martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

    Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino se destacaron en el Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles 22 al sábado 25 en Mar de Ajó.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de octubre de 2025 - 12:54
    Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez compitieron en el Torneo Nacional en Mar de Ajó.

    Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez compitieron en el Torneo Nacional en Mar de Ajó.

    CENTRO GIMNASTICO PERGAMINO

    El talento pergaminense volvió a decir presente. Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas), tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles al sábado pasado en Mar de Ajó, donde se reunieron más de 800 gimnastas procedentes de 20 provincias.

    Lee además
    Azul Álvarez, Pilar Piccione y Guadalupe Aranibe, gimnastas del CGP que estarán en el Nacional.

    Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística
    Racing sumó tres puntos en casa tras vencer por goleada a Argentino de Rojas

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    En una sobresaliente actuación, Guadalupe Aranibe se consagró subcampeona nacional en el Nivel 3, categoría Juvenil, demostrando el crecimiento que viene evidenciando a lo largo del año. Por su parte, Azul Álvarez, también del CGP, logró un meritorio quinto puesto en el Nivel 3, categoría Mayor.

    Las deportistas, que entrenan bajo la conducción de Melina Chiarito y Micaela Ramundo, llegaron al Nacional luego de ganarse su lugar en las fechas del Provincial Santafesino, donde Aranibe había sido campeona y Álvarez subcampeona.

    Aranibe podio
    Guadalupe Aranibe en el segundo lugar del podio durante la premiación en Mar de Ajó.

    Guadalupe Aranibe en el segundo lugar del podio durante la premiación en Mar de Ajó.

    Desde el Centro Gimnástico Pergamino, con sede en el Club San Telmo, expresaron su orgullo por el desempeño de las jóvenes: “Los resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y la pasión que nuestras gimnastas ponen en cada entrenamiento. Es un orgullo que representen tan bien a nuestra institución y a Pergamino”, señalaron.

    Mientras tanto, la actividad competitiva continuará para el CGP: del 5 al 9 de noviembre, Pilar Piccione representará al CGP en el Torneo Nacional de San Martín de los Andes, donde competirá en el Nivel 4, categoría Mini.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El talento pergaminense volvió a decir presente. Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas), tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles al sábado pasado en Mar de Ajó, donde se reunieron más de 800 gimnastas procedentes de 20 provincias. Nota completa en www.laopinionline.ar #deportes #cgp"

    Temas
    Seguí leyendo

    Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

    La Carrera Rosa vuelve a Pergamino con un mensaje de salud y solidaridad

    Agustín Pereyra acelera el legado familiar y se prepara para saltar al automovilismo

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Racing sumó tres puntos en casa tras vencer por goleada a Argentino de Rojas

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación