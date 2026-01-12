lunes 12 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Licencia de conducir 2026: En San Pedro renovar auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil

    Tras la ordenanza impositiva, en San Pedro aumentaron los valores municipales y los tributos nacional y provincial. Renovar por cinco años cuesta $ 41.017.

    12 de enero de 2026 - 10:09
    Los costos se actualizaron tras la aprobación de la ordenanza impositiva. También aumentaron los tributos provinciales y nacionales. Hay exenciones para quienes tengan las tasas al día.

    Los costos se actualizaron tras la aprobación de la ordenanza impositiva. También aumentaron los tributos provinciales y nacionales. Hay exenciones para quienes tengan las tasas al día.

    La Opinion Semanario

    Renovar u obtener la Licencia de Conducir tendrá nuevos valores durante 2026, en San Pedro, luego de la aprobación de la ordenanza impositiva y la actualización de tributos nacionales y provinciales. El trámite para auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil e incluye canon municipal, tasas y controles obligatorios.

    Lee además
    El Dr. Marcos Noiseaux Arana, reconocido médico traumatólogo, exfuncionario municipal y referente histórico del Club Náutico San Pedro, falleció este sábado a los 71 años, generando un profundo pesar en la comunidad sampedrina y en el ámbito institucional.

    San Pedro: Falleció Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud y referente histórico del Club Náutico
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, a través de su Cámara de Turismo, concretó la firma del primer convenio de articulación con un prestador turístico, dando inicio a una nueva etapa de trabajo conjunto entre la institución y el sector privado vinculado al turismo.

    San Pedro: El Centro de Comercio firmó su primer convenio turístico con La Rueda Beach

    Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en 2026

    Para una licencia por cinco años que habilite a conducir auto y moto, el costo total asciende a $ 41.017. En el caso de una licencia por cinco años solo para moto, el valor es de $ 26.757. Los montos incluyen el canon municipal, la atención médica obligatoria y los impuestos CENAT (nacional) y CEPAT (provincial).

    En el detalle de valores actualizados, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

    • Moto:

      1 año $ 19.041; 2 años $ 20.970; 3 años $ 22.899; 4 años $ 24.828; 5 años $ 26.757.

    • Auto y moto:

      1 año $ 21.893; 2 años $ 26.674; 3 años $ 31.292; 4 años $ 36.236; 5 años $ 41.017.

    Tasas CENAT y CEPAT: el paso clave del trámite

    El CENAT y el CEPAT son los primeros pagos que deben realizarse al iniciar el trámite. En esa instancia, el sistema verifica la existencia de infracciones registradas en la provincia de Buenos Aires, CABA y otras jurisdicciones como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Si existen multas impagas, deben regularizarse para poder continuar, ya que el sistema bloquea el avance del trámite.

    Exenciones municipales y dónde realizar el trámite

    A nivel municipal, continúa vigente la ordenanza que otorga beneficios a contribuyentes que estén al día con tasas como ABL, Servicios Sanitarios, Red Vial o la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene. Estos vecinos pueden solicitar la exención del pago de la tasa de la Licencia Nacional de Conducir, siempre que no hayan adherido a planes de pago en los últimos cinco años. El beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años.

    La Oficina de Licencias de Conducir atiende de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00, y cuenta con una boca de cobranza en el lugar, lo que permite completar todo el trámite en su sede de Mitre 1995.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Falleció Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud y referente histórico del Club Náutico

    San Pedro: El Centro de Comercio firmó su primer convenio turístico con La Rueda Beach

    Conflicto en Salud: el Municipio de San Pedro intimó a un cirujano por tomarse vacaciones sin aval oficial

    San Pedro: Espectáculos gratuitos y cortes de calle marcarán los fines de semana en el centro de la ciudad

    Turismo en San Pedro: expectativas oficiales y duras críticas de los vecinos por la temporada de verano

    San Pedro: Descubren fragmentos del piso del antiguo convento franciscano en pleno Palacio Municipal

    San Pedro: Comenzaron las obras de mejora integral en el Estadio Municipal Don José de San Martín

    San Pedro: Confirmaron que la Fiesta del Durazno será el 7 de febrero en Gobernador Castro

    Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

    Los colectivos que ingresen o salgan de San Pedro deberán pagar una tasa municipal por viaje

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    ¿Adiós a las rejas pesadas? Esta tendencia combina minimalismo, confort y seguridad.

    Adiós a las clásicas rejas: las alternativas que serán tendencia en arquitectura en 2026
    La experiencia demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de laboratorios o grandes empresas. También puede encontrar su lugar entre ollas, cuchillos y fuegos, redefiniendo procesos y abriendo nuevas posibilidades para una gastronomía que busca adaptarse a los tiempos sin resignar su esencia.

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas

    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    El bloque de concejales libertarios a nivel local tendrá una resonante modificación ya que la referente zarateña, Daiana Hergert, pidió licencia de su banca.

    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    El cine llega con novedades. Grandes producciones marcarán la cartelera cinematográfica de 2026. video
    Entretenimiento

    Los 15 filmes más esperados del año 2026: de La Odisea a El diablo viste a la moda 2