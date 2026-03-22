Crematorio en Pergamino: la mitad de los sepelios ya elige esta modalidad

En Pergamino , una transformación silenciosa pero sostenida comienza a redefinir las prácticas vinculadas a los servicios funerarios. Desde la puesta en funcionamiento del crematorio de la Cooperativa Eléctrica, a mediados del año pasado, se registra un crecimiento exponencial en lo que respecta a la demanda de las cremaciones, consolidando una tendencia que ya impacta de manera directa en la dinámica del sector.

De acuerdo a los datos relevados, actualmente alrededor del 50 por ciento de los sepelios en la ciudad culminan con la cremación del cuerpo del difunto. Este porcentaje no solo refleja un cambio en la elección de las familias pergaminenses, sino también una adaptación cultural que se viene profundizando en los últimos años, en línea con lo que ocurre en otros centros urbanos del país.

Desde su inauguración, el crematorio, ubicado en el predio anexo a las Salas Velatorias de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino , ya concretó un total de 180 cremaciones. La cifra, alcanzada en menos de un año de funcionamiento, da cuenta de una rápida aceptación del servicio, que se posiciona como una alternativa cada vez más elegida frente a las inhumaciones tradicionales.

Entre los factores que explican este crecimiento, se destacan cuestiones económicas, logísticas y también culturales. La cremación suele implicar menores costos a largo plazo en comparación con el mantenimiento de nichos o parcelas en cementerios, al tiempo que ofrece mayor flexibilidad para las familias en cuanto a la disposición final de las cenizas. A esto se suma una tendencia global que tiende a simplificar los rituales funerarios, priorizando opciones más prácticas y menos estructuradas.

En este contexto, el rol de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino resulta clave. A través de sus Servicios Sociales, la entidad no solo amplió su oferta prestacional, sino que además logró posicionarse rápidamente como un actor de referencia en la región. La incorporación del crematorio permitió dar respuesta a una demanda creciente que, hasta hace poco tiempo, obligaba a muchas familias a trasladarse a otras localidades para acceder a este tipo de servicio.

Un esquema diferente para la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

El impacto del nuevo esquema no se limita únicamente al ámbito local. En los últimos meses, cooperativas y casas de sepelios de distintas ciudades de la zona comenzaron a avanzar en acuerdos con la Cooperativa Eléctrica de Pergamino para utilizar su crematorio. Esta articulación regional no solo optimiza recursos, sino que también fortalece el posicionamiento de la entidad pergaminense como uno de los principales prestadores en materia de cremaciones.

De este modo, el crematorio local se consolida como un nodo estratégico dentro del sistema de servicios funerarios del norte bonaerense, ampliando su área de influencia y generando nuevas oportunidades de desarrollo institucional. La capacidad de respuesta, la cercanía geográfica y la calidad del servicio son algunos de los aspectos que explican el interés de otras entidades en establecer vínculos de cooperación.

Asimismo, el crecimiento de las cremaciones plantea nuevos desafíos en términos de planificación y gestión. La adecuación de la infraestructura, la capacitación del personal y la actualización de los protocolos operativos forman parte de un proceso de mejora continua que busca acompañar el aumento de la demanda sin descuidar la calidad de la prestación.

En la ciudad y la región

En paralelo, este cambio de paradigma también interpela a la sociedad en su conjunto, abriendo el debate sobre las formas de transitar el duelo y despedir a los seres queridos. La cremación, que durante años fue una práctica minoritaria, hoy gana terreno como una opción válida, elegida y cada vez más naturalizada.

En definitiva, el crecimiento del servicio de cremaciones en Pergamino no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una transformación más amplia que combina factores culturales, económicos y sociales. En ese escenario, la Cooperativa Eléctrica, a través de sus Servicios Sociales, logra capitalizar esta tendencia y posicionarse como un actor central, no solo en la ciudad sino también en toda la región.