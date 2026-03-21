Julia Riera dejó todo pero quedó a un paso de la final en Chihuahua

Con entrega y buen nivel, Julia Riera se quedó a las puertas de una nueva final en el circuito ITF. DEPORTES LOCALES DE CHIHUAHUA

Julia Riera, actual 180° del ranking mundial y segunda preclasificada, se despidió en semifinales del torneo ITF W50 de Chihuahua (México), certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 40.000 dólares en premios. En la noche de este viernes, la pergaminense de 23 años protagonizó una batalla de tres sets, pero terminó cayendo ante la canadiense Kayla Cross (188° y tercera favorita) por 6-3, 2-6 y 7-6, luego de un tiebreak decisivo que se resolvió por 7-3.

“Juli” dio pelea hasta el final en un partido cambiante, en el que logró recuperarse tras ceder el primer set y dominó con claridad el segundo. En el parcial definitivo, Riera estuvo arriba 5-3, pero Cross recuperó el quiebre de servicio y la definición llegó en el tiebreak, en el que la canadiense fue más efectiva para sellar su pase a la final.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista pergaminense disputó una batalla de tres sets ante la canadiense Kayla Cross en el ITF W50 de México. Ganó el segundo set con autoridad y estuvo arriba en el tercero, pero un tiebreak cerrado (7-3) le impidió llegar a la final. Semana muy positiva de todas formas: venció a rivales de Venezuela, Eslovaquia y Brasil antes de llegar a las semis. Ahora el foco está puesto en el WTA 250 de Bogotá y en la Billie Jean King Cup de abril, donde liderará al equipo argentino con Paola Suárez como capitana. ¡Seguimos alentando, Juli! Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Tenis #Pergamino #ITF" View this post on Instagram De esta manera, Riera quedó a un paso de disputar el encuentro decisivo en busca de su octavo título en el circuito ITF, cerrando igualmente una semana positiva en tierras mexicanas. En la final, la canadiense enfrentará a la estadounidense Julieta Pareja (323° y 7° preclasificada), de 17 años, quien en la otra semifinal superó con autoridad a la riojana Jazmín Ortenzi (223° y quinta favorita) por 6-4 y 6-1.

Semana positiva en Chihuahua La semana había comenzado de buena manera para la pergaminense. En la primera ronda derrotó a la venezolana Sofía Cabezas Domínguez (502°) por 6-1, 1-6 y 6-1. Luego, en octavos de final, superó a la eslovaca Karina Okalova (410°) por 6-1 y 6-3. Ya en cuartos, firmó una victoria frente a la brasileña Carolina Alves (257° y sexta favorita) por 7-5 y 6-0. Con este recorrido, Riera volvió a demostrar su tenis sobre polvo de ladrillo, superficie en la que construyó la totalidad de sus títulos ITF.

Lo que viene para Julia Riera El torneo de Chihuahua representó para Riera la antesala de un nuevo desafío en el circuito mayor: el WTA 250 de Bogotá (Copa Colsanitas), donde deberá defender una importante cantidad de puntos tras haber alcanzado las semifinales en la edición 2025. Posteriormente, la pergaminense pondrá el foco en la Billie Jean King Cup. Del 8 al 11 de abril, en Ibagué (Colombia), liderará al equipo argentino en el Grupo I de la Zona Americana, en busca de una plaza para los playoffs de noviembre. Será además una cita especial, ya que marcará el debut de la también pergaminense Paola Suárez como capitana del seleccionado nacional.

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