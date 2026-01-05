lunes 05 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026

    Desde este lunes, chicos y chicas de San Nicolás iniciaron las actividades de verano del programa provincial que combina educación, recreación y pileta.

    5 de enero de 2026 - 10:19
    Desde este lunes, chicos y chicas en edad escolar de nuestro distrito iniciarán las actividades en el marco del programa bonaerense que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación durante el verano.

    Desde este lunes, chicos y chicas en edad escolar de nuestro distrito iniciarán las actividades en el marco del programa bonaerense que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación durante el verano.

    Opinando San Nicolás

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás comienzan hoy a disfrutar de las actividades de Escuelas Abiertas en Verano 2026, iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero. La propuesta, organizada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, combina educación, recreación y cuidado alimentario en distintas sedes del distrito.

    Lee además
    Regatas sufrió un duro traspié en el marco de los cuartos de final de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Como local cayó ante Unidos de Lisandro Olmos por 2 a 1 y está obligado a ganar por dos goles en la revancha, o bien por uno para definir por penales.

    Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales
    Aunque todavía no hubo confirmación oficial, ya se trabaja en la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de San Nicolás, que se realizaría durante el fin de semana largo de Carnaval.

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    Cuatro predios con pileta y transporte asegurado

    En esta edición, el programa cuenta con cuatro espejos de agua: Asimra, La Emilia, Cedyc y el camping de Gral. Rojo. Los estudiantes tendrán transporte los días martes y viernes hacia estos predios, aunque los días de pileta varían según cada sede. Las actividades se desarrollan de 8 a 12 horas en 17 sedes administrativas distribuidas por todo el distrito.

    Destinatarios e inscripciones abiertas

    El programa está destinado a niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar que asisten a escuelas públicas, incluyendo Educación Especial y estudiantes en contextos de encierro. Aunque hubo preinscripciones, quienes deseen sumarse pueden presentarse en las sedes o predios de pileta con un adulto responsable para completar la inscripción.

    Servicio Alimentario Escolar y actividades recreativas

    Escuelas Abiertas en Verano garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el receso, promueve la educación ambiental y ofrece actividades artísticas y deportivas. Docentes acompañan a los chicos en cada actividad, asegurando contención educativa y recreativa en un marco seguro y divertido.

    Temas
    Seguí leyendo

    Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

    El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Regatas sufrió un duro traspié en el marco de los cuartos de final de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Como local cayó ante Unidos de Lisandro Olmos por 2 a 1 y está obligado a ganar por dos goles en la revancha, o bien por uno para definir por penales.

    Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A través de sus redes sociales, Defensores Unidos anunció la incorporación del marcador central Julio López y del mediocampista Alan Sosa para el plantel profesional que afrontará el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana.

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B
    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Ezequiel Muñoz ya se entrena con el plantel de Gimnasia de Mendoza que dirige Ariel Broggi.

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza