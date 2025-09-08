Pergamino refuerza la prevención: campaña en Barrio Mastrángelo por la Fiebre Hemorrágica Argentina

Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

La Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada de concientización en el Barrio Mastrángelo, en el marco de la campaña contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA).

Durante la recorrida, el personal de salud brindó información sobre esta enfermedad endémica, su forma de transmisión y la importancia de la vacunación como medida de prevención.

Desde el Municipio se recuerda que la vacuna está disponible en el Vacunatorio Municipal “José Caggiano”, es gratuita y está destinada a personas mayores de 15 años que vivan o trabajen en el Partido de Pergamino.

