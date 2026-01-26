Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

Frente al alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticando ola de calor en la denominada región capital de la provincia de Buenos Aires, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino promueve hábitos de consumo responsables a través de consejos prácticos y efectivos para el hogar.

Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

La iniciativa tiene lugar en el marco de la campaña que fomenta el aprendizaje y la concientización sobre el impacto que generan las pequeñas acciones cotidianas en el consumo de electricidad .

En este sentido, la Cooperativa de Pergamino recomienda adoptar los siguientes consejos :

-Priorizar el uso del ventilador : Es la opción más económica y saludable, con un impacto de consumo significativamente menor que otros sistemas de refrigeración.

-Climatización en 24 grados: Si utiliza aire acondicionado, se recomienda mantenerlo en esta temperatura. Cada grado por debajo de esa cifra incrementa el consumo de manera exponencial.

-Mantenimiento de equipos: Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma regular permite que el equipo trabaje con menor esfuerzo, reduciendo hasta un 10 % el consumo eléctrico.

-Gestión de la luz y ventilación natural: Aprovechar las horas más frescas (mañana temprano o noche) para ventilar la casa. Durante las horas de mayor radiación solar, se sugiere mantener cortinas y persianas cerradas para evitar que el calor ingrese al hogar.

-Uso eficiente de la cocina: Evitar el uso del horno y las hornallas en los momentos de mayor calor, ya que elevan la temperatura interna de la vivienda.

Cuidar siempre la energía eléctrica

La adopción generalizada de estos hábitos contribuye a moderar la demanda de energía eléctrica durante períodos de altas temperaturas, especialmente durante olas de calor, favoreciendo la calidad y continuidad del servicio.

Desde la distribuidora agradecieron la colaboración de la comunidad y destacaron la importancia de un consumo responsable y racional en beneficio de todos