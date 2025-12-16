Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

En el marco del programa provincial "Plan Verano”, Provincia de Buenos Aires ya instaló en el Parque Industrial de Pergamino cinco generadores eléctricos que permitirán reforzar la capacidad de abastecimiento energético durante los meses de mayor demanda. La iniciativa apunta a mejorar la calidad del servicio en puntos críticos del territorio provincial, especialmente ante eventuales picos de consumo provocados por las altas temperaturas.

Un trabajo coordinado en Pergamino El plan contempla el despliegue estratégico de equipos de generación en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de prevenir cortes y mitigar el impacto de un sistema eléctrico exigido al máximo durante el verano. Pergamino fue identificado como uno de los siete puntos clave donde se consideró necesario reforzar la infraestructura energética.

Al respecto, desde la Subsecretaría de Energía de la Provincia explicaron que “para este verano 2025/2026 enviamos, al igual que el año pasado, cinco generadores para reforzar la capacidad energética, en caso de que el sistema así lo requiera”. En ese sentido, detalló que “Pergamino es uno de los siete puntos identificados en la provincia donde se incorporaron 4,7 megavatios de potencia, con el objetivo de mitigar situaciones de exceso de demanda ante un pico de calor”.

En el Parque Industrial La instalación de estos equipos forma parte de una estrategia preventiva que busca garantizar mayor estabilidad en el suministro eléctrico durante la temporada estival, cuando el consumo se incrementa de manera significativa tanto en los hogares como en los sectores productivos e industriales.

Compartí esta nota en redes sociales:





