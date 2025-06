El acusado por el abuso sexual de una adolescente busca ser declarado inimputable

La estrategia de defensa del imputado sería la de mostrarse como inimputable y alegar algún tipo de insania como consecuencia del consumo problemático de estupefacientes.

Si bien el acusado no declaró ante el fiscal Fernando D´Elío al momento de ser indagado y donde le imputaron el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima. La no declaración formal amparado en las garantías constitucionales -que no le generan un indicio de culpabilidad por no hacerlo- no quiere decir que no hayan trascendidos declaraciones espontáneas de este sujeto.

Aparentemente, ante personas allegadas a la intervención policial y judicial habría manifestado que no recordaba nada de lo ocurrido y su último recuerdo es que había estado desde la noche del lunes y durante la madrugada del martes consumiendo estupefacientes en la casa del padre en el barrio 12 de Octubre.

Tal como surge de este relato, que no tiene validez procesal por no estar en el expediente, pero si sería tomado en cuenta como una posible estrategia defensista de sus abogados: no recordaría nada por los efectos de las drogas.

El no manejo de sus actos sería una alternativa para buscar presuntamente la inimputabilidad.

Aparentemente, ante los letrados que llevan adelante su defensa penal habría manifestado esta cuestión de no tener presente en su memoria lo ocurrido.

Las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Fiscalía 7 para el imputado serían determinantes para esclarecer esta cuestión y darle crédito o no a esta posibilidad de la presunta insanía.

El fiscal D´Elío podría también apelar a obtener declaraciones de personas que lo conocerían por su trabajo. Según trascendidos podría tratarse de una persona que estaría empleada en una carnicería con buenos conceptos de sus jefes, compañeros de trabajo y los clientes.

Desde la Fiscalía 7 están manejando las actuaciones con sumo cuidado y bajo un estricto secreto de sumario al tratarse de un delito contra la integridad sexual de una menor de edad.

No obstante esa cuestión, los trascendidos habrían reconstruido el episodio como que este hampón interceptó a la adolescente cuando caminaba por Avenida de Mayo en la esquina la hizo desviarse unos metros hacia una escalinata de acceso lateral a la Escuela Técnica1, sobre calle Perú y ahí fue donde la sometió.

Confirmaron la detención

El Juzgado de Garantías Nº1, a cargo del juez César Solazzi, confirmó este jueves la detención de un hombre de 32 años acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en la vía pública, en un hecho ocurrido el pasado martes por la mañana en la zona de Avenida de Mayo y Perú, barrio Martín Illia.

La resolución judicial se basó en el sólido conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Fernando D´Elío, que desde los primeros minutos posteriores al ataque encabezó la investigación con intervención del sistema de alerta ciudadana “Ojos en Alerta”, personal policial del Comando de Patrulla y el dispositivo de asistencia integral para víctimas.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar del hecho, la adolescente se dirigía caminando hacia la parada de colectivos de plaza San José cuando fue sorprendida por el atacante, quien presuntamente la venía siguiendo. El abuso habría ocurrido alrededor de las 7:50, y fue interrumpido por los gritos de la testigo.

El imputado fue trasladado al Hospital San José, donde se le practicaron exámenes médicos y extracciones de muestras genéticas que serán comparadas con las obtenidas del cuerpo de la víctima. Además, la Policía secuestró la indumentaria que llevaba puesta al momento de la aprehensión, y se aguardan los resultados de laboratorio y estudios complementarios para incorporarlos al expediente.

Entre los elementos probatorios ya incorporados a la causa se cuentan: las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas; el testimonio directo de la mujer que alertó a las autoridades; el secuestro de prendas y elementos personales del imputado; la pericia forense preliminar que determinó lesiones compatibles con un ataque sexual; la inminente declaración de la víctima a través del dispositivo de Cámara Gesell.

Los investigadores confían en que los resultados de las pruebas de ADN terminen de consolidar la hipótesis de la Fiscalía, que ya cuenta con una acusación robusta.

El hombre de 32 años detenido no solo fue aprehendido en flagrancia, sino que además estaba prófugo de la Justicia al no presentarse a declarar en una causa previa. En ese expediente, tramitado en el Juzgado Correccional Nº2, debía afrontar un juicio oral por tentativa de robo, tras haber sido sorprendido dentro de un automóvil estacionado frente a la plaza San José en mayo de 2023. Desde entonces, no pudo ser localizado pese a los reiterados intentos de notificación en su domicilio del barrio 12 de Octubre.

Además, habría estado imputado en al menos otras dos causas por amenazas, que quedaron prescriptas por el paso del tiempo en el Juzgado Correccional Nº1.

Secuestro de prendas y objetos

Al momento de su aprehensión, los efectivos del Comando de Patrulla le incautaron una serie de elementos que fueron incorporados como prueba en la causa. Según consta en el expediente, se secuestró: una campera inflable con capucha tricolor (negra, roja y blanca); otra campera tipo a cuadros en tonos grises, blancos y negros; un pantalón de jogging negro con roturas; un par de zapatillas deportivas negras; un aro de acero y un teléfono celular Motorola, de color negro azulado con funda violeta.

El juez Solazzi validó el secuestro de estos elementos, que ahora serán peritados para determinar si contienen rastros biológicos coincidentes con los de la víctima.

Con la detención confirmada, la Fiscalía cuenta ahora con un plazo judicial para solicitar la prisión preventiva del imputado. La acusación formal será por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima. El proceso judicial seguirá avanzando con la incorporación de las pericias científicas, declaraciones testimoniales y la evaluación psicológica de la menor.

Mientras tanto, la adolescente recibe contención profesional a través del equipo interdisciplinario del centro de salud y de las áreas especializadas de la Justicia.