El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

El talento pergaminense volvió a decir presente. Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas), tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles al sábado pasado en Mar de Ajó, donde se reunieron más de 800 gimnastas procedentes de 20 provincias.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El talento pergaminense volvió a decir presente. Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas), tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles al sábado pasado en Mar de Ajó, donde se reunieron más de 800 gimnastas procedentes de 20 provincias. Nota completa en www.laopinionline.ar #deportes #cgp"