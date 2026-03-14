Iluminación cálida: la tendencia que revoluciona la decoración del hogar

El cambio responde a una creciente necesidad de transformar los espacios del hogar en refugios de calma y bienestar, especialmente después de años en los que el teletrabajo y la permanencia prolongada en casa hicieron evidente la importancia de una iluminación adecuada.

Durante años, la iluminación blanca y fría ha sido la opción predilecta para oficinas, hospitales y algunos hogares, principalmente por su capacidad para brindar una sensación de claridad y amplitud. Sin embargo, este tipo de luz puede resultar poco acogedora y hasta generar incomodidad en ciertos entornos.

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En 2026, la luz cálida se posiciona como la gran protagonista en la decoración de interiores, ofreciendo un ambiente más confortable, elegante y funcional.

Optar por una iluminación cálida en el hogar no solo es una decisión estética, sino también funcional. Los expertos destacan varios beneficios clave:

Transformar la iluminación de un hogar para alinearse con esta nueva tendencia no requiere una remodelación completa. Basta con hacer algunos ajustes estratégicos para lograr una atmósfera más acogedora:

1. Focos

Los focos LED con temperaturas de color entre 2700K y 3000K son ideales para proporcionar una luz suave y acogedora. Además, consumen menos energía y tienen mayor durabilidad que las bombillas tradicionales.

2. Lámparas

Estos elementos permiten generar puntos de iluminación indirecta, lo que contribuye a crear espacios con mayor profundidad y calidez.

3. Reguladores de intensidad (Dimmers)

Instalar atenuadores de luz ayuda a personalizar la iluminación según el momento del día y las necesidades específicas de cada actividad, desde una lectura nocturna hasta una cena íntima.

4. Luces LED integradas

Muchas soluciones modernas incluyen luces LED empotradas en muebles, espejos y techos, lo que permite un diseño limpio y minimalista sin sacrificar calidez en la iluminación. La iluminación cálida proporcionar una luz suave y acogedora.

La iluminación cálida no es solo una tendencia pasajera, sino una evolución en la manera en que concebimos los espacios del hogar. Con su capacidad para generar ambientes acogedores, mejorar el bienestar y resaltar la estética de los interiores, esta opción se consolida como la favorita en 2025.

Si bien la luz fría sigue teniendo su lugar en espacios que requieren máxima claridad, cada vez más personas eligen incorporar iluminación cálida para transformar sus casas en entornos más confortables y agradables.

Fuente: San Juan 8.