Fuerte temporal en Villa Ramallo: lluvias intensas, voladuras de techos y postes caídos

El temporal golpeó con fuerza a Villa Ramallo durante la madrugada del jueves, dejando daños significativos en distintos puntos de la ciudad y la zona rural. En apenas 45 minutos se registraron lluvias intensas y ráfagas que superaron los 90 km/h, lo que provocó caídas de postes, anegamientos y múltiples intervenciones de emergencia.

Impacto del temporal y primeras intervenciones Según el registro oficial, en Villa Ramallo cayeron 88 milímetros en un lapso de apenas 45 minutos, acompañados por violentas ráfagas de 90 kilómetros por hora. El fenómeno climático afectó principalmente a esta localidad, mientras que en el resto del distrito la tormenta se presentó con menor intensidad. Las cuadrillas de energía debieron trabajar desde temprano por más de 20 postes caídos y cables sueltos tanto en áreas urbanas como rurales.

Daños, asistencia a vecinos y operativos de seguridad Defensa Civil, Desarrollo de la Comunidad y Obras Públicas desplegaron operativos simultáneos para atender los múltiples llamados. Más de diez viviendas fueron asistidas con bolsas de arena, artículos de limpieza y alimentos debido al ingreso de agua. También se registraron dos voladuras de techos en Villa Ramallo y otra en Villa General Savio, donde intervino la delegación local. En paralelo, se produjo la caída de más de una docena de árboles que complicó el trabajo de los equipos de energía y servicios públicos.

Cortes de rutas, trabajos de Bomberos y guardias activas Durante las horas más críticas hubo cortes momentáneos en el acceso Maiztegui, en ruta 51 y ruta 1001, y en ruta 51 a la altura de la cooperativa de La Violeta por trabajos de Bomberos Voluntarios. A pesar de la magnitud del temporal, no se registraron heridos ni evacuados. El Sistema de Emergencia Municipal continuará con guardias durante toda la jornada del jueves para monitorear posibles complicaciones y asistir a los vecinos que lo requieran.

