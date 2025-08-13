Lisandro Santoro volvió a romper un récord nacional de parapowerlifting

Lisandro Santoro lo hizo otra vez. El pergaminense, de 19 años, volvió a destacarse en el mundo del parapowerlifting al establecer un nuevo récord nacional junior en la categoría hasta 65 kilos , durante el Torneo Regional de la provincia de Buenos Aires, celebrado el sábado 2 de agosto.

Con una actuación sólida y en constante ascenso, Santoro levantó 100 kilos en su primer intento, 105 kilos en el segundo y 110 kilos en el tercero, marca que no solo le permitió quedarse con el primer lugar de su categoría, sino también el segundo puesto en la clasificación general, además de lograr el mejor coeficiente junior de la competencia.

Este desempeño consagratorio, junto a su entrenador Manuel Vera y representando a la Escuela Deportiva Municipal , le permitió clasificar al Torneo Nacional que se disputará en noviembre en San Martín de los Andes.

Pero más allá de las medallas y los títulos, detrás de Lisandro Santoro hay una historia de superación. En 2022, a los 16 años, sufrió un infarto medular mientras jugaba al fútbol en una clase de Educación Física. Los médicos aseguraban que no volvería a caminar. Pero Lisandro eligió el camino del esfuerzo y la resiliencia.

“Yo no sabía lo que los médicos le habían dicho a mis padres, así que nunca bajé los brazos. Siempre creí que iba a mejorar”, contó tiempo atrás en una entrevista con LA OPINION. Tras una extensa rehabilitación, pasó de la silla de ruedas a caminar con un bastón, y fue entonces cuando encontró en el parapowerlifting una nueva pasión y un objetivo: superarse día a día.

En abril de este año ya había establecido un récord nacional en el Torneo Nacional Copar (Comité Paralímpico Argentino) en el Cenard, al levantar 100 kilos en la categoría H59 Junior, superando su propia marca de 92 kilos obtenida en Mar del Plata a fines de 2024. Aquella era apenas su segunda competencia oficial, y ya comenzaba a mostrar su proyección.

Ahora, con este nuevo récord en la categoría de hasta 65 kilos, Lisandro se consolida y sueña con más. Actualmente entrena junto a la selección argentina, con la mirada puesta en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 9 de noviembre en Chile.

Con garra, disciplina y un talento que no deja de crecer es el fiel ejemplo de que ningún obstáculo es imposible cuando hay voluntad de superarse. Desde Pergamino, su historia no solo habla de deporte, sino también de vida.