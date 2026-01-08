En San Nicolás la donación de sangre no se toma vacaciones y refuerzan la convocatoria

El Hospital San Felipe y el Sanatorio de la UOM refuerzan el llamado a donar sangre durante el verano, una etapa en la que las reservas suelen disminuir.

Durante la temporada de verano , los bancos de sangre enfrentan una disminución en la cantidad de donantes voluntarios, aunque las necesidades médicas no se detienen. Por ese motivo, los principales centros de salud de San Nicolás reforzaron la convocatoria solidaria para garantizar un recurso indispensable para pacientes que requieren transfusiones.

El receso escolar , universitario y laboral modifica las rutinas habituales y reduce la cantidad de donantes, mientras que la demanda de sangre se mantiene activa durante todo el año. Accidentes de tránsito, urgencias médicas y tratamientos programados incrementan la necesidad de transfusiones, generando una presión constante sobre las reservas disponibles.

Desde el Hospital San Felipe y el Sanatorio de la UOM subrayan que la sangre no se fabrica y solo se obtiene a través de la donación voluntaria. Por eso, remarcan la importancia de sostener campañas de concientización durante los meses de verano, cuando históricamente se registra la mayor baja en los aportes solidarios.

En la ciudad, ambos efectores de salud mantienen activos sus servicios de hemoterapia. En el Sanatorio de la UOM, la atención se realiza en el primer piso del edificio anexo, de lunes a viernes, de 7 a 9. En tanto, en el Hospital San Felipe, el servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 9.30.

La convocatoria está dirigida a los nicoleños que deseen colaborar con un gesto solidario que puede salvar vidas y contribuir a sostener el sistema sanitario local en un período crítico.

Requisitos y cómo es el proceso de donación

El procedimiento de donación es seguro, rápido y dura alrededor de diez minutos. Antes de la extracción se realiza una entrevista médica y luego se ofrece un refrigerio. De una sola unidad de sangre se pueden obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas, lo que permite ayudar a varios pacientes.

Para donar se debe tener entre 16 y 65 años, concurrir con DNI, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. No es necesario hacerlo en ayunas y se recomienda asistir descansado. Quienes se hayan realizado tatuajes o piercings deben esperar seis meses. La donación voluntaria y habitual sigue siendo un compromiso clave para cuidar la salud de toda la comunidad.