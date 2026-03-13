Ausentismo: Provincia pidió a las familias que los chicos no falten a la escuela

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por un mensaje institucional que encendió una señal de alerta dentro del sistema educativo público. A través de una comunicación impresa dirigida a las familias de alumnos de nivel primario, las autoridades provinciales advirtieron sobre una problemática que viene creciendo en los últimos años: el ausentismo escolar y su impacto directo en los aprendizajes.

La nota fue distribuida en establecimientos educativos de gestión estatal y lleva la firma de la Dirección General de Cultura y Educación. Allí se destaca, en primer lugar, el valor simbólico del regreso a las aulas y el inicio de una nueva etapa pedagógica: “Damos inicio al Ciclo Lectivo 2026 con la alegría de recibir a quienes continúan estudiando y a quienes se suman hoy a la comunidad educativa bonaerense”, señala el documento, que además remarca la importancia de la escuela como espacio de socialización, formación y construcción colectiva del conocimiento.

Sin embargo, junto con ese mensaje de bienvenida, el texto plantea una preocupación concreta que atraviesa a muchas instituciones educativas: la asistencia irregular de los estudiantes. Según advierten las autoridades educativas, la continuidad en la concurrencia a clases es un factor clave para garantizar procesos de aprendizaje sólidos y sostenidos a lo largo del año escolar.

“Para que esto sea posible, debemos abordar junto con ustedes una realidad que nos preocupa: la asistencia diaria y sostenida de las niñas y los niños a la escuela”, expresa la comunicación oficial. En ese sentido, el documento revela un dato que surge del análisis de información educativa del ciclo lectivo anterior y que pone en evidencia el vínculo directo entre la presencia en el aula y el rendimiento académico.

Relevamiento importante

De acuerdo con ese relevamiento, los estudiantes que registraron más de diez inasistencias durante el primer trimestre del año tuvieron, en promedio, calificaciones más bajas en áreas consideradas centrales dentro de la formación escolar, como Prácticas del Lenguaje y Matemática. En cambio, quienes mantuvieron una asistencia regular lograron mejores desempeños académicos en esas materias.

Para las autoridades provinciales, este dato confirma algo que los equipos docentes y directivos observan cotidianamente en las escuelas: cuando las faltas se acumulan o se vuelven frecuentes, el proceso educativo se fragmenta y se vuelve más difícil sostener el ritmo de aprendizaje previsto para cada grado.

En la comunicación enviada a las familias se advierte que las inasistencias no solo implican la pérdida de contenidos específicos, sino también la interrupción de un proceso pedagógico que necesita continuidad. “Las inasistencias interrumpen un proceso valioso que requiere constancia. Cuando los chicos faltan, la adquisición de conocimientos se vuelve más compleja y se dificulta el avance sostenido en las tareas escolares”, señalan desde el área educativa bonaerense.

La preocupación por el ausentismo escolar no es nueva, pero en los últimos años comenzó a cobrar mayor visibilidad a partir de distintos estudios que alertaron sobre la cantidad de horas de clase perdidas por los estudiantes. A comienzos de 2025, por ejemplo, se difundieron datos que indicaban que más de dos millones de alumnos de escuelas primarias de todo el país debían recuperar horas de clase para alcanzar el mínimo anual de 760 horas establecido por el Consejo Federal de Educación.

Datos a tener en cuenta en provincia de Buenos Aires

Ese dato surgió de un informe elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación junto con el educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli. El estudio analizó información vinculada a la asistencia escolar y puso de relieve el impacto que las inasistencias tienen sobre el cumplimiento efectivo del calendario educativo.

En ese contexto, el mensaje difundido por la Dirección General de Cultura y Educación busca generar conciencia en las familias sobre el papel fundamental que cumplen en la construcción de hábitos de asistencia escolar. Desde el organismo remarcaron que el fenómeno del ausentismo adopta distintas formas: en algunos casos se trata de alumnos que dejan de concurrir durante períodos prolongados, mientras que en otros se observa una asistencia irregular o intermitente.

“Hay niños y niñas que dejan de asistir por períodos largos, pero también hay chicos y chicas que concurren de manera intermitente”, explican las autoridades en el documento. Ese tipo de asistencia discontinua, advierten, también afecta el proceso de aprendizaje, ya que dificulta la participación en las actividades del aula y la continuidad en los contenidos que se trabajan día a día.

Compromiso y acompañamiento

Frente a este escenario, la Provincia convocó a las familias a asumir un compromiso conjunto con las instituciones educativas para revertir la situación. “Estamos a tiempo de prevenir y revertir esta realidad en el año que se inicia. Por eso las y los convocamos a trabajar en conjunto para recuperar el valor de ir todos los días a la escuela”, expresaron desde la cartera educativa.

La comunicación también recuerda que la educación constituye un derecho fundamental de los niños y niñas, cuya garantía recae en el Estado. No obstante, subraya que para que ese derecho se concrete plenamente resulta indispensable la presencia sostenida de los estudiantes en las aulas.

“La educación es un derecho y es el Estado quien debe garantizarlo, pero ese compromiso requiere de la presencialidad sostenida de todas y todos para cumplirse plenamente”, señala el mensaje dirigido a las familias.

Finalmente, el documento concluye con una convocatoria a fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad educativa. “Establecemos este diálogo con ustedes para comprometernos a que, como comunidad educativa, hagamos un esfuerzo conjunto para que, cada día, las chicas y los chicos estén presentes en la escuela”, concluye la comunicación oficial.