lunes 08 de septiembre de 2025
    • Pergamino refuerza la prevención: campaña en Barrio Mastrángelo por la Fiebre Hemorrágica Argentina

    Equipos de la Secretaría de Salud de Pergamino recorrieron el barrio para dialogar con los vecinos y recordar la importancia de la inmunización.

    8 de septiembre de 2025 - 14:38
    Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina.

    Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada de concientización en el Barrio Mastrángelo, en el marco de la campaña contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA).

    Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre esta enfermedad endémica, su forma de transmisión y la importancia de la vacunación como medida de prevención.

    Desde el Municipio se recuerda que la vacuna está disponible en el Vacunatorio Municipal “José Caggiano”, es gratuita y está destinada a personas mayores de 15 años que vivan o trabajen en el Partido de Pergamino.

    El Renaper reportó fallas en pasaportes argentinos: ¿Cómo verificarlo?

    El Renaper reportó fallas en pasaportes argentinos: ¿Cómo verificarlo?
    Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina.

    Pergamino refuerza la prevención: campaña en Barrio Mastrángelo por la Fiebre Hemorrágica Argentina

