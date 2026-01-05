Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026

Desde este lunes, chicos y chicas en edad escolar de nuestro distrito iniciarán las actividades en el marco del programa bonaerense que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación durante el verano. Opinando San Nicolás

Más de 600 estudiantes de San Nicolás comienzan hoy a disfrutar de las actividades de Escuelas Abiertas en Verano 2026, iniciativa que se extenderá hasta el 30 de enero. La propuesta, organizada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, combina educación, recreación y cuidado alimentario en distintas sedes del distrito.

Cuatro predios con pileta y transporte asegurado En esta edición, el programa cuenta con cuatro espejos de agua: Asimra, La Emilia, Cedyc y el camping de Gral. Rojo. Los estudiantes tendrán transporte los días martes y viernes hacia estos predios, aunque los días de pileta varían según cada sede. Las actividades se desarrollan de 8 a 12 horas en 17 sedes administrativas distribuidas por todo el distrito.

Destinatarios e inscripciones abiertas El programa está destinado a niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar que asisten a escuelas públicas, incluyendo Educación Especial y estudiantes en contextos de encierro. Aunque hubo preinscripciones, quienes deseen sumarse pueden presentarse en las sedes o predios de pileta con un adulto responsable para completar la inscripción.

Servicio Alimentario Escolar y actividades recreativas Escuelas Abiertas en Verano garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el receso, promueve la educación ambiental y ofrece actividades artísticas y deportivas. Docentes acompañan a los chicos en cada actividad, asegurando contención educativa y recreativa en un marco seguro y divertido.

