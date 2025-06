Confirmaron la detención del sujeto que abusó de una adolescente en la vía pública

El imputado fue trasladado al Hospital San José, donde se le practicaron exámenes médicos y extracciones de muestras genéticas que serán comparadas con las obtenidas del cuerpo de la víctima. Además, la Policía secuestró la indumentaria que llevaba puesta al momento de la aprehensión, y se aguardan los resultados de laboratorio y estudios complementarios para incorporarlos al expediente.

Evidencias clave

Entre los elementos probatorios ya incorporados a la causa se cuentan:

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas.

El testimonio directo de la mujer que alertó a las autoridades.

El secuestro de prendas y elementos personales del imputado.

La pericia forense preliminar que determinó lesiones compatibles con un ataque sexual.

La inminente declaración de la víctima a través del dispositivo de Cámara Gesell.

Los investigadores confían en que los resultados de las pruebas de ADN terminen de consolidar la hipótesis de la Fiscalía, que ya cuenta con una acusación robusta.

Antecedentes penales

El hombre de 32 años detenido no solo fue aprehendido en flagrancia, sino que además estaba prófugo de la Justicia al no presentarse a declarar en una causa previa. En ese expediente, tramitado en el Juzgado Correccional Nº2, debía afrontar un juicio oral por tentativa de robo, tras haber sido sorprendido dentro de un automóvil estacionado frente a la plaza San José en mayo de 2023. Desde entonces, no pudo ser localizado pese a los reiterados intentos de notificación en su domicilio del barrio 12 de Octubre.

Además, habría estado imputado en al menos otras dos causas por amenazas, que quedaron prescriptas por el paso del tiempo en el Juzgado Correccional Nº1.

Secuestro de prendas y objetos

Al momento de su aprehensión, los efectivos del Comando de Patrulla le incautaron una serie de elementos que fueron incorporados como prueba en la causa. Según consta en el expediente, se secuestró:

Una campera inflable con capucha tricolor (negra, roja y blanca).

Otra campera tipo a cuadros en tonos grises, blancos y negros.

Un pantalón de jogging negro con roturas.

Un par de zapatillas deportivas negras.

Un aro de acero.

Un teléfono celular Motorola, de color negro azulado con funda violeta.

El juez Solazzi validó el secuestro de estos elementos, que ahora serán peritados para determinar si contienen rastros biológicos coincidentes con los de la víctima.

Próximos pasos

Con la detención confirmada, la Fiscalía cuenta ahora con un plazo judicial para solicitar la prisión preventiva del imputado. La acusación formal será por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima. El proceso judicial seguirá avanzando con la incorporación de las pericias científicas, declaraciones testimoniales y la evaluación psicológica de la menor.

Mientras tanto, la adolescente recibe contención profesional a través del equipo interdisciplinario del centro de salud y de las áreas especializadas de la Justicia.