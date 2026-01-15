El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal.

La Municipalidad de San Pedro continúa fortaleciendo su política de inclusión con la construcción de un nuevo acceso inclusivo en el Estadio Municipal, una obra que apunta a mejorar la accesibilidad y asegurar condiciones de ingreso más seguras y equitativas para personas con discapacidad que asisten a actividades deportivas y eventos.

La intervención forma parte de un plan integral orientado a eliminar barreras físicas en espacios públicos de uso masivo, con el objetivo de promover la participación plena de todos los vecinos y vecinas en la vida deportiva y social de la ciudad.

La obra se ejecuta en el ingreso ubicado sobre calle Bozzano y contempla una serie de adecuaciones estructurales diseñadas específicamente para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Entre los principales trabajos se incluyen la adaptación de rampas, mejoras en la circulación peatonal y la optimización de las condiciones de seguridad en el acceso al predio.

Estas mejoras permitirán un ingreso más cómodo y autónomo, reduciendo riesgos y garantizando que quienes concurren al estadio puedan hacerlo en igualdad de condiciones, sin depender de asistencia adicional para acceder a las instalaciones.

La Dirección de Deportes impulsa una política de inclusión real

El proyecto es impulsado por la Dirección de Deportes, a cargo de Pablo Guereta, desde donde se viene trabajando en una agenda que prioriza la accesibilidad en los espacios deportivos municipales. La iniciativa busca consolidar al Estadio Municipal como un ámbito verdaderamente inclusivo, preparado para recibir a toda la comunidad.

Desde el área destacan que el deporte y la recreación son derechos fundamentales y que las obras de infraestructura cumplen un rol clave para que esos derechos puedan ejercerse sin restricciones, especialmente en lugares donde se desarrollan eventos de gran concurrencia.

Obras en el Estadio Municipal con vistas a la temporada 2026

Según lo informado, los trabajos estarán finalizados antes del inicio de la temporada 2026, lo que permitirá que el estadio cuente con mejores condiciones de accesibilidad de cara a un nuevo calendario de competencias y actividades.

Con esta obra, el municipio reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, avanzando en acciones concretas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en la construcción de una ciudad más accesible para todos.