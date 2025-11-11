El Gobierno desreguló cuotas y matrículas de colegios privados para que definan sus "políticas de precios"

Desregulación de las cuotas y las matrículas de los colegios privados

El Gobierno nacional derogó las regulaciones que limitaban el aumento de cuotas y matrículas en los colegios privados , otorgando plena libertad a las instituciones para establecer sus “políticas de precios”. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 787/2025 , elimina el control estatal que regía desde 1993 y marca un giro estructural en el sistema educativo argentino.

El decreto 787/2025 liberó los aranceles de los colegios privados y eliminó los controles estatales sobre las cuotas.

El decreto, firmado por Javier Milei , Manuel Adorni y Sandra Pettovello , argumenta que la norma anterior “imponía regulaciones y pautas” que afectaban la capacidad de los institutos privados para adaptarse “a las realidades educativas y económicas del país”.

En consecuencia, los colegios ya no deberán informar ni solicitar autorización previa para modificar sus aranceles, ni mantener un precio fijo anual.

El argumento del Gobierno y la reacción del sector

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) celebraron la decisión, calificándola como “un paso fundamental hacia la desregulación arancelaria”. Su titular, Martín Zurita, sostuvo que la norma “otorga autonomía y certeza financiera” a las escuelas, que ahora podrán actualizar sus precios según los costos reales.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida afirmando que permitirá “decirle chau a los saltos exorbitantes” y que el nuevo esquema “favorece un entorno más libre y equilibrado”. Según explicó, los aumentos anticipados obligatorios “llevaban a que los colegios subieran las cuotas por encima de lo necesario”.

Riesgos: desigualdad y falta de control

Especialistas y referentes educativos advierten que la medida podría agravar las brechas entre instituciones y familias, especialmente en las provincias donde la oferta pública no logra absorber la demanda.

Con la desregulación total, las escuelas podrán aplicar incrementos sin tope ni obligación de justificación, lo que podría derivar en aumentos sucesivos a lo largo del año.

Además, el decreto alude a la “libertad de contratación y fijación salarial” dentro de los colegios privados, lo que podría abrir tensiones laborales en el sector docente, donde muchos establecimientos dependen de subsidios estatales parciales.

Un cambio estructural en el sistema educativo

Desde la reforma constitucional de 1994, la educación pasó a ser competencia provincial. Sin embargo, hasta ahora existía un marco nacional que regulaba la transparencia de los aranceles privados.

En números, los colegios privados representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país, con una matrícula de más de 1,3 millones de estudiantes.