La Peña del 9 de Julio celebra la Independencia con La Callejera como número central

Con más de dos décadas recorriendo los escenarios del país, La Callejera será el número central.

Con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina , el Municipio de Pergamino y Fortín Pergamino organizan La Peña del 9 de Julio , una propuesta pensada para celebrar la fecha patria con música, danza y gastronomía tradicional.

La actividad se desarrollará el próximo 9 de julio desde las 11:00 en el predio rural de El Fortín Pergamino , con entrada libre y gratuita.

El número central de la jornada será La Callejera , uno de los grupos más reconocidos del folklore argentino actual, liderado por el músico y compositor Ariel "Chaco" Andrada . La banda, nacida en Córdoba en 2003, alcanzó proyección nacional tras consagrarse en los festivales de Jesús María y Cosquín , y se caracteriza por un repertorio que combina chacareras, zambas, gatos y otros ritmos tradicionales con una fuerte impronta popular y festiva.

Además del show principal, subirán al escenario el Cuerpo Municipal de Danzas , dirigido por Hernán Zárate ; el Ballet Infantil de la Escuela de Bellas Artes ; el Cuerpo de Danzas El Fortín ; y los folkloristas locales Zoilo Bartolo y Pablo Ivalo , quienes aportarán el talento pergaminense a la celebración.

Como toda peña criolla, la jornada contará también con una cantina tradicional, donde se ofrecerán locro, choripanes y sabores dulces, para acompañar el encuentro con sabores típicos de las fiestas patrias.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca reunir a vecinos y familias en una celebración abierta a toda la comunidad, donde la música, la danza y las tradiciones argentinas sean protagonistas de un nuevo aniversario de la independencia nacional.

La Callejera: más de dos décadas recorriendo los escenarios del país

La Callejera es una de las agrupaciones más reconocidas del folklore argentino contemporáneo. Fue fundada en 2003 en la provincia de Córdoba por el músico y compositor Ariel Andrada, chaqueño de origen, quien impulsó un proyecto con una fuerte impronta federal al reunir músicos provenientes de distintas regiones del país.

Desde sus comienzos, el grupo se propuso recorrer y difundir los diferentes ritmos tradicionales argentinos —chacareras, zambas, gatos, escondidos, chamamés, cuecas y huellas, entre otros— con un repertorio pensado tanto para escuchar como para bailar. Esa identidad dio origen a una de sus propuestas más emblemáticas: "La Peña que Baila", un espacio que se convirtió en un clásico durante las temporadas festivaleras de Cosquín y otros escenarios del país.

La carrera del grupo dio un salto definitivo entre 2014 y 2015. En 2014 obtuvo la distinción Revelación del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y, al año siguiente, logró una doble consagración histórica: fue Consagración de Jesús María y Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín en la misma temporada, un hecho poco frecuente dentro del circuito festivalero argentino.

En 2017 recibió además el reconocimiento como Padrinos del Poncho Coscoíno, una distinción otorgada por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín y que anteriormente solo había recibido el histórico conjunto Los Trovadores.

En 2024, La Callejera fue elegida para grabar la nueva versión oficial de "Cosquín empieza a cantar", el himno que abre cada jornada del Festival Nacional de Folklore, reafirmando el lugar que ocupa dentro de la escena folklórica nacional.

Su discografía incluye los álbumes "Rojo delirio" (2005), "Música folklórica argentina" (2009), "Baila país" (2011) y "Vivencias" (2015), además de numerosos sencillos y colaboraciones con artistas del género. En los últimos años el grupo ha continuado lanzando nuevas composiciones propias, entre ellas "Esencia de pueblo", estrenada en 2025 junto a Mario Álvarez Quiroga.

Ariel "Chaco" Andrada

Cantante, guitarrista, compositor y docente, Ariel "Chaco" Andrada nació en la provincia del Chaco y se radicó en Córdoba por estudios universitarios. Allí dio forma a La Callejera, un proyecto que define como "federal", al integrar músicos de distintas provincias y reivindicar la diversidad cultural argentina. Además de intérprete, es autor de gran parte del repertorio de la agrupación y uno de los impulsores de la recuperación de las danzas tradicionales en peñas y festivales.