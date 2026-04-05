Lisandro Santoro, ejemplo de superación: "El deporte me dio confianza y seguridad"

Lisandro Santoro , pergaminense de 20 años, volvió a escribir su historia de superación el sábado 28 de marzo en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), estableciendo un nuevo récord argentino de para powerlifting en su categoría. Con 117 kilos levantados en banco plano, superó su propia marca de 112 kilos y se consagró primero en la categoría Junior hasta 65 kilos y tercero en la general.

En una charla con el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 , repasó su camino desde aquel episodio que cambió su vida a los 16 años, pasando por sus primeros pasos en la disciplina, hasta sus objetivos a corto y largo plazo.

“La verdad fue raro, estaba jugando al fútbol en educación física, algo recreativo, no era muy en serio y sentí un pinchazo en la parte baja de la espalda. Cada vez me reaccionaban menos las piernas y me tuve que sentar… y no podía levantarme” , relató sobre el infarto medular que sufrió a los 16 años.

El impacto fue inmediato: “Del tren inferior de la cintura para abajo estaba inmóvil y cero de sensibilidad. Los médicos le habían dicho a mis papás que no sabían si iba a volver a caminar” . Durante las primeras semanas, la incertidumbre lo acompañó, pero también el impulso de no rendirse: “Más o menos a las tres semanas, después de los corticoides para desinflamar la zona, empecé a sentir y levantar un poquitito la pierna. Me acuerdo que lo festejé muchísimo, y a partir de ahí arranqué la rehabilitación”.

Su recuperación física se combinó con un proceso de adaptación emocional y mental. “Al principio me costó mucho, pero por suerte siempre tuve amigos y familia que me apoyaron. Con el tiempo y madurando, uno lo va superando, se acostumbra y se adapta”, explicó Lisandro.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: "@lisandrosantoro dijo presente en el TORNEO NACIONAL COPAR 2026 de para powerlifting en el CENARD y dejó su marca. Compitió en la categoría hasta 65 kg Junior y en la general, logrando el en Junior y en la general. Además, levantó 117 kg en banco plano y estableció un nuevo récord nacional. Un logro que refleja esfuerzo, constancia y superación. #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY." View this post on Instagram

Descubriendo el para powerlifting

Tras la rehabilitación, Lisandro encontró en el gimnasio un nuevo camino. “Arranqué a entrenar el tren superior y un día le conté a mi kinesiólogo Andrés Buey que estaba aburrido, que no sabía qué hacer. Me dijo: ‘Mirá, hay un torneo en Mar del Plata, podés ir y tenés chances’. Y fuimos”, recordó sobre su debut competitivo en noviembre de 2024.

El para powerlifting es una disciplina basada en el press de banca adaptado. Cada atleta realiza tres intentos cumpliendo estricta técnica; si logra levantar la barra correctamente, el intento es válido y los puestos se determinan por la categoría de peso y edad. “Es el ejercicio pecho plano, así se llama en el gimnasio. Básicamente, tenés tres intentos y si podés levantar la barra cumpliendo la técnica, el movimiento es válido”, explicó.

Desde su primera competencia, Lisandro empezó a dejar su marca: levantó 92 kilos en Mar del Plata y ya estableció su primer récord argentino. En 2025, en el Cenard, superó los 100 kilos y más tarde logró 110 en un torneo regional y luego 112. El sábado 28 de marzo, se coronó con 117 kilos.

“También tuve un intento más para 120 kilos, pero no se pudo cumplir. El objetivo del próximo torneo es que en el primer intento sean 120”, aseguró, mostrando su mentalidad competitiva y su deseo de seguir superándose.

Lisandro Santoro en Fuera de Página Lisandro Santoro compartió su historia de superación en el programa Fuera de Página. LA OPINION

Bronce en Santiago 2025

Además de sus récords nacionales, Lisandro representó a Argentina en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2025, donde ganó la medalla de bronce y vivió la experiencia de competir a nivel continental. “Fue una locura, estuvo muy bueno porque viajás con tus compañeros, conocés a gente de otros países y la competencia es directa, porque están los mejores del continente”, recordó.

Actualmente, Lisandro entrena en el gimnasio Force Up, junto a su entrenadora Julieta Acevedo y sus compañeros de gym, quienes lo acompañan en cada torneo. “El equipo es muy bueno, siempre nos ayudamos y nos alentamos. Eso te da más ganas de ir a entrenar y mejorar”, agregó.

Sueños y proyección

Lisandro tiene grandes metas: “La máxima aspiración sería ir a unos Juegos Paralímpicos y a un Mundial, llegar a lo máximo. Este es un deporte que te permite competir por muchos años, así que mi mejor momento puede llegar a los 30 o 40 años. Sería un sueño ser el primer representante masculino argentino en esta disciplina en los Juegos Paralímpicos 2028”.

Además del deporte, estudia una licenciatura en ciberseguridad. “Es como un policía de internet: busco vulnerabilidades o amenazas. Siempre tuve afinidad con la tecnología y es algo que me apasiona”, dijo.

El mensaje de Lisandro va más allá de lo deportivo: “El deporte es un acompañamiento que te hace progresar, no solo físicamente, sino también en la vida. Te da confianza, seguridad, autoestima… y te distrae de todo lo negativo. Me ayudó mucho tanto en lo físico como en lo emocional”, reflexionó.

Lisandro Santoro con sus compas LIsandro Junto a su entrenadora y sus compañeros de entrenamiento en el gimnasio Force Up. FORCE UP

Próximos desafíos en 2026

El calendario 2026 para Lisandro incluye un torneo de powerlifting convencional en Pergamino -en Nox Gym- el próximo domingo 12 organizado por su entrenadora, luego el Nacional en Morón, un regional en agosto y la posibilidad de futuras competencias internacionales. Cada nuevo desafío representa una oportunidad para superarse y seguir dejando su marca.

Desde Pergamino, Lisandro Santoro es un ejemplo de resiliencia, disciplina y pasión, demostrando que los obstáculos son apenas escalones hacia la superación personal y deportiva.