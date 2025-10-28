El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez compitieron en el Torneo Nacional en Mar de Ajó. CENTRO GIMNASTICO PERGAMINO

El talento pergaminense volvió a decir presente. Las representantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), Guadalupe Aranibe y Azul Álvarez (Rojas), tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de gimnasia artística disputado del miércoles al sábado pasado en Mar de Ajó, donde se reunieron más de 800 gimnastas procedentes de 20 provincias.

En una sobresaliente actuación, Guadalupe Aranibe se consagró subcampeona nacional en el Nivel 3, categoría Juvenil, demostrando el crecimiento que viene evidenciando a lo largo del año. Por su parte, Azul Álvarez, también del CGP, logró un meritorio quinto puesto en el Nivel 3, categoría Mayor.

Las deportistas, que entrenan bajo la conducción de Melina Chiarito y Micaela Ramundo, llegaron al Nacional luego de ganarse su lugar en las fechas del Provincial Santafesino, donde Aranibe había sido campeona y Álvarez subcampeona.

Aranibe podio Guadalupe Aranibe en el segundo lugar del podio durante la premiación en Mar de Ajó. CENTRO GIMNÁSTICO PERGAMINO Desde el Centro Gimnástico Pergamino, con sede en el Club San Telmo, expresaron su orgullo por el desempeño de las jóvenes: “Los resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y la pasión que nuestras gimnastas ponen en cada entrenamiento. Es un orgullo que representen tan bien a nuestra institución y a Pergamino”, señalaron.

Mientras tanto, la actividad competitiva continuará para el CGP: del 5 al 9 de noviembre, Pilar Piccione representará al CGP en el Torneo Nacional de San Martín de los Andes, donde competirá en el Nivel 4, categoría Mini.

