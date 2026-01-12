Licencia de conducir 2026: En San Pedro renovar auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil

Los costos se actualizaron tras la aprobación de la ordenanza impositiva. También aumentaron los tributos provinciales y nacionales. Hay exenciones para quienes tengan las tasas al día.

Renovar u obtener la Licencia de Conducir tendrá nuevos valores durante 2026, en San Pedro , luego de la aprobación de la ordenanza impositiva y la actualización de tributos nacionales y provinciales. El trámite para auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil e incluye canon municipal, tasas y controles obligatorios.

Para una licencia por cinco años que habilite a conducir auto y moto, el costo total asciende a $ 41.017. En el caso de una licencia por cinco años solo para moto, el valor es de $ 26.757. Los montos incluyen el canon municipal, la atención médica obligatoria y los impuestos CENAT (nacional) y CEPAT (provincial).

El CENAT y el CEPAT son los primeros pagos que deben realizarse al iniciar el trámite. En esa instancia, el sistema verifica la existencia de infracciones registradas en la provincia de Buenos Aires, CABA y otras jurisdicciones como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Si existen multas impagas, deben regularizarse para poder continuar, ya que el sistema bloquea el avance del trámite.

Exenciones municipales y dónde realizar el trámite

A nivel municipal, continúa vigente la ordenanza que otorga beneficios a contribuyentes que estén al día con tasas como ABL, Servicios Sanitarios, Red Vial o la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene. Estos vecinos pueden solicitar la exención del pago de la tasa de la Licencia Nacional de Conducir, siempre que no hayan adherido a planes de pago en los últimos cinco años. El beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años.

La Oficina de Licencias de Conducir atiende de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00, y cuenta con una boca de cobranza en el lugar, lo que permite completar todo el trámite en su sede de Mitre 1995.