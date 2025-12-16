martes 16 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Desde Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Cooperativa Eléctrica, se instalaron los equipos en Pergamino.

    16 de diciembre de 2025 - 14:40
    En Pergamino ya están instalados los cinco generadores.

    En el marco del programa provincial "Plan Verano”, Provincia de Buenos Aires ya instaló en el Parque Industrial de Pergamino cinco generadores eléctricos que permitirán reforzar la capacidad de abastecimiento energético durante los meses de mayor demanda. La iniciativa apunta a mejorar la calidad del servicio en puntos críticos del territorio provincial, especialmente ante eventuales picos de consumo provocados por las altas temperaturas.

    Lee además
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino
    pergamino y municipios de la zona reunidos por la cuenca del rio arrecifes

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Un trabajo coordinado en Pergamino

    El plan contempla el despliegue estratégico de equipos de generación en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de prevenir cortes y mitigar el impacto de un sistema eléctrico exigido al máximo durante el verano. Pergamino fue identificado como uno de los siete puntos clave donde se consideró necesario reforzar la infraestructura energética.

    Al respecto, desde la Subsecretaría de Energía de la Provincia explicaron que “para este verano 2025/2026 enviamos, al igual que el año pasado, cinco generadores para reforzar la capacidad energética, en caso de que el sistema así lo requiera”. En ese sentido, detalló que “Pergamino es uno de los siete puntos identificados en la provincia donde se incorporaron 4,7 megavatios de potencia, con el objetivo de mitigar situaciones de exceso de demanda ante un pico de calor”.

    En el Parque Industrial

    La instalación de estos equipos forma parte de una estrategia preventiva que busca garantizar mayor estabilidad en el suministro eléctrico durante la temporada estival, cuando el consumo se incrementa de manera significativa tanto en los hogares como en los sectores productivos e industriales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Un paso más hacia el futuro: el Programa Emprender entregará 320 certificados

    Federico Ferrari, tricampeón del Abierto Argentino de Pato, en Fuera de Página

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Arrecifes, la cuna de campeones, tendrá otra edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

    Desbarataron una organización criminal que estafó en 1,8 billones de pesos con criptomonedas y datos falsos

    Federico Ferrari, figura y campeón por tercera vez del Abierto Argentino de Pato

    Tras las lluvias, Pergamino inicia la semana con alivio térmico y pronóstico de buen clima

    Paseo Navideño: Pergamino celebra en sus calles para impulsar el comercio local

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar