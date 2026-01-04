Pergamino: Más de 11.500 licencias de conducir gestionadas durante el último año

El área de Licencias de Conducir de Pergamino cerró el año 2025 con un balance ampliamente positivo, marcado por un sostenido incremento en la cantidad de trámites realizados y por la consolidación de nuevas herramientas digitales que buscan agilizar y modernizar la atención a los vecinos. Así lo señaló Nicolás Notto, titular del área, quien destacó que durante el último año en el Partido de Pergamino se tramitaron alrededor de 11.500 licencias de conducir, una cifra que refleja la alta demanda y el funcionamiento constante del sistema local.

En diálogo con la prensa, Notto explicó que el volumen de trámites viene creciendo año tras año, una tendencia que se mantiene y que obliga a reforzar la organización interna para dar respuestas eficientes. “El balance es muy positivo. Todos los años se va incrementando la cantidad de licencias que se hacen y eso es muy bueno”, afirmó. En términos operativos, el promedio diario se ubicó entre 70 y 90 licencias, contemplando tanto renovaciones como licencias por primera vez y ampliaciones de categorías. A este trabajo cotidiano se suman también las instancias de capacitación obligatoria, especialmente para quienes acceden a su primera licencia.

El funcionario remarcó que el sistema de atención incluye la totalidad del proceso que exige la normativa vigente, desde los exámenes teóricos y prácticos hasta los controles médicos, lo que demanda una coordinación permanente del personal municipal. En ese sentido, subrayó la importancia de las capacitaciones previas, que forman parte del proceso para los nuevos conductores y apuntan a reforzar conceptos de seguridad vial y responsabilidad al volante.

Uno de los cambios más significativos que se consolidó durante 2025 fue la implementación y el uso del Portal Ciudadanos, la plataforma digital que centraliza los trámites municipales. Notto reconoció que, como ocurre con toda herramienta nueva, todavía existen dudas, especialmente entre los vecinos de mayor edad, pero destacó la buena recepción general. “La gente se va acostumbrando. Muchos vienen a consultarnos y nosotros les damos una mano”, explicó, y agregó que el sistema presenta múltiples ventajas. El registro se realiza una sola vez y luego permite solicitar turnos no solo para licencias de conducir, sino también para distintas áreas del Municipio, lo que simplifica y ordena la gestión.

Cambios a establecer en Licencias de Conducir

En cuanto a los cambios normativos a nivel nacional y provincial, el titular del área aclaró que durante 2025 no hubo modificaciones para la provincia de Buenos Aires. “En otras provincias sí se dieron algunos cambios, pero en Buenos Aires seguimos trabajando tal cual veníamos, sin novedades”, indicó. Además, señaló que cualquier eventual modificación siempre es comunicada con antelación, lo que permite adaptar los procedimientos sin afectar la atención al público.

De cara a 2026, Notto anticipó que, si bien por el momento no hay cambios confirmados, es probable que en el futuro se produzcan algunas actualizaciones parciales en la forma de tramitar las licencias. “En algún momento seguro va a haber cambios, quizá no totales, pero sí en algunos aspectos del trámite”, señaló. Entre las posibilidades mencionó ajustes en la cantidad de años de vigencia de las licencias o la incorporación de instancias no presenciales, en línea con lo que ya ocurre en otras jurisdicciones del país.

El sistema y funcionamiento

El funcionario reconoció que el sistema de licencias tiende, de manera gradual, a una mayor digitalización. En algunas provincias, el trámite ya es completamente digital y la credencial física dejó de utilizarse, una realidad que podría replicarse más adelante. No obstante, aclaró que cualquier avance en ese sentido dependerá de definiciones a nivel provincial y nacional, y que Pergamino continuará adecuándose a lo que establezca la normativa vigente.

Con más de once mil quinientas licencias tramitadas durante 2025, el balance del área refleja no solo el crecimiento poblacional y vehicular, sino también el esfuerzo sostenido del Municipio por garantizar un servicio ordenado, accesible y acorde a las exigencias actuales. En ese marco, desde la Dirección de Licencias de Conducir aseguraron que el objetivo para 2026 será sostener el ritmo de trabajo, profundizar el uso de herramientas digitales y continuar brindando acompañamiento a los vecinos para facilitar cada trámite, manteniendo siempre como eje central la seguridad vial en el Partido de Pergamino.