quedarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras que el resto de los hogares y las empresas comenzarán a pagar la tarifa plena en sus facturas.

    El nuevo esquema implica un impacto directo en los costos del servicio de gas en todo el país, en un contexto de ajuste de tarifas impulsado por el Gobierno nacional.

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