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    • La SSN actualiza los aranceles de reposición de la CIPAS para Productores Asesores de Seguros

    La medida modifica los importes establecidos en la Resolución SSN 38.332, que regula el sistema de emisión de estas credenciales.

    14 de marzo de 2026 - 08:05
    La&nbsp;CIPAS&nbsp;es la&nbsp;Credencial de Identificación Profesional para el Productor Asesor de Seguros.&nbsp;

    La CIPAS es la Credencial de Identificación Profesional para el Productor Asesor de Seguros. 

    SSN.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso una actualización de los aranceles vinculados a la emisión de la Credencial de Identificación Profesional del Productor Asesor de Seguros (CIPAS), documento que acredita la habilitación profesional de los intermediarios del mercado.

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    Desde el organismo señalaron que estas herramientas facilitarán una supervisión más eficiente y estratégica, al tiempo que brindarán información relevante para comprender el funcionamiento del sistema y anticipar posibles riesgos en la actividad.

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    Emisión inicial gratuita

    La normativa ratifica que la primera credencial continúa siendo gratuita para los Productores Asesores de Seguros.

    La actualización se aplica únicamente en los casos en que el documento deba ser reemplazado por robo, hurto o extravío.

    En esas situaciones, el productor deberá realizar la denuncia policial dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho y acreditar dicha denuncia ante el Ente Cooperador Ley 22.400 dentro de las 48 horas posteriores.

    Nuevos valores para reposición

    La resolución fija los siguientes aranceles para la emisión de nuevos ejemplares de la credencial:

    • Segundo ejemplar: $5.800
    • Tercer ejemplar: $9.100
    • Cuarto ejemplar: $11.700

    El objetivo de la medida es actualizar los costos administrativos asociados a la emisión del documento, en línea con la evolución de los gastos operativos vinculados al proceso.

    Recordemos que la credencial CIPAS es el documento oficial que identifica a los Productores Asesores de Seguros habilitados por la SSN, permitiendo acreditar su matrícula ante aseguradoras, clientes y organismos del mercado.

    Fuente: 100% Seguro.

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