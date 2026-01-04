domingo 04 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: Más de 11.500 licencias de conducir gestionadas durante el último año

    A lo largo de 2025 muchos trámites en licencia de conducir se llevaron a cabo en Pergamino, en el área municipal de calle Tucumán al 200.

    Por Luciano Zuccarelli
    4 de enero de 2026 - 06:56
    Muchas licencias de conducir se tramitaron en Pergamino.

    El área de Licencias de Conducir de Pergamino cerró el año 2025 con un balance ampliamente positivo, marcado por un sostenido incremento en la cantidad de trámites realizados y por la consolidación de nuevas herramientas digitales que buscan agilizar y modernizar la atención a los vecinos. Así lo señaló Nicolás Notto, titular del área, quien destacó que durante el último año en el Partido de Pergamino se tramitaron alrededor de 11.500 licencias de conducir, una cifra que refleja la alta demanda y el funcionamiento constante del sistema local.

    Lee además
    El Director de Juventud, Axel Toledo y el Subsecretario de Cultura, Diego Morello.

    Modo Verano: 60 días de cultura, deporte y recreación en Pergamino
    Andrés Cofré repasó los momentos clave de su recorrido personal y profesional. video

    De Pergamino al Teatro Colón: el recorrido del tenor Andrés Cofré

    En diálogo con la prensa, Notto explicó que el volumen de trámites viene creciendo año tras año, una tendencia que se mantiene y que obliga a reforzar la organización interna para dar respuestas eficientes. “El balance es muy positivo. Todos los años se va incrementando la cantidad de licencias que se hacen y eso es muy bueno”, afirmó. En términos operativos, el promedio diario se ubicó entre 70 y 90 licencias, contemplando tanto renovaciones como licencias por primera vez y ampliaciones de categorías. A este trabajo cotidiano se suman también las instancias de capacitación obligatoria, especialmente para quienes acceden a su primera licencia.

    Un proceso completo en Pergamino

    El funcionario remarcó que el sistema de atención incluye la totalidad del proceso que exige la normativa vigente, desde los exámenes teóricos y prácticos hasta los controles médicos, lo que demanda una coordinación permanente del personal municipal. En ese sentido, subrayó la importancia de las capacitaciones previas, que forman parte del proceso para los nuevos conductores y apuntan a reforzar conceptos de seguridad vial y responsabilidad al volante.

    Uno de los cambios más significativos que se consolidó durante 2025 fue la implementación y el uso del Portal Ciudadanos, la plataforma digital que centraliza los trámites municipales. Notto reconoció que, como ocurre con toda herramienta nueva, todavía existen dudas, especialmente entre los vecinos de mayor edad, pero destacó la buena recepción general. “La gente se va acostumbrando. Muchos vienen a consultarnos y nosotros les damos una mano”, explicó, y agregó que el sistema presenta múltiples ventajas. El registro se realiza una sola vez y luego permite solicitar turnos no solo para licencias de conducir, sino también para distintas áreas del Municipio, lo que simplifica y ordena la gestión.

    Cambios a establecer en Licencias de Conducir

    En cuanto a los cambios normativos a nivel nacional y provincial, el titular del área aclaró que durante 2025 no hubo modificaciones para la provincia de Buenos Aires. “En otras provincias sí se dieron algunos cambios, pero en Buenos Aires seguimos trabajando tal cual veníamos, sin novedades”, indicó. Además, señaló que cualquier eventual modificación siempre es comunicada con antelación, lo que permite adaptar los procedimientos sin afectar la atención al público.

    De cara a 2026, Notto anticipó que, si bien por el momento no hay cambios confirmados, es probable que en el futuro se produzcan algunas actualizaciones parciales en la forma de tramitar las licencias. “En algún momento seguro va a haber cambios, quizá no totales, pero sí en algunos aspectos del trámite”, señaló. Entre las posibilidades mencionó ajustes en la cantidad de años de vigencia de las licencias o la incorporación de instancias no presenciales, en línea con lo que ya ocurre en otras jurisdicciones del país.

    El sistema y funcionamiento

    El funcionario reconoció que el sistema de licencias tiende, de manera gradual, a una mayor digitalización. En algunas provincias, el trámite ya es completamente digital y la credencial física dejó de utilizarse, una realidad que podría replicarse más adelante. No obstante, aclaró que cualquier avance en ese sentido dependerá de definiciones a nivel provincial y nacional, y que Pergamino continuará adecuándose a lo que establezca la normativa vigente.

    Con más de once mil quinientas licencias tramitadas durante 2025, el balance del área refleja no solo el crecimiento poblacional y vehicular, sino también el esfuerzo sostenido del Municipio por garantizar un servicio ordenado, accesible y acorde a las exigencias actuales. En ese marco, desde la Dirección de Licencias de Conducir aseguraron que el objetivo para 2026 será sostener el ritmo de trabajo, profundizar el uso de herramientas digitales y continuar brindando acompañamiento a los vecinos para facilitar cada trámite, manteniendo siempre como eje central la seguridad vial en el Partido de Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Modo Verano: 60 días de cultura, deporte y recreación en Pergamino

    De Pergamino al Teatro Colón: el recorrido del tenor Andrés Cofré

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Avances, logros y mirada al futuro

    En Pergamino se reforzaron los controles y rige "tolerancia cero" en el uso obligatorio del casco

    Raimundo Nus enfrenta un nuevo desafío: cruzar los Andes por la ruta sanmartiniana

    Juan Domingo Geoghegan, un hombre que hizo del trabajo y la solidaridad sus consignas

    Douglas Haig comienza el armado del plantel para el Federal A 2026

    Ultimo paso cumplido: Parcum tiene confirmado el final de obra

    La magia de los Reyes Magos vuelve a Pergamino: ¿Cuáles serán las actividades?

    Inclusión en territorio: el Municipio recorrerá los pueblos asesorando en discapacidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El arquero Facundo Perrone y el delantero Matías Vicedo, dos de los apuntados para sumarse a Douglas.

    Douglas Haig comienza el armado del plantel para el Federal A 2026

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El relevamiento expuso que Ramallo integra el grupo de municipios con “transparencia nula”

    Ramallo, entre los municipios con peor índice de transparencia fiscal en la Provincia
    El efector sanitario de zona oeste administrado por el Grupo Oroño brindó 236.832 prestaciones a pacientes de San Nicolás sin obra social ni prepaga alcanzados por la cobertura médica gratuita extendida por la Municipalidad.

    El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    Hasta el momento se registraron alrededor de 1900 denuncias. De acuerdo a las características fueron derivadas a los diferentes equipos para su seguimiento. En más de 500 casos se debió recurrir a la guardia. Esto demuestra la urgencia por resolver casos por el riesgo que implicaban.

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Domingo 4 de enero - Versión PDF

    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini forma parte del bloque de senadores del PRO en la Legislatura bonaerense.

    Senadores PRO: "Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción"