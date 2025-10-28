martes 28 de octubre de 2025
    • El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    Montanari Fiat Pergamino ya tiene disponible el Fiat 600 Hybrid, una reinvención del histórico “fitito” que combina nostalgia, innovación y tecnología híbrida.

    28 de octubre de 2025 - 15:05
    El nuevo modelo del Fiat 600 Hybrid puede funcionar hasta 30 kilómetros en modo eléctrico, para luego pasar automáticamente a nafta.

    ESPIRITU RACER

    El nombre es el mismo, pero el vehículo es otro. El nuevo Fiat 600 Hybrid conserva las líneas emblemáticas del modelo que marcó una época, aunque ahora llega con una propuesta completamente distinta: más largo, más robusto y totalmente tecnológico.

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    feriados: noviembre llega con un fin de semana xl para descansar

    Nicolás y Cristian, representantes de Montanari Fiat Pergamino, destacaron que el 600 “mantiene el espíritu del clásico, pero con una estética renovada y un sistema híbrido que lo posiciona entre los más innovadores del mercado”.

    El modelo puede funcionar hasta 30 kilómetros en modo eléctrico, para luego pasar automáticamente a nafta. “Las baterías se recargan con el movimiento del vehículo, sin necesidad de enchufes externos”, explicaron.

    Entre sus atributos más llamativos se encuentra la ausencia de palanca de cambios, ya que incorpora botoneras automáticas, junto con tablero digital, asientos calefaccionados, cámara de retroceso y sensores. “Es un auto que combina diseño, confort y tecnología. Ya está disponible en el salón para que los clientes puedan verlo, sentarse y probarlo”, remarcaron

    Fiat Titano: la pickup que pisa fuerte

    La marca italiana también sorprendió con la Fiat Titano, una pickup que entró con fuerza al segmento de las 4x4. Desde la concesionaria señalaron que el modelo tuvo una gran repercusión en la región:

    “Ya se han entregado varias por plan de ahorro y las primeras adjudicaciones se concretarán entre diciembre y enero”, explicaron.

    Fabricada en Córdoba, la Titano ofrece motor 2.2 diésel de 200 caballos, disponible desde la versión base hasta la más equipada, lo que la convierte en una de las opciones más equilibradas del mercado.

    “Desde la primera gama tenés la misma motorización. Lo único que cambia es el nivel de tecnología. Eso marcó una gran diferencia frente a la competencia”, afirmaron desde Montanari.

    Fiat Cronos: el caballito de batalla

    El Fiat Cronos, orgullo de la producción nacional, continúa siendo el vehículo más elegido en su segmento.

    “Ha copado el mercado y desplazado modelos que venían liderando hace años”, remarcaron.

    Disponible en tres versiones —inicial, con tapizado de cuero y automática, y la Prestige más equipada—, el Cronos combina motor 1.3 cadenero, llantas de aleación, GPS, computadora a bordo y airbags de serie.

    Además, Montanari Fiat ofrece test drives personalizados, con tres tipos de recorridos: urbano, por ruta o mixto (ruta y tierra), para que los interesados puedan experimentar el vehículo antes de decidir.

    Planes de ahorro: la llave de entrada al 0 km

    El equipo de Montanari destacó la importancia de los planes de ahorro como herramienta de acceso al auto nuevo.

    “Hoy la mayoría de las operaciones se concretan por plan, porque permiten retirar el vehículo con un 10%, 20% o 30% del valor”, detallaron.

    Por ejemplo, el Fiat Cronos de inicio de gama parte desde 34 millones de pesos, con equipamiento completo desde la versión base. “Ya no hay grandes diferencias entre gamas como antes. Hoy, todas vienen bien equipadas”, aclararon.

    La atención en Montanari Fiat Pergamino

    La concesionaria atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 de corrido, y los sábados de 9:00 a 13:00.

    Los clientes pueden acercarse al salón, conocer los modelos, solicitar asesoramiento o realizar un test drive sin compromiso.

    “Queremos que la gente vea, toque y maneje los autos. Fiat tiene propuestas para todos los gustos, desde la innovación del nuevo 600 hasta la robustez de la Titano y la confiabilidad del Cronos”, concluyeron.

    Temas
    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Por Luciano Zuccarelli

