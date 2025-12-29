lunes 29 de diciembre de 2025
    • Junín: Andy Bell, la voz de Erasure, se presenta el 12 de enero en el Teatro San Carlos

    El icónico cantante británico llega a Junín con un show histórico, repasando clásicos de Erasure y su nuevo álbum Ten Crowns.

    29 de diciembre de 2025 - 12:25
    Andy Bell, la voz inconfundible, el alma y el corazón de Erasure, uno de los músicos más influyentes y queridos del pop electrónico mundial, cada vez más cerca.

    Andy Bell, la voz inconfundible, el alma y el corazón de Erasure, uno de los músicos más influyentes y queridos del pop electrónico mundial, cada vez más cerca.

    andybell.com

    Cada vez falta menos para una de las presentaciones internacionales más esperadas del verano en Junín. Andy Bell, la voz inconfundible y el alma de Erasure, se presentará el próximo 12 de enero en el Teatro San Carlos, en un espectáculo que promete emoción, cercanía y un recorrido por canciones que marcaron generaciones, con un show en vivo de primer nivel.

    Andy Bell llega a Junín con un show internacional imperdible

    Andy Bell es una de las figuras más influyentes del pop electrónico mundial. Voz, corazón y esencia de Erasure, construyó junto a Vince Clarke —ex Depeche Mode y Yazoo— una de las sociedades artísticas más exitosas de la música contemporánea. El proyecto nació de un simple aviso clasificado y una audición que cambió la historia del pop para siempre.

    Con más de 20 millones de discos vendidos, 18 álbumes editados y cinco números uno en los rankings internacionales, Erasure dejó una huella imborrable en la cultura musical global, consolidando a Bell como una figura querida y respetada por varias generaciones de fans.

    Clásicos de Erasure que harán vibrar el Teatro San Carlos

    El público juninense podrá disfrutar de un repertorio cargado de himnos inolvidables como A Little Respect, Sometimes, Oh L’Amour, Chains of Love y Blue Savannah, canciones que trascendieron décadas y siguen sonando con la misma fuerza y emoción que en sus primeros años.

    La intimidad del Teatro San Carlos permitirá una experiencia única, cercana y potente, donde cada canción se vivirá como un reencuentro personal con la historia del pop electrónico internacional.

    Nuevo disco, compromiso y una noche que no se repite

    Andy Bell llega además presentando su nuevo álbum Ten Crowns, que alcanzó el primer puesto en los rankings independientes, confirmando la vigencia de un artista que continúa renovándose sin perder su esencia. Más allá de la música, Bell es un referente histórico de la comunidad LGBTQ+, utilizando su voz y su arte como herramientas de visibilidad, amor y libertad.

    El show del 12 de enero promete ser irrepetible, de esos eventos que ocurren una sola vez y quedan grabados en la memoria colectiva. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del Teatro San Carlos.

