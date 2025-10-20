El gobernador Axel Kicillof vuelve a Pergamino este martes

lunes 20 de octubre de 2025
    En Pergamino, Kicillof participará de una recorrida por Parcum, el nuevo parque industrial y de una reunión con instituciones de personas con discapacidad.

    20 de octubre de 2025 - 13:39
    LA OPINION
    De acuerdo con información a la que accedió LA OPINION, este martes, Kicillof arribaría alrededor de las 11:00 para, primero, recorrer el predio del Parque Industrial Parcum donde se encontrará con referentes de la industria y del comercio pergaminense.

    Más tarde tiene una cita en la nueva Escuela Los Buenos Hijos, sita en calles Riccheri y Silva del barrio Ameghino. Allí se prevé que, entre las 12:00 y las 12:15, presida una reunión con el Consejo de Personas con Discapacidad de Pergamino y con referentes de todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad de nuestra ciudad.

    En julio, la primera visita a Pergamino

    El gobernador bonaerense ya había visitado Pergamino el pasado 10 de julio, día en que cumplimentó una nutrida agenda que incluyo un acto en la Escuela Técnica Nº 2 donde entregó equipamiento para más de 25 escuelas del distrito que forman parte del Servicio Alimentario Escolar. Luego, en el Hospital Interzonal San José, inauguró una nueva sala de Rayos X y anunció la creación de un nuevo laboratorio, con equipamiento entregado en la jornada. El acto central tuvo lugar en el Gimnasio del Parque Municipal, donde el gobernador presidió la entrega de más de 1300 escrituras a familias pergaminenses.

    Temas
