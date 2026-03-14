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    • Iluminación cálida: la tendencia que revoluciona la decoración del hogar

    La luz fría cede protagonismo a la iluminación cálida, creando ambientes más acogedores y elevando el estilo de los espacios.

    14 de marzo de 2026 - 08:40
    El cambio responde a una creciente necesidad de transformar los espacios del hogar en refugios de calma y bienestar, especialmente después de años en los que el teletrabajo y la permanencia prolongada en casa hicieron evidente la importancia de una iluminación adecuada.

    El cambio responde a una creciente necesidad de transformar los espacios del hogar en refugios de calma y bienestar, especialmente después de años en los que el teletrabajo y la permanencia prolongada en casa hicieron evidente la importancia de una iluminación adecuada.

    BAUHAUS.

    Durante años, la iluminación blanca y fría ha sido la opción predilecta para oficinas, hospitales y algunos hogares, principalmente por su capacidad para brindar una sensación de claridad y amplitud. Sin embargo, este tipo de luz puede resultar poco acogedora y hasta generar incomodidad en ciertos entornos.

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    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

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    En 2026, la luz cálida se posiciona como la gran protagonista en la decoración de interiores, ofreciendo un ambiente más confortable, elegante y funcional.

    Beneficios de la iluminación cálida

    Optar por una iluminación cálida en el hogar no solo es una decisión estética, sino también funcional. Los expertos destacan varios beneficios clave:

    • Mayor confort visual: La luz cálida reduce el deslumbramiento y la fatiga ocular, haciendo que las habitaciones se sientan más acogedoras y naturales.Ambientes relajantes: Tonos más suaves y cálidos ayudan a reducir el estrés y crean una atmósfera perfecta para el descanso y la relajación.
    • Mejora en la calidad del sueño: A diferencia de la luz fría, que puede interferir con la producción de melatonina, la iluminación cálida favorece un ciclo de sueño más saludable.
    • Resalta los detalles decorativos: Este tipo de luz potencia texturas, colores y materiales, aportando un toque sofisticado a cualquier espacio.

    Cómo incorporar la luz cálida

    Transformar la iluminación de un hogar para alinearse con esta nueva tendencia no requiere una remodelación completa. Basta con hacer algunos ajustes estratégicos para lograr una atmósfera más acogedora:

    1. Focos

    Los focos LED con temperaturas de color entre 2700K y 3000K son ideales para proporcionar una luz suave y acogedora. Además, consumen menos energía y tienen mayor durabilidad que las bombillas tradicionales.

    2. Lámparas

    Estos elementos permiten generar puntos de iluminación indirecta, lo que contribuye a crear espacios con mayor profundidad y calidez.

    3. Reguladores de intensidad (Dimmers)

    Instalar atenuadores de luz ayuda a personalizar la iluminación según el momento del día y las necesidades específicas de cada actividad, desde una lectura nocturna hasta una cena íntima.

    4. Luces LED integradas

    Muchas soluciones modernas incluyen luces LED empotradas en muebles, espejos y techos, lo que permite un diseño limpio y minimalista sin sacrificar calidez en la iluminación. La iluminación cálida proporcionar una luz suave y acogedora.

    La iluminación cálida no es solo una tendencia pasajera, sino una evolución en la manera en que concebimos los espacios del hogar. Con su capacidad para generar ambientes acogedores, mejorar el bienestar y resaltar la estética de los interiores, esta opción se consolida como la favorita en 2025.

    Si bien la luz fría sigue teniendo su lugar en espacios que requieren máxima claridad, cada vez más personas eligen incorporar iluminación cálida para transformar sus casas en entornos más confortables y agradables.

    Fuente: San Juan 8.

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