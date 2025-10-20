El gobernador Axel Kicillof vuelve a Pergamino este martes

El gobernador bonaerense ya había visitado Pergamino el pasado 10 de julio. LA OPINION

Por segunda vez en el año, este martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará Pergamino. La primera llegada de la máxima autoridad bonaerense a nuestra ciudad fue el pasado 10 de julio.

De acuerdo con información a la que accedió LA OPINION, este martes, Kicillof arribaría alrededor de las 11:00 para, primero, recorrer el predio del Parque Industrial Parcum donde se encontrará con referentes de la industria y del comercio pergaminense.

Más tarde tiene una cita en la nueva Escuela Los Buenos Hijos, sita en calles Riccheri y Silva del barrio Ameghino. Allí se prevé que, entre las 12:00 y las 12:15, presida una reunión con el Consejo de Personas con Discapacidad de Pergamino y con referentes de todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad de nuestra ciudad.

A posteriori, continuará con su recorrida por localidades de la Segunda Sección Electoral, que incluirá Ramallo.

En julio, la primera visita a Pergamino El gobernador bonaerense ya había visitado Pergamino el pasado 10 de julio, día en que cumplimentó una nutrida agenda que incluyo un acto en la Escuela Técnica Nº 2 donde entregó equipamiento para más de 25 escuelas del distrito que forman parte del Servicio Alimentario Escolar. Luego, en el Hospital Interzonal San José, inauguró una nueva sala de Rayos X y anunció la creación de un nuevo laboratorio, con equipamiento entregado en la jornada. El acto central tuvo lugar en el Gimnasio del Parque Municipal, donde el gobernador presidió la entrega de más de 1300 escrituras a familias pergaminenses.

