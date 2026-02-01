En Pergamino, estacionar es más fácil: ya se puede pagar el medido con código QR

El sistema de estacionamiento medido en Pergamino incorporó una nueva modalidad de pago que simplifica el acceso y agiliza el uso del servicio en la vía pública. A partir de la implementación de códigos QR, los conductores pueden ingresar de manera directa a todos los sitios habilitados para realizar el pago, sin necesidad de descargar aplicaciones ni completar procesos adicionales.

Mateo, el bebé que emocionó a Arrecifes, la región y al país por el mensaje en la luneta trasera del auto

Los nuevos carteles ya comenzaron a instalarse en cada esquina de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido en Pergamino y está pensada tanto para vecinos como para visitantes que circulan por la ciudad. Con solo escanear el código desde el teléfono celular, el usuario accede al sistema, carga el monto correspondiente y habilita el tiempo de estacionamiento de forma inmediata.

Desde el área de Inspección General y Tránsito destacaron que esta innovación permite optimizar el funcionamiento del sistema, reducir demoras y evitar sanciones por falta de pago, al tiempo que mejora la experiencia de quienes utilizan el espacio público. La accesibilidad del método resulta clave, especialmente para aquellas personas que no cuentan con la aplicación oficial o que estacionan de manera ocasional.

Además, el uso del código QR contribuye a una mayor rotación vehicular y a un control más eficiente del estacionamiento medido, facilitando la tarea de los inspectores y promoviendo un uso ordenado de las zonas habilitadas.

Al respecto, el secretario de Inspección General y Tránsito municipal, Marcos Turrini, en diálogo con LA OPINION señaló: “Seguimos trabajando y mejorando el sistema de estacionamiento para que sea más fácil, rápido y accesible. Ya se están colocando los nuevos carteles con códigos QR que permiten cargar el estacionamiento directamente desde el celular, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. El vecino tiene que escanear, cargar el monto y estacionar tranquilo”.

La incorporación de esta herramienta forma parte de una política de modernización de los servicios urbanos, orientada a facilitar los trámites cotidianos y brindar soluciones prácticas que acompañen el ritmo de la ciudad.

Colores y señalización en las calles de Pergamino

En el marco de los programas establecidos por la Municipalidad, y bajo la coordinación del área de Inspección General y Tránsito, comenzó la demarcación de cordones y sectores estratégicos con colores específicos, pensados para indicar de manera clara y rápida las condiciones de estacionamiento y circulación en cada zona.

Este sistema de colores, que ya comenzó a aplicarse en distintos puntos del Centro y barrios con alta densidad vehicular, responde a una lógica sencilla pero efectiva: cada tonalidad transmite una información precisa sobre lo que está permitido o prohibido hacer con un vehículo en ese espacio.

Casa uno tiene un significado

De esta manera, el color naranja señala los sectores exclusivos para tareas de carga y descarga de mercadería; el rojo indica la prohibición total de estacionar y detenerse; el amarillo marca lugares donde está prohibido estacionar, aunque se permite la detención momentánea; el blanco señala que el estacionamiento está permitido; y el celeste está reservado para el ascenso y descenso de personas con discapacidad, una medida que también apunta a garantizar la inclusión y la accesibilidad.

Desde el Municipio señalaron que esta nueva señalización representa un paso más en el ordenamiento del tránsito local, un desafío que se ha vuelto prioritario en función del crecimiento del parque automotor, la expansión urbana y las necesidades de seguridad vial. Según indicaron desde Inspección General y Tránsito, la implementación de estos colores no sólo facilitará la circulación, sino que también permitirá reducir infracciones, conflictos entre conductores y situaciones que entorpecen el flujo normal del tránsito en horarios pico.

El programa no se limita a la pintura de cordones. Está acompañado por una campaña de concientización ciudadana y control, a cargo de los agentes de tránsito municipales, quienes reforzarán la presencia en los sectores recientemente señalizados para informar y, en caso de ser necesario, sancionar a quienes no respeten las nuevas disposiciones.

A tener en cuenta en tránsito y seguridad vial

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es su impacto en los términos de inclusión. La señalización celeste, por ejemplo, permite asegurar lugares prioritarios y visibles para las personas con movilidad reducida, especialmente en las zonas cercanas a centros de salud, escuelas, oficinas públicas o las instituciones bancarias. Este gesto, aunque simple, representa un avance concreto en la construcción de una ciudad más equitativa y pensada para todos.

A medida que el sistema se despliega en más sectores de Pergamino, las autoridades insisten en la importancia de que los vecinos se familiaricen con el significado de cada color, ya que su correcta interpretación es fundamental para que el plan funcione. En ese sentido, remarcaron que “el ordenamiento del tránsito no depende solo del Estado, sino también del compromiso y la responsabilidad de cada conductor”.

El reordenamiento vial forma parte de una serie de políticas que la Municipalidad viene implementando en los últimos meses, como la modificación de sentidos de circulación en algunas calles, la instalación de nueva cartelería, la actualización de semáforos y la planificación de ciclovías en determinadas zonas. Todo apunta a un mismo objetivo: lograr una ciudad más organizada, segura y accesible para quienes la habitan y transitan a diario.