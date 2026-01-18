Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

Dos niños protagonizan las imágenes más tiernas del verano en el campo de Deportes del Club Comunicaciones de Pergamino.

En medio de un enero agobiante por las altas temperaturas, la escena ocurrió durante una tarde de recreación al aire libre, cuando familias enteras buscaban alivio bajo los árboles del predio de Remedios de Escalada de San Martín. Allí, entre bancos y mesas del sector arbolado, surgió una postal que resume la pureza de la infancia.

La secuencia muestra a dos niños de corta edad compartiendo un momento cargado de ternura. Ella, decidida y expresiva, se acerca sin dudar y le roba un beso a su amiguito, sin soltar una galleta que parece ser tan importante como el gesto afectuoso. Él, algo más concentrado en conseguir también su merienda, acepta la cercanía con naturalidad.

A lo largo de las cinco imágenes, es la niña quien toma la iniciativa del acercamiento. Su actitud, entre atrevida y posesiva, la muestra decidida a no soltarlo, incluso cuando él intenta seguir su camino. Sin embargo, nunca se alejan del todo: siempre permanecen cerca, compartiendo el mismo espacio, como si el mundo a su alrededor desapareciera.

La escena, capturada sin poses ni artificios, refleja esa inocencia genuina que sólo la infancia puede ofrecer: miradas sinceras, gestos espontáneos y una conexión que despierta sonrisas y emociones en quienes observan las fotos.

Un posteo que conquistó las redes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Comunicaciones Pergamino (@clubcomunicacionespergamino)

Las imágenes fueron compartidas desde la cuenta oficial de Instagram del Club Comunicaciones de Pergamino, @clubcomunicacionespergamino, acompañadas por la frase: “Que viva el amor”, junto a emojis que reflejan la emoción que despertó la publicación.

Entre los comentarios, uno de los más celebrados fue el de la usuaria @analombardi2, quien con humor escribió: “¡Acosadora! Jajaja, mi bella Maui”, sumando risas y complicidad a una escena que ya había conquistado corazones.

Un verano que también se recuerda por estos momentos

Más allá del calor intenso y las largas jornadas estivales, estas imágenes recuerdan que el verano también se vive en pequeños instantes que dejan huella. Desde la redacción de La Opinión, nos sumamos a la celebración de este posteo que refleja lo mejor de la vida al aire libre, el encuentro familiar y la ternura que despiertan los gestos más simples.