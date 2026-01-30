Juventudes en la agenda de Pergamino: empleabilidad, educación y salud integral, los ejes del 2026

Bajo la conducción de Axel Toledo, el área se propone profundizar un trabajo que combine cercanía, escucha activa y acciones concretas.

La Dirección de Juventud del Municipio de Pergamino comienza el 2026 con una agenda clara y ambiciosa. Bajo la conducción de Axel Toledo, el área se propone profundizar un trabajo que combine cercanía, escucha activa y acciones concretas, poniendo el foco en las problemáticas y aspiraciones de las juventudes locales. El objetivo central es consolidar políticas públicas sostenidas que impacten de manera directa en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, tanto en el plano personal como en el educativo y laboral.

“Estamos dándole un enfoque a tres o cuatro ejes puntuales”, explica Toledo, al detallar la matriz desde la cual se piensa la planificación anual. Empleabilidad, educación , salud integral y bienestar conforman el esquema sobre el que se desplegarán programas, encuentros y propuestas a lo largo de todo el año.

Uno de los pilares centrales de la gestión será la empleabilidad juvenil. Desde la Dirección se apunta a generar vínculos concretos con el sector privado, instituciones educativas y espacios de formación, con el fin de ampliar las oportunidades de inserción laboral.

En este sentido, ya se están planificando reuniones con empresas e institutos para coordinar acciones conjuntas que comenzarán a tomar forma a partir de febrero, una vez finalizado el receso. La idea es acompañar a los jóvenes tanto en sus primeros acercamientos al mundo del trabajo como en el desarrollo de habilidades que les permitan sostenerse y crecer en ese ámbito.

Dentro de este eje se inscribe la continuidad del programa Fest Belgrano, que trasciende la lógica de una simple feria estudiantil. Se trata de un concepto integral que articula empleabilidad, formación y visibilización de talentos emergentes. Allí, muchos jóvenes encuentran su primer emprendimiento o su primera experiencia laboral, ya sea para solventar gastos escolares o para alcanzar objetivos concretos como viajes de egresados o proyectos personales.

La propuesta se completa con instancias de capacitación obligatorias, que incluyen formación en bromatología para quienes trabajan con alimentos y talleres orientados a habilidades blandas, marketing, comercialización y uso de redes sociales. “La idea es que no sea solo una feria, sino que les quede un aprendizaje real para el futuro”, señala Toledo.

Educación: acompañar trayectorias

Otro de los ejes estratégicos será el acompañamiento educativo, con especial énfasis en los niveles terciarios, universitarios y en la educación no formal. Institutos de oficio, espacios artísticos y carreras terciarias forman parte del universo al que la Dirección de Juventud busca dar visibilidad y apoyo.

El objetivo es acercar información, generar vínculos y acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico. En un contexto donde muchas veces el acceso a la información resulta desigual, el área se propone funcionar como un puente entre las juventudes y las distintas opciones formativas disponibles en la ciudad y la región.

Salud integral: prevenir, escuchar y acompañar

La salud integral, con foco en la salud mental y la salud sexual, ocupa un lugar central en la planificación para 2026. En articulación con otras áreas municipales, la Dirección de Juventud continuará y reformulará experiencias previas, como el programa “Hablemos”, para transformarlas en una propuesta más amplia y sostenida.

De este proceso surge un programa integral de promoción de la salud, que comenzará a implementarse en escuelas secundarias. En una primera etapa, se prevén tres encuentros consecutivos, uno por mes, con cursos de jóvenes de entre 13 y 15 o 16 años, edades identificadas como claves para la prevención y detección temprana de conflictos.

Los encuentros abordarán de manera integral distintas problemáticas vinculadas a la salud mental, la salud sexual y el bienestar emocional. Luego de esta primera instancia, la propuesta podrá ampliarse según la demanda de las instituciones educativas, reforzando la idea de un trabajo continuo y no aislado.

Además, se proyecta la realización de una jornada integral de salud, que podría tener lugar en el Galpón de la Juventud u otros espacios, con el objetivo de profundizar estos temas y generar ámbitos de encuentro, información y escucha.

Bienestar, participación y presencia territorial

El cuarto eje tiene que ver con el bienestar, los vínculos sanos y la participación juvenil. Toledo remarca la importancia de sostener una gestión de “puertas abiertas”, donde las juventudes puedan acercarse no solo con problemáticas, sino también con ideas, inquietudes y propuestas.

En este marco, se busca fortalecer el acompañamiento a movimientos culturales y expresiones emergentes, como el freestyle y otras manifestaciones artísticas que ya vienen ganando espacio en la ciudad. La premisa es escuchar, evaluar la viabilidad y, cuando es posible, avanzar de manera conjunta.

Trabajo en territorio

Otro de los desafíos será la descentralización de las actividades. “Salir del Galpón”, llegar a los barrios y construir vínculos con la comunidad aparece como una línea de trabajo clave para 2026. La intención es detectar qué les interesa a los jóvenes en cada territorio, qué necesitan y qué puede aportar el área, articulando con otras dependencias municipales cuando sea necesario.

Con estos ejes como hoja de ruta, la Dirección de Juventud se perfila para un 2026 de intensa actividad, con una mirada integral que combina formación, prevención, participación y oportunidades. Una gestión que busca consolidarse desde la cercanía y el trabajo sostenido, poniendo a las juventudes en el centro de la agenda pública.