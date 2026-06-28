Monóxido de carbono: Cuánto salen y dónde se compran los detectores que pueden salvar vidas

La llegada de las bajas temperaturas volvió a poner en primer plano uno de los riesgos silenciosos más peligrosos del invierno: la intoxicación por monóxido de carbono. En los últimos días, distintas localidades de la región y varios puntos del país fueron escenario de graves episodios provocados por la inhalación de este gas tóxico. En muchos casos, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió salvar vidas, aunque también se registraron víctimas fatales.

Impacto del invierno en Pergamino: el frío se instala y serán varios los días de bajas temperaturas

Esta situación genera preocupación en Pergamino, donde, como ocurre cada invierno, muchas familias recurren a los sistemas de calefacción alternativos para afrontar las jornadas de intenso frío. Salamandras, braseros, hogares a leña, estufas antiguas y los artefactos que no siempre reciben el mantenimiento adecuado vuelven a ser utilizados de manera cotidiana, incrementando el riesgo de accidentes domésticos.

El monóxido de carbono es conocido como el “asesino silencioso” porque no tiene color, olor ni sabor. Es imposible detectarlo sin instrumentos específicos y, cuando se acumula en ambientes cerrados, puede provocar desde síntomas leves hasta la muerte en pocos minutos, dependiendo de la concentración del gas y del tiempo de exposición.

El problema suele agravarse durante el invierno debido a una combinación de factores: las puertas y las ventanas completamente cerradas para conservar el calor, artefactos funcionando durante largas horas y, en muchos de los casos, instalaciones deficientes o equipos sin controles periódicos.

¿Son útiles los detectores?

Los especialistas coinciden en que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar tragedias. Además del mantenimiento anual de los artefactos a gas, una de las recomendaciones que gana terreno es la instalación de detectores de monóxido de carbono, dispositivos capaces de advertir la presencia del gas antes de que alcance niveles peligrosos para las personas.

Estos equipos funcionan de manera sencilla pero cumplen un rol fundamental. A través de sensores especialmente diseñados, analizan de forma permanente la calidad del aire; cuando detectan una concentración anormal de monóxido, activan una potente alarma sonora acompañada por señales luminosas que alertan a los ocupantes de la vivienda para que puedan ventilar el ambiente y abandonar el lugar hasta que desaparezca el peligro.

En Pergamino estos detectores pueden conseguirse en ferreterías, casas especializadas en electricidad, comercios dedicados a sistemas de seguridad y también a través de plataformas de venta por Internet. La mayoría de los modelos destinados al uso domiciliario funcionan con pilas AA, por lo que no requieren instalación eléctrica ni cableados especiales, permitiendo colocarlos fácilmente en distintos ambientes de la vivienda.

Los modelos más comunes incorporan indicadores luminosos que informan el estado del dispositivo. Generalmente una luz amarilla señala una falla técnica o la necesidad de reemplazar la batería, mientras que una luz roja, acompañada por una fuerte alarma, indica la presencia de niveles peligrosos de monóxido de carbono.

Existen además equipos de mayor complejidad que forman parte de sistemas integrales de seguridad. Estos detectores no solo alertan a quienes se encuentran dentro del inmueble, sino que también pueden estar conectados a una central de monitoreo. En esos casos, la señal de emergencia se transmite automáticamente a una empresa de vigilancia, lo que permite generar una respuesta incluso cuando los habitantes no están en la vivienda, se encuentran durmiendo profundamente o ya presentan síntomas de intoxicación.

Si bien estos dispositivos representan una inversión adicional, especialistas en seguridad domiciliaria remarcan que no reemplazan el mantenimiento de los artefactos, sino que constituyen una barrera de protección extra capaz de salvar vidas ante una falla imprevista.

¿Qué valor tienen?

En cuanto a los costos, el mercado ofrece una amplia variedad de alternativas. Los detectores autónomos de uso hogareño tienen precios que comienzan alrededor de los 30.000 pesos y pueden superar los 90.000, dependiendo de la marca, la tecnología incorporada, la duración de las baterías y las certificaciones de seguridad que posean.

También existen promociones para adquirir más de una unidad, una opción recomendable considerando que lo ideal es instalar detectores en distintos sectores de la vivienda, especialmente cerca de los dormitorios y de los ambientes donde funcionan artefactos de combustión.

Los sistemas conectados a centrales de monitoreo tienen un costo superior debido a su tecnología y al servicio de vigilancia permanente, por lo que suelen comercializarse en empresas dedicadas a alarmas y seguridad electrónica.

Cada año cientos de personas sufren intoxicaciones por monóxido de carbono en Argentina. Muchas requieren internación por presentar dolores de cabeza intensos, mareos, náuseas, vómitos, debilidad, somnolencia y desorientación. En los cuadros más severos aparecen pérdida del conocimiento, convulsiones, daño neurológico permanente e incluso la muerte.

Prevención constante

Desde la Municipalidad de Pergamino, a través de Defensa Civil y la Secretaría de Salud, recuerdan cada invierno la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener siempre una ventilación permanente en los ambientes calefaccionados, dejando al menos una abertura de unos cinco centímetros.

También se aconseja realizar una revisión anual de todos los artefactos de combustión mediante un gasista matriculado, verificar que las hornallas produzcan siempre una llama de color azul, ya que una llama amarilla o anaranjada puede indicar una combustión deficiente, y limpiar periódicamente los quemadores para evitar obstrucciones.

En las viviendas abastecidas por gas natural, las estufas instaladas en los dormitorios deben ser de tiro balanceado. En los hogares que utilizan garrafas o cilindros, la ventilación inferior resulta indispensable para favorecer la renovación del aire. Asimismo, nunca deben instalarse calefones ni estufas en baños o ambientes completamente cerrados.

Quienes ya cuentan con un detector de monóxido de carbono deben comprobar regularmente su funcionamiento, controlar el estado de las baterías y respetar la vida útil indicada por el fabricante. La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz frente a un enemigo invisible.

Un mantenimiento adecuado de los equipos de calefacción, una correcta ventilación de los ambientes y la incorporación de detectores de monóxido pueden marcar la diferencia entre un invierno seguro y una tragedia que, en la mayoría de los casos, puede evitarse.