Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental

En el Centro Cultural Bellas Artes , se realizó un taller teórico–práctico sobre aprendizaje basado en juegos, dictado por la editorial Tëkun y destinado a directores y coordinadores de los Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC), así como a directivos y personal de merenderos comunitarios.

Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

La capacitación estuvo a cargo del docente Franco Toffoli y de los licenciados en Comunicación Social Ignacio Negri y Guillermo García, y estuvo orientada a incorporar el juego como herramienta pedagógica para el abordaje de contenidos vinculados al ambiente, especialmente la separación y gestión de residuos.

La iniciativa del encuentro correspondió a la concejal Ivana Tribouley y la actividad fue declarada de interés municipal, en el marco de una propuesta que buscó fortalecer la formación de referentes educativos y comunitarios mediante metodologías innovadoras y participativas.

Durante la jornada se presentó el juego educativo “Caza Residuos”, el cuarto desarrollo de la editorial Tëkun, diseñado para enseñar de manera lúdica la correcta gestión de los residuos, promoviendo prácticas como el reciclado, el compostaje, la reconversión y la restitución de materiales, con énfasis en el aprendizaje activo y la experiencia social del juego.

Del encuentro participaron coordinadores de los CDC, directivos y referentes barriales, junto a autoridades municipales y concejales, entre ellos Ignacio Maiztegui. También estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Ana Clara Luján y el secretario de Desarrollo Social Juan Manuel Batallánez.

Juegos educativos

La jornada se desarrolló a partir del trabajo articulado entre el Municipio de Pergamino, referentes territoriales y emprendedores del ámbito privado, con el objetivo de generar herramientas educativas que contribuyan al cuidado del ambiente y al fortalecimiento del trabajo comunitario.

El evento fue posible gracias a la donación de los juegos educativos por parte del pergaminense radicado en Rosario Adrián Giaganti y al acompañamiento del Municipio que cedió el espacio y coordinó el desarrollo de la actividad.