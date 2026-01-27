martes 27 de enero de 2026
    • Pergamino vuelve a impulsar los Embajadores de Botellas en clubes locales

    La Municipalidad de Pergamino y el Taller Protegido relanzaron el programa Embajadores de Botellas Protegidas en instituciones deportivas del Partido.

    27 de enero de 2026 - 12:47
    La iniciativa apunta a promover la recolección de botellas PET.

    PERGAMINO AL DIA

    La Municipalidad de Pergamino pone nuevamente en marcha el programa Embajadores de Botellas Protegidas en clubes del Partido, una iniciativa que apunta a promover la recolección de botellas PET y de plástico soplado para su posterior recuperación en el Taller Protegido Pergamino.

    Tras la experiencia positiva desarrollada durante el año pasado, el relanzamiento aprovecha el funcionamiento de las colonias de vacaciones, un espacio estratégico para trabajar desde edades tempranas la separación de residuos y la conciencia ambiental.

    Clubes pergaminenses para la concientización ambiental

    A través de esta propuesta, las instituciones deportivas asumen un rol activo como promotoras de buenas prácticas ambientales, fomentando entre niños, jóvenes y familias la recolección diferenciada de botellas plásticas.

    El material recolectado es luego trasladado al Taller Protegido Pergamino, donde se lleva adelante el proceso de recuperación y clasificación, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo inclusivo y la economía circular.

    Articulación entre el Municipio y el Taller Protegido

    El relanzamiento del programa fue abordado en una reunión realizada en el propio Taller Protegido Pergamino, con la participación de sus equipos y de distintas áreas municipales, entre ellas Gestión Ambiental, Educación, Fortalecimiento Barrial y Gobierno Abierto.

    Desde el Municipio se acompaña la iniciativa con apoyo logístico, transporte y estrategias de comunicación, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y sumar nuevas instituciones.

    Cómo sumarse al programa

    Los clubes que deseen incorporarse al programa Embajadores de Botellas Protegidas pueden comunicarse al 2477- 318040 para recibir información y coordinar su participación.

    La propuesta busca consolidar una red de clubes comprometidos con el cuidado del ambiente, la inclusión social y la construcción de hábitos responsables en la comunidad pergaminense.

