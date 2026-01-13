El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

Con el objetivo de ofrecer a vecinos y turistas alternativas de entretenimiento durante los fines de semana del verano, este fin de semana comenzó una coproducción impulsada por la Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, la Cámara de Turismo de San Pedro y la productora Fabular.

El centro de San Pedro volvió a mostrar un marcado movimiento durante el fin de semana con el inicio de una serie de propuestas y espacios culturales y recreativas pensadas para el verano , impulsadas de manera conjunta por el Centro de Comercio , Industria y Turismo , la Cámara de Turismo local y la productora Fabular.

La jornada inaugural incluyó una cena show protagonizada por el humorista Alejandro Gardinetti, que convocó a un importante número de asistentes, además de espectáculos circenses callejeros, baile, música en vivo y diversas expresiones artísticas. A esto se sumó una exposición de autos clásicos y muestras visuales que completaron una oferta variada y atractiva.

El objetivo principal de la iniciativa es generar un espacio de encuentro y recreación durante los fines de semana, aportando vida y circulación a la zona céntrica, especialmente en horario nocturno, y ofreciendo alternativas distintas a las habituales.

Más allá de las diferentes opiniones que pueda despertar la propuesta, la experiencia se presentó como una opción accesible para quienes eligieron quedarse en la ciudad durante el verano, así como para turistas que recorren el centro en busca de actividades culturales y gastronómicas.

Las actividades se desarrollan tanto dentro de las instalaciones del edificio como en el espacio público, permitiendo una interacción directa con el entorno urbano y fomentando la participación espontánea del público que transita por la zona.

Agenda cultural de verano: días, horarios y continuidad

Tal como fue anunciado por los organizadores, la agenda se extenderá a lo largo de toda la temporada estival, con propuestas que se llevarán a cabo de jueves a domingos. La mayoría de las actividades serán gratuitas y contarán con espectáculos de buena calidad, pensados para públicos de todas las edades.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acompañar y apoyar la iniciativa, y recordaron que la programación completa se irá informando fin de semana a fin de semana a través de las redes sociales oficiales, con el objetivo de consolidar una agenda cultural sostenida durante todo el verano.