Kibó: el edificio que redefine el confort en Pergamino y ahora suma financiación a medida

Kibó se presenta como un producto diferencial en el mercado inmobiliario local.

El edificio Kibó , uno de los desarrollos residenciales más destacados de Pergamino , suma una novedad clave para el mercado inmobiliario local: la posibilidad de acceder a sus unidades a través de financiación personalizada.

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“Nosotros lo que detectamos es que hay gente que, a lo mejor, hacer una inversión de un piso al contado se le hace complicado”, explicó Jaunarena, al referirse al cambio de estrategia comercial.

A diferencia de otros proyectos que se venden desde pozo, Kibó comenzó a comercializarse cuando ya estaba prácticamente finalizado, lo que implicaba una inversión inicial más elevada. Sin embargo, el estudio decidió adaptarse a la realidad económica de los potenciales compradores.

“Vemos que hay muchas personas que tienen ingresos proyectados a lo largo del tiempo, entonces les resulta interesante esta posibilidad. La financiación la hacemos a medida”, remarcó.

Financiación según cada cliente

Uno de los puntos más atractivos de esta nueva etapa es que no existen esquemas rígidos. Cada operación se diseña de acuerdo a las posibilidades del comprador.

“La financiación es totalmente a medida. Hay quienes prefieren cuotas mensuales fijas y otros que, por su actividad, tienen ingresos en determinados momentos del año. Entonces adaptamos el esquema a cada situación”, detalló la arquitecta.

El sistema contempla una entrega inicial previa a la posesión y un esquema de pagos que se ajusta a cada caso particular. La escritura se realiza una vez cancelado el valor total de la unidad.

“Es un tratamiento personalizado, y creemos que puede ser algo muy interesante para quienes estaban evaluando invertir”, agregó.

Nymz interior

Un edificio pensado para vivir mejor

Más allá de la financiación, Kibó se presenta como un producto diferencial en el mercado inmobiliario local. Se trata de un edificio de siete pisos, con unidades amplias de más de 140 metros cuadrados.

“Son departamentos de dos dormitorios, uno en suite, con espacios muy grandes, luminosos y con balcón terraza con parrilla”, describió Jaunarena.

Uno de los conceptos centrales del diseño fue combinar la comodidad de una casa con la practicidad de un departamento.

“Pensamos en gente que viene de una casa y se quiere achicar, pero no resignar espacio ni calidad de vida”, explicó.

Espacios amplios, luz natural y diseño adaptable

El diseño arquitectónico prioriza la amplitud y la flexibilidad de uso. Los ambientes principales están integrados, pero pueden separarse según las necesidades.

“El living-comedor es un gran espacio integrado, pero la cocina se puede independizar con paneles corredizos. Eso permite adaptarse a distintas situaciones”, indicó.

Además, el edificio se destaca por su altura interior —casi tres metros entre piso y techo— y por su orientación norte, que garantiza una excelente entrada de luz natural.

“La gente no siempre dimensiona lo importante que es tener sol en un ambiente. Eso cambia completamente la calidad de vida”, afirmó.

Tecnologia y seguridad: un diferencial clave

Kibó también incorpora tecnología aplicada al confort y la seguridad, un aspecto cada vez más valorado.

El edificio cuenta con 26 cámaras de vigilancia distribuidas en espacios comunes, accesos y cocheras, todas monitoreables desde una aplicación móvil.

“Desde una app podés ver todas las cámaras y también abrir puertas, incluso si no estás en el lugar”, explicó Jaunarena.

El sistema incluye además accesos con códigos temporales personalizados, lo que permite un control preciso de ingresos.

“Podés habilitar a alguien para que entre un día y en un horario específico. Eso brinda mucha tranquilidad”, destacó.

Eficiencia energética y confort

Otro de los pilares del proyecto es la eficiencia energética, pensada para reducir costos y mejorar el confort térmico.

“Hicimos un edificio con aislaciones térmicas importantes y ventanas con doble vidrio. Eso permite mantener la temperatura tanto en verano como en invierno”, señaló.

A esto se suma un sistema de calefacción por losa radiante individual, que permite a cada propietario regular su consumo.

“Cada uno decide cuándo usarla y a qué temperatura. Eso da independencia y control”, agregó.

Ubicación estratégica y calidad de vida

Ubicado en calle Echevarría 130, Kibó combina cercanía al centro con un entorno urbano tranquilo, con acceso a avenidas y espacios verdes.

“Es una zona muy bien ubicada, cerca de todo, pero con una escala más tranquila”, indicó Jaunarena.

El edificio también fue diseñado sin escalones en sus accesos, pensando en la accesibilidad y en una vida más cómoda a largo plazo.

Un nombre con significado

El nombre Kibó no es casual. Surgió de un viaje familiar a Japón y tiene un valor simbólico profundo.

“Kibó significa esperanza. Nos gustó porque refleja una forma de ver los espacios y la vida”, contó la arquitecta.

Cómo consultar y acceder

Actualmente hay unidades disponibles y quienes estén interesados pueden contactarse directamente con el estudio.

“Se están acercando consultas y eso es muy positivo. Invitamos a todos los interesados a que se informen”, concluyó Jaunarena.

El contacto puede realizarse a través del teléfono del estudio o mediante Instagram en @nymz_arquitectos.

Diseño, confort y accesibilidad

Con esta nueva etapa, Kibó no solo se posiciona como un edificio de calidad superior en Pergamino, sino también como una alternativa accesible gracias a su esquema de financiación flexible.

Una oportunidad concreta para quienes buscan dar el paso hacia una vivienda propia o realizar una inversión, sin resignar diseño, tecnología ni calidad de vida.