lunes 26 de enero de 2026
    • Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    En estos días de calor en Pergamino hay un uso significativo de los equipos de ventilación y climatización para hacer frente a las altas temperaturas.

    26 de enero de 2026 - 16:40
    Días de mucho calor y uso responsable de la energía eléctrica en Pergamino.

    Frente al alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticando ola de calor en la denominada región capital de la provincia de Buenos Aires, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino promueve hábitos de consumo responsables a través de consejos prácticos y efectivos para el hogar.

    Se registran noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 24 o 25 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

    Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor
    Focos de calor en el norte bonaerense en medio de una alerta extrema por incendios.

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    La iniciativa tiene lugar en el marco de la campaña que fomenta el aprendizaje y la concientización sobre el impacto que generan las pequeñas acciones cotidianas en el consumo de electricidad.

    -Priorizar el uso del ventilador: Es la opción más económica y saludable, con un impacto de consumo significativamente menor que otros sistemas de refrigeración.

    -Climatización en 24 grados: Si utiliza aire acondicionado, se recomienda mantenerlo en esta temperatura. Cada grado por debajo de esa cifra incrementa el consumo de manera exponencial.

    -Mantenimiento de equipos: Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma regular permite que el equipo trabaje con menor esfuerzo, reduciendo hasta un 10 % el consumo eléctrico.

    -Gestión de la luz y ventilación natural: Aprovechar las horas más frescas (mañana temprano o noche) para ventilar la casa. Durante las horas de mayor radiación solar, se sugiere mantener cortinas y persianas cerradas para evitar que el calor ingrese al hogar.

    -Uso eficiente de la cocina: Evitar el uso del horno y las hornallas en los momentos de mayor calor, ya que elevan la temperatura interna de la vivienda.

    Cuidar siempre la energía eléctrica

    La adopción generalizada de estos hábitos contribuye a moderar la demanda de energía eléctrica durante períodos de altas temperaturas, especialmente durante olas de calor, favoreciendo la calidad y continuidad del servicio.

    Desde la distribuidora agradecieron la colaboración de la comunidad y destacaron la importancia de un consumo responsable y racional en beneficio de todos

