miércoles 07 de enero de 2026
    • Kreplak entregó una ambulancia de alta complejidad en San Pedro y reforzó el SAME local

    El ministro de Salud bonaerense visitó el Hospital Municipal de San Pedro y destacó el fortalecimiento del sistema público de salud.

    7 de enero de 2026 - 09:15
    El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó este mediodía la entrega de una nueva unidad de alta complejidad para el sistema de salud pública de San Pedro.

    El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó este mediodía la entrega de una nueva unidad de alta complejidad para el sistema de salud pública de San Pedro.

    gba.gob.ar

    El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, entregó este martes una ambulancia de alta complejidad al Hospital Subzonal General Municipal de San Pedro, en una visita oficial que incluyó recorridas, reuniones con autoridades locales y definiciones sobre el fortalecimiento del sistema público de salud.

    Entrega de ambulancia y refuerzo del SAME en San Pedro

    La nueva unidad fue recibida por el intendente Cecilio Salazar, junto a la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y autoridades de la Región Sanitaria. El vehículo se incorpora a la flota del SAME local, que contaba con cinco móviles operativos, cuatro de ellos de alta complejidad. Con esta incorporación, el distrito pasa a tener cinco ambulancias de alta complejidad, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.

    Inversión provincial y política sanitaria en Buenos Aires

    Kreplak destacó que la entrega forma parte de una política sostenida desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, orientada a reducir las desigualdades en el acceso a la salud. Señaló que se detectaron fuertes inequidades entre distintos sectores sociales, lo que impulsó una reforma sanitaria con un plan quinquenal basado en redes integradas y un sistema de emergencias que evite el aislamiento de las localidades.

    La salud pública como derecho y red de atención regional

    Durante su visita, el ministro valoró el trabajo articulado con el hospital municipal y la Región Sanitaria, y remarcó el rol central del sistema público. Subrayó que la salud pública es la que garantiza atención permanente ante accidentes o emergencias nocturnas. La ambulancia también quedará disponible para la red regional de derivaciones, fortaleciendo la atención en toda la zona.

    Cada unidad representa una inversión superior a los 215 millones de pesos y, con esta entrega, ya son 426 las ambulancias distribuidas en la provincia durante la actual gestión.

