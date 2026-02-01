Plan de forestación urbana en Pergamino: más de 660 vecinos pidieron árboles para sus veredas

El programa de forestación urbana que se viene impulsando en la Municipalidad de Pergamino superó ampliamente las expectativas iniciales y dejó en evidencia el fuerte compromiso de los vecinos con el cuidado del medio ambiente y el arbolado público. En apenas una semana, más de 660 familias se inscribieron para recibir un árbol y plantarlo en la vereda de su vivienda, un número que duplicó las previsiones originales del área de Espacios Verdes.

Así lo confirmó Diego Basanta, coordinador del área, quien explicó que la iniciativa fue pensada como un plan conjunto entre el Municipio y los vecinos. “Habíamos abierto la inscripción para que los vecinos colocaran árboles en su vereda. La idea era que el Municipio aportara el árbol y también la colocación. Teníamos cierto temor respecto a cuál iba a ser la repercusión, y soñábamos con llegar a unos 400 casos”, señaló en la nota con LA OPINION.

Esta respuesta superó cualquier cálculo previo. “El año pasado habíamos tenido 262 pedidos desde enero hasta abril, que se fueron cumpliendo a lo largo del año. Este año queríamos darle un vuelo mayor y, de manera inesperada, en una sola semana llegamos a 660 solicitudes. Hasta ahí pudimos tomar y completamos el cupo para todo el año”, detalló Basanta.

Con el registro cerrado, ahora comienza una etapa clave del proceso: el relevamiento casa por casa. Según explicó el funcionario, las cuadrillas municipales recorrerán cada domicilio inscripto para evaluar las características de la vereda y definir qué especie es la más adecuada. “Tenemos que ver qué tipo de vereda tiene cada vivienda, el ancho disponible, y a partir de eso elegir el árbol correcto. No se trata solo de plantar, sino de hacerlo bien”, remarcó.

Cuándo se colocarán los nuevos árboles

La plantación comenzará entre los meses de mayo y junio, una vez adquiridas todas las especies seleccionadas. “Cuando se concrete la compra, vamos a empezar con la colocación. Nos queda un camino largo hasta junio o julio, pero es la parte más linda del trabajo, porque implica el contacto directo con el vecino”, afirmó.

Basanta subrayó además que el arbolado urbano es considerado una parte fundamental de la infraestructura de la ciudad. “Entendemos al arbolado como un verdadero bosque urbano. Cumple un rol clave para bajar las temperaturas, generar oxígeno, captar dióxido de carbono, funcionar como barrera sonora y retener material particulado del aire. Son muchísimos los beneficios que aporta”, enumeró. En ese sentido, destacó la importancia de una planificación adecuada para evitar conflictos con la vida cotidiana. “Tenemos que convivir de manera amigable con los árboles. Eso implica poder caminar por la vereda sin interferencias, evitar roturas, no generar problemas con el cableado y elegir especies que se adapten a cada espacio”, explicó.

Plan regulador del arbolado en Pergamino

Este criterio se enmarca en el nuevo plan regulador que el área viene desarrollando desde 2023. “Ese plan ya define especies recomendadas según el tipo de vereda: angostas, medianas y anchas. Siguiendo ese criterio es que vamos a elegir cada árbol que se coloque en las veredas de los vecinos”, indicó. Además del impacto ambiental, el coordinador de Espacios Verdes destacó el valor del compromiso ciudadano. “Vamos a tener 660 nuevos colaboradores en la ciudad. Vecinos que van a alertarnos sobre el estado del árbol, ayudarnos a regarlo y mantenerlo, sobre todo en los dos primeros años, que son críticos para su desarrollo”, sostuvo.

En cuanto al estado general del arbolado, Basanta reconoció que el verano presentó dificultades. “Estamos atravesando un período muy crítico, especialmente en estas últimas semanas de altas temperaturas. Desde el Municipio estamos trabajando con las cuadrillas en el riego, y notamos que el vecino se preocupa en la medida de sus posibilidades”, señaló.

Entre todos

El cuidado y la preservación del arbolado público constituyen una política ambiental clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Los árboles cumplen un rol fundamental en la regulación del clima urbano, ya que brindan sombra, reducen la temperatura ambiente y mitigan los efectos de las olas de calor. Además, contribuyen a la purificación del aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, ayudando a disminuir la contaminación y protegiendo la salud de la población.

El arbolado también cumple una función esencial en la conservación del suelo y el manejo del agua, ya que reduce la erosión y favorece la absorción de las lluvias, minimizando el riesgo de anegamientos. Desde el punto de vista social y paisajístico, los espacios verdes con árboles fortalecen la identidad de los barrios, generan ámbitos de encuentro y promueven el bienestar físico y emocional de los vecinos.

Responsabilidad y ambiente seguro

Por estos motivos, resulta indispensable promover prácticas responsables como la poda adecuada, la reposición de ejemplares y el respeto por los árboles existentes. Cuidar el arbolado público es cuidar el patrimonio natural común y apostar a un desarrollo urbano más equilibrado y sustentable para las generaciones presentes y futuras.

Finalmente, aprovechó para reforzar un mensaje clave a la comunidad. “Es fundamental que todo aquel que haya recibido un árbol del Municipio, o incluso quienes lo plantaron de manera particular, mantengan un riego abundante, especialmente en esta época del año. Las horas de calor extremo son críticas y el árbol en la vereda no escapa a esa necesidad de agua”, concluyó.