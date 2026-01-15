jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    San Pedro avanza con una obra en el Estadio Municipal para garantizar un ingreso seguro y accesible a personas con movilidad reducida para la temporada 2026.

    15 de enero de 2026 - 15:10
    La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal.&nbsp;

    La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. 

    Municipalidad de San Pedro

    La Municipalidad de San Pedro continúa fortaleciendo su política de inclusión con la construcción de un nuevo acceso inclusivo en el Estadio Municipal, una obra que apunta a mejorar la accesibilidad y asegurar condiciones de ingreso más seguras y equitativas para personas con discapacidad que asisten a actividades deportivas y eventos.

    Lee además
    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025
    La Dirección de Cultura vuelve con un clásico de los veranos. El ciclo comienza este 14 de enero a las 20.30 con la proyección de la película La Uruguaya. Todos los encuentros tendrán lugar en plaza Belgrano.

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    La intervención forma parte de un plan integral orientado a eliminar barreras físicas en espacios públicos de uso masivo, con el objetivo de promover la participación plena de todos los vecinos y vecinas en la vida deportiva y social de la ciudad.

    Un acceso inclusivo pensado para la movilidad reducida

    La obra se ejecuta en el ingreso ubicado sobre calle Bozzano y contempla una serie de adecuaciones estructurales diseñadas específicamente para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Entre los principales trabajos se incluyen la adaptación de rampas, mejoras en la circulación peatonal y la optimización de las condiciones de seguridad en el acceso al predio.

    Estas mejoras permitirán un ingreso más cómodo y autónomo, reduciendo riesgos y garantizando que quienes concurren al estadio puedan hacerlo en igualdad de condiciones, sin depender de asistencia adicional para acceder a las instalaciones.

    La Dirección de Deportes impulsa una política de inclusión real

    El proyecto es impulsado por la Dirección de Deportes, a cargo de Pablo Guereta, desde donde se viene trabajando en una agenda que prioriza la accesibilidad en los espacios deportivos municipales. La iniciativa busca consolidar al Estadio Municipal como un ámbito verdaderamente inclusivo, preparado para recibir a toda la comunidad.

    Desde el área destacan que el deporte y la recreación son derechos fundamentales y que las obras de infraestructura cumplen un rol clave para que esos derechos puedan ejercerse sin restricciones, especialmente en lugares donde se desarrollan eventos de gran concurrencia.

    Obras en el Estadio Municipal con vistas a la temporada 2026

    Según lo informado, los trabajos estarán finalizados antes del inicio de la temporada 2026, lo que permitirá que el estadio cuente con mejores condiciones de accesibilidad de cara a un nuevo calendario de competencias y actividades.

    Con esta obra, el municipio reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, avanzando en acciones concretas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en la construcción de una ciudad más accesible para todos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Alerta en San Pedro: dos ataques de yarará en la última semana y recomendaciones de seguridad

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    Tasas de pesaje en San Pedro: quiénes deberán pagarla y cómo se aplicará en 2026

    El puerto de San Pedro exportará 33.000 toneladas de trigo a Brasil con el arribo del buque TAC IMOLA

    Licencia de conducir 2026: En San Pedro renovar auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El aumento sostenido y desmedido de las tasas municipales en Ramallo abrió un escenario inédito: la proliferación de medidas cautelares, presentaciones judiciales y conflictos que ya no se dirimen en el Concejo Deliberante ni en las oficinas municipales, sino en los tribunales.

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Por Luciano Zuccarelli
    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    El recorrido de María Crescencia comenzó en Villa Cura Brochero, un lugar cargado de espiritualidad y memoria.

    María Crescencia llegó a Córdoba: desde Pergamino, la beata caminó de la mano de un joven misionero

    La Dirección de Deportes de San Pedro, inició las obras para la construcción de un nuevo ingreso destinado a personas con discapacidad en el Estadio Municipal. 

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    El cultivo de maíz es clave en la rotación para sostener la posibilidad de hacer agricultura.

    Maíz temprano: entre la falta de lluvias y el potencial productivo