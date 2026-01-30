Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante en los últimos días un operativo de destrucción de una importante cantidad de caños de escape decomisados durante distintos controles de tránsito realizados en la ciudad. Se trata de dispositivos que habían sido adulterados, conocidos popularmente como “escapes libres”, o que no cumplían con todas las normativas vigentes, por lo cual su uso está expresamente prohibido en todo el territorio nacional.

Esta acción se enmarca dentro de una política sostenida de control, prevención y concientización vial que el Municipio viene desarrollando desde hace tiempo, con el objetivo de promover una circulación más segura, ordenada y respetuosa del entorno urbano, priorizando la convivencia entre conductores, peatones y vecinos.

En este sentido, el secretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, explicó que “el uso de caños de escape libres está prohibido por ley nacional, provincial y también por la normativa vigente a nivel local. Una vez que el vehículo es retenido en esas condiciones, se decomisa el caño de escape y se pone a disposición del Juzgado de Faltas, que es el organismo que ordena posteriormente la destrucción de los mismos, con el objetivo de evitar que puedan ser reutilizados”.

Asimismo, el funcionario remarcó que la eliminación definitiva de estos elementos forma parte de una estrategia integral que no solo apunta a sancionar la infracción, sino también a desalentar prácticas peligrosas y generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. “La destrucción del escape adulterado garantiza que no vuelva a circular ni sea instalado en otro vehículo, reforzando el mensaje de que estas conductas no están permitidas”, subrayó.

Turrini detalló además cuál es el procedimiento que se aplica una vez que un vehículo es secuestrado por este tipo de infracciones. “En caso de que el propietario regularice la situación ante el Tribunal de Faltas, una vez que abona la multa correspondiente y presenta la documentación en el área de Tránsito, incluyendo los costos de acarreo y estadía, se verifica que el vehículo cumpla con todas las medidas de seguridad exigidas, como espejos, luces reglamentarias y demás condiciones técnicas. Además, se exige el reemplazo del caño de escape adulterado por uno original antes de que el vehículo pueda ser retirado del depósito”, explicó. El escape irregular, en tanto, queda decomisado de manera definitiva.

Respetar las normativas y la seguridad vial

Desde el Municipio recordaron que la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, junto con su decreto reglamentario Nº 779/95, establece claramente que todos los vehículos deben contar con un sistema de escape en condiciones reglamentarias, provisto de silenciador y que no genere ruidos excesivos ni emisiones contaminantes superiores a los límites permitidos. Cualquier modificación que altere las condiciones originales del sistema de escape constituye una infracción y habilita la aplicación de sanciones.

Uno de los principales fundamentos de esta prohibición es la prevención de aquella contaminación sonora y ambiental. El uso de escapes libres provoca niveles de ruido que exceden ampliamente los parámetros aceptables, afectando la calidad de vida de los vecinos y generando molestias constantes, especialmente en zonas residenciales. A su vez, la alteración del sistema de escape puede incrementar la emisión de gases contaminantes, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Asimismo, desde el área de Tránsito señalaron que este tipo de modificaciones impacta negativamente en la seguridad vial. El ruido excesivo puede provocar sobresaltos, distracciones y reacciones inesperadas tanto en peatones como en otros conductores, incrementando el riesgo de siniestros viales. En este sentido, el uso de caños de escape libres se considera una práctica de conducción peligrosa que atenta contra el orden, la seguridad y la convivencia en la vía pública.

Operativos y seguridad

Los controles de tránsito que se realizan de manera periódica en Pergamino forman parte de una política de “tolerancia cero” frente a conductas que ponen en riesgo a la comunidad. Desde la Municipalidad destacaron que estos operativos no tienen un fin meramente punitivo, sino que buscan generar un cambio cultural en la forma de circular, promoviendo el respeto por las normas, la responsabilidad al volante y la toma de conciencia sobre las consecuencias de acciones que, aunque a veces se naturalizan, pueden resultar altamente peligrosas.

En ese marco, se reiteró el llamado a los conductores a respetar la normativa vigente y a comprender que el cumplimiento de las reglas de tránsito es una responsabilidad colectiva. “La seguridad vial se construye entre todos, y cada conducta individual tiene impacto en el conjunto de la sociedad”, señalaron desde el área, reafirmando el compromiso del Municipio de continuar con los controles, la fiscalización y las acciones de concientización para lograr una ciudad más segura y ordenada.