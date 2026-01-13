martes 13 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    Con una variada agenda de espectáculos, arte y gastronomía, el centro de San Pedro recuperó movimiento nocturno.

    13 de enero de 2026 - 11:30
    Con el objetivo de ofrecer a vecinos y turistas alternativas de entretenimiento durante los fines de semana del verano, este fin de semana comenzó una coproducción impulsada por la Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, la Cámara de Turismo de San Pedro y la productora Fabular.

    Con el objetivo de ofrecer a vecinos y turistas alternativas de entretenimiento durante los fines de semana del verano, este fin de semana comenzó una coproducción impulsada por la Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, la Cámara de Turismo de San Pedro y la productora Fabular.

    notisanpedro.info

    El centro de San Pedro volvió a mostrar un marcado movimiento durante el fin de semana con el inicio de una serie de propuestas y espacios culturales y recreativas pensadas para el verano, impulsadas de manera conjunta por el Centro de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Turismo local y la productora Fabular.

    Lee además
    La problemática desatada en el club de Pescadores y Náutica de San Pedro tras la decisión unilateral de la comisión directiva de reemplazar a los profesores de canotaje mantiene en vilo y en situación de incertidumbre a quienes practican ese deporte en la entidad azulgrana.

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo
    El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de conservación de las vías de acceso, que se mantiene.

    Tasas de pesaje en San Pedro: quiénes deberán pagarla y cómo se aplicará en 2026

    Propuestas culturales para revitalizar el centro de San Pedro

    La jornada inaugural incluyó una cena show protagonizada por el humorista Alejandro Gardinetti, que convocó a un importante número de asistentes, además de espectáculos circenses callejeros, baile, música en vivo y diversas expresiones artísticas. A esto se sumó una exposición de autos clásicos y muestras visuales que completaron una oferta variada y atractiva.

    El objetivo principal de la iniciativa es generar un espacio de encuentro y recreación durante los fines de semana, aportando vida y circulación a la zona céntrica, especialmente en horario nocturno, y ofreciendo alternativas distintas a las habituales.

    Espectáculos gratuitos y actividades al aire libre durante el verano

    Más allá de las diferentes opiniones que pueda despertar la propuesta, la experiencia se presentó como una opción accesible para quienes eligieron quedarse en la ciudad durante el verano, así como para turistas que recorren el centro en busca de actividades culturales y gastronómicas.

    Las actividades se desarrollan tanto dentro de las instalaciones del edificio como en el espacio público, permitiendo una interacción directa con el entorno urbano y fomentando la participación espontánea del público que transita por la zona.

    Agenda cultural de verano: días, horarios y continuidad

    Tal como fue anunciado por los organizadores, la agenda se extenderá a lo largo de toda la temporada estival, con propuestas que se llevarán a cabo de jueves a domingos. La mayoría de las actividades serán gratuitas y contarán con espectáculos de buena calidad, pensados para públicos de todas las edades.

    Desde la organización invitaron a los vecinos a acompañar y apoyar la iniciativa, y recordaron que la programación completa se irá informando fin de semana a fin de semana a través de las redes sociales oficiales, con el objetivo de consolidar una agenda cultural sostenida durante todo el verano.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    Tasas de pesaje en San Pedro: quiénes deberán pagarla y cómo se aplicará en 2026

    El puerto de San Pedro exportará 33.000 toneladas de trigo a Brasil con el arribo del buque TAC IMOLA

    Licencia de conducir 2026: En San Pedro renovar auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil

    San Pedro: Falleció Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud y referente histórico del Club Náutico

    San Pedro: El Centro de Comercio firmó su primer convenio turístico con La Rueda Beach

    Conflicto en Salud: el Municipio de San Pedro intimó a un cirujano por tomarse vacaciones sin aval oficial

    San Pedro: Espectáculos gratuitos y cortes de calle marcarán los fines de semana en el centro de la ciudad

    Turismo en San Pedro: expectativas oficiales y duras críticas de los vecinos por la temporada de verano

    San Pedro: Descubren fragmentos del piso del antiguo convento franciscano en pleno Palacio Municipal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La problemática desatada en el club de Pescadores y Náutica de San Pedro tras la decisión unilateral de la comisión directiva de reemplazar a los profesores de canotaje mantiene en vilo y en situación de incertidumbre a quienes practican ese deporte en la entidad azulgrana.

    San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio entre las semanas 32 y 36,6 de gestación constituye una política sanitaria preventiva de alto impacto.

    Una barrera contra la bronquiolitis: comenzó la vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio
    Zoilo Bartolo en canto y a Valentino Belletti en danza, fueron los ganadores de Pergamino en Talentos en Escena.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena

    En San Nicolás se replicaron varias marchas convocadas en el marco de protestas federales por reclamos vinculados a la discapacidad. 

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias donde ocurrió el robo.

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio del frente y escaparon en moto con un televisor

    Con el objetivo de ofrecer a vecinos y turistas alternativas de entretenimiento durante los fines de semana del verano, este fin de semana comenzó una coproducción impulsada por la Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, la Cámara de Turismo de San Pedro y la productora Fabular.

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano