En su paso por Pergamino, Luciano Burket aseguró que "la gente llega a fin de mes quemando ahorros"

El joven dirigente Luciano Burket, flanqueado por los referentes socialistas Ezequiel Ricci y María Teresa Capetillo.

El dirigente marplatense Luciano Burket visitó Pergamino. El recientemente elegido como nuevo conductor del Partido Socialista Bonaerense, un cambio que marcó un proceso de renovación generacional dentro de la histórica fuerza, es un joven militante oriundo de Mar del Plata , abogado y docente universitario, construyó su trayectoria inicial en el movimiento estudiantil y hoy asume la conducción provincial en un momento político de fuerte complejidad.

Los bancos cambian de horario desde el 1° de diciembre: en Pergamino la medida comenzará el martes

Burket visitó Pergamino para cumplir una agenda de actividades y dialogó con LA OPINIÓN acerca del escenario social, económico y político que atraviesa la provincia y el país, y sobre los desafíos del socialismo para reconstruirse luego de un período de intervención judicial y reorganización interna.

El secretario general asumió su rol en septiembre y destacó que su llegada se enmarca en un proceso de reordenamiento profundo:

“Venimos de una intervención y de un proceso de normalización complejo. Ahora tenemos dos años por delante para reconstruir identidad, organización y presencia territorial”, expresó.

Según Burket, la renovación no solo es generacional, sino también programática:

“Entendemos que la política tiene que recuperarse desde la transparencia, la honestidad y la cercanía. La salud y la educación siguen siendo nuestros pilares, lo que históricamente nos amalgamó como socialistas”.

Sin embargo, reconoció que la tarea es difícil en una provincia tan diversa:

“Hacer política en Buenos Aires no es sencillo. Son 135 municipios con realidades, lógicas y armados políticos muy distintos. El desafío es justamente amalgamar una identidad común sin desconocer las particularidades locales”.

Recorrer la Provincia

En su visita, Burket destacó la importancia de retomar el vínculo directo con la ciudadanía: “Después de la pandemia nos acostumbramos a la virtualidad, pero nada reemplaza mirarnos cara a cara, debatir y pensar juntos. Por eso, en esta primera etapa de gestión estoy recorriendo la provincia, escuchando y conversando”.

La agenda de los últimos meses lo llevó a Bahía Blanca, Vicente López, Moreno y Pergamino, entre otros distritos. Y en todas partes, según afirma, aparece un denominador común: la preocupación económica de las familias.

“Hoy llegar a fin de mes es un desafío”

El dirigente socialista se mostró especialmente preocupado por la situación social:

“La gente está llegando a fin de mes quemando ahorros. Quienes no tienen ahorros se están endeudando. El endeudamiento de las familias creció muchísimo, y eso lo ves en cualquier barrio”.

Burket mencionó un dato reciente que, según él, resume el momento: “El 60% de las familias consultó por la posibilidad de refinanciar la tarjeta de crédito. Es una señal clara de que la economía cotidiana está muy comprometida”.

También señaló que la informalidad laboral se convirtió en un problema estructural:

“Hoy tener un trabajo en blanco, cobrar en los primeros días del mes, casi que es lo raro. La informalidad crece y las nuevas aplicaciones han traído formas de precarización que deben debatirse seriamente en una reforma laboral”.

El cambio político y sus consecuencias

Burket analizó el escenario político luego del cambio de gobierno nacional:

“La sociedad eligió un cambio en 2023 porque sintió que el modelo anterior estaba agotado, cargado de frustraciones y enojo post pandemia. Lo que cuestionamos es el tipo de cambio que se está implementando, que deja afuera del consumo y de la producción a millones”.

En ese sentido, planteó que la salida no puede ser a través de la reducción extrema del Estado ni del abandono de políticas públicas esenciales:

“Achicar el Estado, desfinanciar ciencia y tecnología, o pensar que el mercado va a resolver todo, no es un camino que incluya a la mayoría”.

La necesidad de una reforma

Uno de los puntos centrales del análisis del secretario general fue el debate sobre una reforma impositiva.

“Siempre vamos a estar a favor de discutir reformas. Somos un partido reformista por definición. Pero queremos una reforma tributaria progresiva, no regresiva. No puede ser que la leche pague el mismo 21% de IVA para todos”.

Para Burket, avanzar en cambios sin esta perspectiva solo profundizaría las desigualdades: “Una reforma que no mire a quienes menos tienen está destinada a fracasar. Necesitamos un sistema que alivie a los sectores más postergados y que quienes más tienen hagan un aporte justo y consensuado”.

Deudas pendientes

En su diálogo con LA OPINIÓN, Burket remarcó que la Argentina sigue sin encarar debates estructurales: Política habitacional: “Es una discusión absolutamente pendiente”.

Regulación del trabajo en plataformas: “Tenemos que acordar reglas claras y derechos básicos”.

Economía informal: “Hoy una enorme parte del país está fuera de los márgenes de la formalidad”.

“Si no escuchamos a todos —empresarios, pymes, escuelas, comedores, instituciones de salud, trabajadores sociales— las prioridades se distorsionan”, afirmó.

El interior bonaerense versus el AMBA

Burket también se refirió a un debate que atraviesa a toda la provincia: la relación desigual entre el interior y el AMBA.

“Quienes no somos del AMBA sabemos que la provincia es enorme y diversa. La costa, el sur, el norte, los cordones rurales y las ciudades intermedias requieren miradas distintas”.

Por eso, el Partido Socialista propone impulsar una discusión profunda sobre la estructura provincial. Entre los temas, una reforma de la Constitución Bonaerense.

“Queremos discutir una reforma constitucional que permita fortalecer la autonomía municipal. Los municipios con más funciones tienen más capacidad de decidir y de resolver problemas sin depender tanto del gobierno provincial”.

Si bien admite que dividir la provincia sería “un desafío demasiado complejo”, considera que aumentar la autonomía municipal es un camino posible, necesario y urgente.

Mirada hacia adelante

Sobre el cierre de la conversación, Burket destacó que el socialismo bonaerense busca volver a ocupar un lugar relevante en el debate público: “Nosotros no tiramos la pelota afuera. Queremos proponer, escuchar y construir. El foco está en aportar ideas que mejoren la vida cotidiana de los bonaerenses”.

Con una conducción renovada, el Partido Socialista se prepara para dos años de reconstrucción interna, recorrida territorial y discusión política. Y Pergamino formó parte de ese camino inicial.