jueves 08 de enero de 2026
    • En San Nicolás la donación de sangre no se toma vacaciones y refuerzan la convocatoria

    Hospital San Felipe y Sanatorio de la UOM de San Nicolás renovaron el llamado a donar sangre durante el verano.

    8 de enero de 2026 - 13:00
    El Hospital San Felipe y el Sanatorio de la UOM refuerzan el llamado a donar sangre durante el verano, una etapa en la que las reservas suelen disminuir.&nbsp;

    El Hospital San Felipe y el Sanatorio de la UOM refuerzan el llamado a donar sangre durante el verano, una etapa en la que las reservas suelen disminuir. 

    Google

    Durante la temporada de verano, los bancos de sangre enfrentan una disminución en la cantidad de donantes voluntarios, aunque las necesidades médicas no se detienen. Por ese motivo, los principales centros de salud de San Nicolás reforzaron la convocatoria solidaria para garantizar un recurso indispensable para pacientes que requieren transfusiones.

    El Municipio de San Nicolás recordó que continúa habilitada la tienda online oficial, un espacio donde vecinos y visitantes pueden adquirir productos con identidad local durante todo el año.

    San Nicolás mantiene activa su tienda de compras online oficial con productos locales y fines solidarios
    En este inicio de año, los contribuyentes en San Nicolás comenzaron a recibir sus boletas para el pago de las tasas municipales con los nuevos valores que se ponen en vigencia luego de la aprobación en el Concejo Deliberante de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para el Ejercicio 2026.

    San Nicolás: Última semana para aprovechar los descuentos del plan de pago anual de tasas municipales

    Por qué donar sangre es clave durante el verano

    El receso escolar, universitario y laboral modifica las rutinas habituales y reduce la cantidad de donantes, mientras que la demanda de sangre se mantiene activa durante todo el año. Accidentes de tránsito, urgencias médicas y tratamientos programados incrementan la necesidad de transfusiones, generando una presión constante sobre las reservas disponibles.

    Desde el Hospital San Felipe y el Sanatorio de la UOM subrayan que la sangre no se fabrica y solo se obtiene a través de la donación voluntaria. Por eso, remarcan la importancia de sostener campañas de concientización durante los meses de verano, cuando históricamente se registra la mayor baja en los aportes solidarios.

    Dónde y cuándo donar sangre en San Nicolás

    En la ciudad, ambos efectores de salud mantienen activos sus servicios de hemoterapia. En el Sanatorio de la UOM, la atención se realiza en el primer piso del edificio anexo, de lunes a viernes, de 7 a 9. En tanto, en el Hospital San Felipe, el servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 9.30.

    La convocatoria está dirigida a los nicoleños que deseen colaborar con un gesto solidario que puede salvar vidas y contribuir a sostener el sistema sanitario local en un período crítico.

    Requisitos y cómo es el proceso de donación

    El procedimiento de donación es seguro, rápido y dura alrededor de diez minutos. Antes de la extracción se realiza una entrevista médica y luego se ofrece un refrigerio. De una sola unidad de sangre se pueden obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas, lo que permite ayudar a varios pacientes.

    Para donar se debe tener entre 16 y 65 años, concurrir con DNI, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. No es necesario hacerlo en ayunas y se recomienda asistir descansado. Quienes se hayan realizado tatuajes o piercings deben esperar seis meses. La donación voluntaria y habitual sigue siendo un compromiso clave para cuidar la salud de toda la comunidad.

