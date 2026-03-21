Julia Riera dejó todo pero quedó a un paso de la final en Chihuahua

Julia Riera, actual 180° del ranking mundial y segunda preclasificada, se despidió en semifinales del torneo ITF W50 de Chihuahua (México), certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 40.000 dólares en premios. En la noche de este viernes, la pergaminense de 23 años protagonizó una batalla de tres sets, pero terminó cayendo ante la canadiense Kayla Cross (188° y tercera favorita) por 6-3, 2-6 y 7-6, luego de un tiebreak decisivo que se resolvió por 7-3.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista pergaminense disputó una batalla de tres sets ante la canadiense Kayla Cross en el ITF W50 de México. Ganó el segundo set con autoridad y estuvo arriba en el tercero, pero un tiebreak cerrado (7-3) le impidió llegar a la final. Semana muy positiva de todas formas: venció a rivales de Venezuela, Eslovaquia y Brasil antes de llegar a las semis. Ahora el foco está puesto en el WTA 250 de Bogotá y en la Billie Jean King Cup de abril, donde liderará al equipo argentino con Paola Suárez como capitana. ¡Seguimos alentando, Juli! Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Tenis #Pergamino #ITF"
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