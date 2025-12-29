Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el descuento educativo en el transporte público estuvo vigente hasta el viernes 19 de diciembre inclusive, quedando suspendido a partir del sábado 20 debido al receso de la actividad educativa presencial. Opinando San Nicolás

El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la finalización del descuento educativo en el transporte público de San Nicolás, vigente hasta el 19 de diciembre. Desde el inicio del receso de verano, estudiantes, docentes y auxiliares escolares deben abonar la tarifa plana, en el marco de la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los niveles.

Fin del descuento educativo durante el receso escolar La suspensión del beneficio comenzó el sábado 20 de diciembre y alcanza a alumnos de escuelas primarias, secundarias, institutos terciarios y universidades, así como también a docentes y auxiliares. La medida responde a la interrupción del ciclo lectivo durante el verano, período en el que no se aplican los descuentos especiales en el transporte público.

Tarifa plana y situación de los beneficiarios PRO.GRE.SAR. Con el descuento suspendido, los usuarios deben abonar la tarifa plana vigente, que tras el último aumento asciende a $1.518,67 por pasaje. Durante el ciclo lectivo, los estudiantes pagaban $457,78 en horario escolar, mientras que los beneficiarios de la beca PRO.GRE.SAR. abonaban $683,40 fuera de ese horario. En diciembre, además, se reportaron interrupciones en el pago de la beca y en la aplicación del beneficio tarifario.

Cuándo vuelve el beneficio y cómo realizar el trámite El descuento educativo se reactivará con el inicio de las clases, previsto para el 2 de marzo. Para acceder nuevamente al beneficio, será necesario realizar el trámite correspondiente a través de la página web de la Municipalidad de San Nicolás y presentar el certificado educativo exigido. Hasta completar ese proceso, los usuarios deberán continuar abonando el pasaje completo, ya sea mediante la tarjeta SUBE o el sistema de cambio justo, según lo establecido por la empresa EVHSA Hnos.

Compartí esta nota en redes sociales:





