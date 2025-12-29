Hallaron en San Pedro una pelvis fosilizada de megaterio de más de 500 mil años

El Museo Paleontológico de San Pedro cerró el año con un descubrimiento de alto valor científico: la pelvis fosilizada de un megaterio, un perezoso terrestre gigante que habitó la región hace más de 500.000 años. El hallazgo aporta nueva información sobre la megafauna del Pleistoceno en la provincia de Buenos Aires .

El descubrimiento fue realizado por integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles, quienes localizaron los restos al pie de una barranca situada a unos ocho kilómetros del casco urbano de San Pedro. Tras una minuciosa tarea de extracción, la pieza fue recuperada de sedimentos correspondientes a la Edad Ensenadense, un período del Pleistoceno inferior cuyo registro fósil de megatéridos resulta todavía escaso en la región.

Desde el Museo explicaron que la ubicación y el contexto geológico del hallazgo permiten realizar estudios más precisos sobre el ambiente en el que vivieron estos animales y las condiciones climáticas de la época, aportando datos fundamentales para la reconstrucción del pasado natural bonaerense.

El megaterio (Megatherium) fue uno de los mamíferos más imponentes que habitaron la llanura pampeana durante la prehistoria. Estos perezosos terrestres gigantes podían alcanzar un peso cercano a las cuatro toneladas y superar los cinco metros de longitud cuando se erguían sobre sus patas traseras.

Su estructura ósea se caracterizaba por huesos extremadamente robustos, adaptados para sostener su enorme masa corporal. Además, contaban con poderosas garras en sus extremidades delanteras, que utilizaban para enganchar ramas, derribar árboles pequeños y alimentarse principalmente de hojas y brotes, en un ecosistema muy distinto al actual.

La importancia científica del descubrimiento para la provincia

Desde el Museo Paleontológico destacaron que “el conocimiento de estos grandes perezosos durante la Edad Ensenadense dista mucho de ser completo”, por lo que el hallazgo de una pelvis en buen estado de conservación permitirá profundizar en el estudio de la evolución, anatomía y distribución de esta familia de herbívoros gigantes en la región.

Con esta incorporación, el Museo de San Pedro refuerza su posicionamiento como uno de los centros de investigación paleontológica más activos de la provincia de Buenos Aires, sumando una pieza clave a su colección de megafauna y consolidando su aporte al conocimiento científico y a la divulgación del patrimonio natural argentino.