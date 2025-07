Federico Díaz: "Quiero que Pergamino Básquet tenga una identidad, un ADN propio"

La confirmación de Federico Díaz como nuevo entrenador de Pergamino Básquet para la Liga Argentina 2025-2026 no sorprendió dentro del ambiente. Forma parte del proyecto desde 2021 como asistente técnico, conoce los cimientos del equipo, el recorrido que viene transitando en la segunda categoría del básquet argentino y el potencial de la ciudad como semillero.

El desafío es grande, pero lo asume con convicción y un plan que apunta no sólo a competir, sino a construir una identidad sólida y con sello local.

-Siento mucha emoción, mucha alegría. Para mí fue una situación muy linda, muy pensada también. Internamente era algo que venía queriendo desde hacía tiempo. Entonces, cuando llegó el momento y se dio, fue algo natural, esperado. Estoy muy contento. Ahora estamos en pleno proceso de armado del plantel, con muchas cosas por definir, pero muy entusiasmados con lo que se viene.

-Ya se confirmaron los primeros nombres del nuevo plantel. Volvió Juan Martín Bello y se sumó “Maxi” Tavieres. ¿Qué pueden aportan estos jugadores?

- Son dos jugadores que ya tienen experiencia en la categoría. Juan Martín (Bello) ya estuvo con nosotros y sabe perfectamente cómo trabajamos. Es un base muy inteligente, con conocimiento del juego y que contagia energía. “Maxi” Tavieres, por su parte, viene de Deportivo Viedma, con una carrera sólida en la categoría. Nos aporta jerarquía, experiencia y oficio.

Cuando charlamos con los dirigentes y con mi asistente, Juan Manuel Gandoy, teníamos claro que era prioritario cubrir esas posiciones con jugadores referentes. Haber cerrado esas fichas tan pronto nos ayudó muchísimo, porque te abre otras puertas. Le decís a un jugador que el base es Bello y el interno es Tavieres, y la respuesta cambia: los miran con respeto. Eso te permite ir armando algo más parejo, más competitivo.

-¿Qué otros nombres se pueden sumar al equipo? ¿Qué pasará con los jugadores pergaminenses de la temporada pasada?

-También confirmamos a Lucas Mohnen, que viene de Hispano Americano. Es joven, tiene 25 años, juega en la posición 4 y tiene mucha energía. Con respecto a los jugadores locales, siempre están en la consideración. Son los primeros con quienes hablamos. Benjamín Levato eligió otro camino y se fue a Regatas de San Nicolás. Luciano González está jugando en Bolivia, pero estamos en conversaciones para ver si puede volver. Y con “Fede” Gobetti tuve una charla y me comentó que su idea es ver si puede darle un salto más importante a su carrera, buscar otra experiencia.

Después están los más jóvenes: Bautista Marconato, Franco Villegas, Juan Segundo Galán, entre otros. Son parte del proyecto y queremos que sigan formando parte del equipo. Aunque sean juveniles o U21, también hay que negociar y ver condiciones. La idea es que puedan estar en el roster de los 12.

-¿La idea es seguir apostando por los jugadores de Pergamino?

-Totalmente. Queremos aprovechar esta oportunidad que tiene la ciudad, este espacio profesional que hoy existe, para que los chicos se fogueen, aprendan y crezcan. Buscamos formar una base de jugadores locales que puedan desarrollarse en un entorno profesional. Foguear a chicos de acá que jueguen en el nivel local.

-Ya nombraste a Juan Gandoy como tu asistente, sigue Agustín Trebino como jefe de equipo y falta confirmar al preparador físico…

-Estamos en conversaciones con un preparador físico también de Pergamino. La intención es que todo el staff sea de la ciudad. Juan Gandoy fue una gran incorporación. Lo conozco desde hace muchos años, jugó de forma profesional, vivió el básquet desde chico, tiene pasión, compromiso. Para un entrenador es muy importante tener al lado a alguien en quien confiar, que conoce y siente el juego.

-La futura “casa” de Pergamino Básquet está en construcción, ¿cuándo podrían comenzar a jugar en el micro estadio municipal?

-Paso seguido por ahí y miro cómo avanza. Es un proyecto muy importante para Pergamino Básquet y para la ciudad. No va a estar listo para el inicio del torneo, pero estimo que para mediados o fines de la temporada podríamos jugar algún partido ahí. Mientras tanto, seguiremos en Juventud, en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

-El equipo viene de una temporada en la que fue eliminado en cuartos de final por Racing de Chivilcoy, que luego salió campeón y ascendió a la Liga Nacional…

-Siempre tratamos de competir al máximo, sabiendo que enfrente había un rival muy fuerte. Racing de Chivilcoy fue una espina, porque siempre armó equipos poderosos. Pero nosotros jugamos con intensidad, les robamos un partido en casa, estiramos la serie al cuarto juego, siempre estuvimos en partido. Dimos todo dentro de nuestras posibilidades y lo hicimos bien.

-¿Ya se confirmó el formato de la próxima temporada?

-Sí, vuelve el formato anterior. Se mantiene la división entre Conferencia Norte y Sur, pero sin subzonas como el año pasado. Me gusta más así, porque te permite enfrentarte con la mayoría de los equipos. El año pasado jugamos muchas veces contra los mismos. A mí me gusta la variedad, el ida y vuelta, ir a diferentes canchas.

-Además de tu rol en Pergamino Básquet, estás en Comunicaciones como jugador y coordinás las selecciones formativas masculinas en la APB. ¿Vas a continuar con esos compromisos?

-Obviamente, ser entrenador en la Liga Argentina demanda mucho tiempo: planificación, análisis de rivales, armado de videos, reuniones con el staff, con jugadores. Algo voy a tener que dejar.

Mi relación con Comunicaciones va más allá de lo deportivo, es como mi casa. Veré cómo organizarme para seguir aportando. En cuanto a las selecciones, la idea es formar un staff de entrenadores. Ya estamos trabajando con “Manu” Repetto y “Nacho” Gobetti. Queremos seguir formando una base sólida, empezamos con la Sub 13, ahora arranca la Sub 17. Por ahora puedo seguir, porque el armado del equipo aún no demanda tanto tiempo presencial, pero cuando empiece la competencia, veremos cómo reorganizar todo.

-El miércoles vas a comenzar a jugar la final del Torneo Apertura con Comunicaciones. Enfrentarán a Argentino en otra definición, ¿qué análisis previo hacés?

-Va a ser una final muy pareja. Nos conocemos muchísimo. Este año nosotros ganamos un partido, ellos ganaron el otro, Después en el Súper 4 nos sacaron ventaja sobre todo de la intensidad, por momentos fueron mucho más intensos que nosotros y eso hizo que terminaran ganando. Van a ser partidos duros, hay que jugarlos, disfrutarlos, así que estamos entrenando a full con mucha expectativa.

-Para cerrar, ¿qué objetivos te planteás con Pergamino Básquet para esta temporada?

-Lo pienso todos los días desde que tomé la decisión de transmitirle a los dirigentes que quería hacerme cargo del plantel. Mi objetivo es lograr que el equipo tenga una identidad, un estilo, un ADN propio. Que quien vea jugar a Pergamino Básquet sepa a qué juega, cómo juega. Quiero un equipo enérgico, comprometido, que asuma responsabilidades y que se anime a competir siempre. Después, el torneo te va llevando, te pone en tu lugar, pero si construimos una identidad fuerte, con una forma de jugar clara, con compromiso en defensa, con actitud en cada pelota, vamos a estar en condiciones de competir con cualquiera.

Internamente uno siempre quiere lo mejor, lo máximo, pero soy consciente de que el primer paso es consolidar una idea, un estilo que represente a la ciudad, a la gente, que cada vez que inicie un partido todo el mundo sepa a qué juega el equipo.