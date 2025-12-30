martes 30 de diciembre de 2025
    • Pergamino impulsa a los emprendedores: El Municipio entregó más de 30 millones de pesos en microcréditos

    En un acto encabezado por el intendente de Pergamino, Javier Martínez, la Municipalidad confirmó su decisión de fortalecer la economía local y generar empleo.

    30 de diciembre de 2025 - 13:09
    El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, fue el encargado de cerrar el acto y destacó el rol del Estado local como acompañante del esfuerzo individual.

    PERGAMINO AL DIA

    En la mañana de este martes, el Municipio de Pergamino volvió a poner el foco en el desarrollo productivo local con la entrega de microcréditos a emprendedores de la ciudad, por un monto total que superó los 30 millones de pesos. El acto se llevó a cabo en el marco del Programa de Microcréditos para Emprendedores, una política pública que apunta a acompañar el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia de vecinos y vecinas que apuestan a generar su propio trabajo.

    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín
    dias de calor: cuales son las formas de tener un uso responsable del agua potable en pergamino

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    La iniciativa, impulsada desde la Municipalidad, tiene como objetivo brindar un respaldo concreto a proyectos productivos y de servicios, promoviendo la inclusión, el empleo y el crecimiento de la economía local. En ese sentido, los microcréditos no solo representan un apoyo financiero, sino también un mensaje de confianza del Estado municipal hacia quienes deciden emprender y desarrollarse en Pergamino.

    Microcréditos
    El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, se dirigió a los emprendedores presentes.

    Del Potenciate a los microcréditos

    Durante el encuentro, el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, destacó el recorrido y la evolución del programa, que nació hace cinco años bajo el nombre Potenciate. “Para nosotros es un orgullo haber llegado a esta instancia. Empezamos con una feria de emprendedores y hoy podemos decir que es un proyecto de acompañamiento mucho más sólido, que también los apoya económicamente”, señaló. Además, valoró el vínculo construido a lo largo del tiempo con los emprendedores y remarcó la satisfacción de cerrar el año con una nueva entrega de créditos.

    Emprendedores comprometidos

    Por su parte, el secretario de Gobierno, Karim Dib, puso el acento en el compromiso que asumen quienes acceden a este tipo de herramientas. “Ustedes están buscando la vuelta y tratando de salir adelante en lo laboral por sus propios medios, y eso es fundamental para una sociedad que quiere crecer y madurar”, expresó. Al mismo tiempo, recordó que los beneficiarios asumen una doble responsabilidad: el cumplimiento del contrato firmado con el Municipio y una obligación ética con la comunidad, ya que los fondos provienen de los tributos que pagan todos los vecinos.

    Acompañamiento de la Municipalidad

    El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, fue el encargado de cerrar el acto y destacó el rol del Estado local como acompañante del esfuerzo individual. “Esto es un reconocimiento al mérito de querer romper una barrera y animarse a hacer cosas que muchas veces parecen difíciles. Desde el Estado Municipal queremos decirles que acá estamos para ayudarlos”, afirmó. En esa línea, subrayó que la ayuda va más allá del dinero: “Es una ayuda de confianza. Creemos que nuestra economía tiene mucho para dar y que, en muchos casos, solo necesita un impulso para arrancar”.

    Martínez también valoró el esfuerzo y la perseverancia de los emprendedores y auguró un año positivo, remarcando que, aun en contextos económicos complejos, el trabajo y el sacrificio permiten avanzar. “Feliz año para todos y que sea un buen año, que también depende de nosotros mismos”, concluyó.

    ¿Quiénes fueron los beneficiados?

    Los microcréditos fueron otorgados a emprendedores de una amplia variedad de rubros, reflejando la diversidad productiva de la ciudad:

    Agesilao Florencia – Fotografía

    Gernet María Luz – Mosaiquismo

    Ibarra Walter – Textil

    Vergara Vanesa – Servicio de masajes y depilación

    Gamboa Pablo – Peluquería canina

    Delfante Carlos – Fábrica de alpargatas

    D’Amelio Tania – Peluquería

    Cadierno Lucas – Arboricultura

    Cogo Jorgelina – Encuadernación

    Pitrelli Mauricio – Productora de contenidos

    Ostoich Flavia – Textil

    Cascardo Diana – Huerta

    Cruellas Ailén – Pastelería

    Álvarez Noelia – Glitter

    Basconcelo Osvaldo – Panadería

    Con esta nueva entrega, Pergamino reafirma su compromiso con el emprendedurismo como motor de desarrollo, apostando a fortalecer iniciativas locales que generan trabajo, dinamizan la economía y construyen comunidad.

